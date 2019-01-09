С миру на палки

Сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru Ирина Костюченко запустила 15 ноября. За первый же вечер собрали 50 % необходимой суммы. Нужную сумму целиком собрали за три недели. Все, что пользователи переведут еще, пойдет на создание видеоролика и организацию соревнований по скандинавской ходьбе.

C ПАЛКАМИ, НО БЕЗ ЛЫЖ

— Это невероятно трогательно, и я очень благодарна всем за доверие и поддержку, — говорит Ирина. Она — дипломированный тренер. Скандинавскую ходьбу преподает в Пскове уже шесть лет. — Я и сама всю жизнь занимаюсь спортом, — рассказывает тренер. — Спортивная гимнастика, большой теннис, бадминтон, гандбол, волейбол, легкая атлетика. Плаваю, катаюсь на коньках, лыжах, бегаю, теперь вот еще и с палками хожу. Ее увлечение скандинавской ходьбой началось в 2010 году, когда с семьей и друзьями поехала в Финляндию покататься на беговых и горных лыжах.

Там мы впервые и увидели этих «странных» людей с палками, но без лыж. Решили попробовать, что же это такое. Подруга купила палки для скандинавской ходьбы, а я пошла с обычными лыжными и совершенно не поняла, в чем «кайф». Зато когда взяла «правильные», то сразу поймала это ощущение полета и легкости, наряду с хорошей физической нагрузкой. Ирина Костюченко,

тренер



По возвращении домой загорелась идеей скандинавскую ходьбу развивать в Пскове. В Санкт-Петербурге нашла школу, выучилась и получила сертификат инструктора Международной федерации северной ходьбы ONWF. Вернувшись, попыталась организовать тренировки в городе, однако формат, как в Санкт-Петербурге — с оплатой за каждое занятие — не прижился. — И тут произошла неслучайная случайность. До меня дошла информация, что спортшкола «Надежда» хочет развивать это направление. Я тут же предложила проводить занятия по ходьбе систематически. С тех пор вот уже шесть лет этим занимаюсь. За эти годы Ирина не раз ездила на курсы для инструкторов в Санкт-Петербург, а в прошлом году получила диплом по специальности «тренер-преподаватель».

РАЗМИНКИ И ЗАМИНКИ

Один за другим к ней стали приходить все новые и новые желающие освоить ходьбу с палками. Пять самых первых ее «скандинавиков» — так ласково называет их Ирина — занимаются с ней до сих пор. — Моя задача как инструктора — научить правильной технике ходьбы, при которой как раз и достигается та максимальная польза и безопасность, о которой сейчас так много говорят. Дальше уже можно ходить самостоятельно — в любое время и в любом месте. Почти сразу она создала группу «ВКонтакте», где размещает информацию о занятиях и пользе ходьбы, выкладывает фотографии всех значимых мероприятий, рассказывает о том, как вести здоровый образ жизни. Постоянно у Ирины занимается от 10 до 30 человек. Занятия проходят три раза в неделю. Приходят и в дождь, и в снег. — Многим нравится, что я провожу активную разминку, а после ходьбы — комплекс заминочных упражнений. Плюс, конечно же, люди приходят пообщаться, позаниматься в группе. Мы обязательно отмечаем праздники в теплой дружеской атмосфере, где ближе знакомимся, делимся своими талантами и просто отлично проводим время. Для того чтобы освоить правильную технику ходьбы, достаточно от одного до трех занятий. Со всеми новичками Ирина занимается индивидуально: показывает технику, отвечает на вопросы и контролирует правильность ходьбы. За теми, кто ходит давно, просто наблюдает, при необходимости корректирует технику.

Большая часть подопечных Ирины — люди пенсионного возраста. — Думаю, молодежь пока не очень понимает, насколько этот вид физической активности эффективен. Скандинавская ходьба ассоциируется у них с физкультурой для пожилых, хотя это вовсе не так. Пару лет назад к Ирине обратился Союз пенсионеров с просьбой проводить занятия для слушателей Университета третьего возраста. — Тут я столкнулась с тем, что правильных палок для занятий у нас в городе быстро не найти, заказывать через интернет получается недешево и тоже небыстро, а заниматься люди хотели сразу. Кому-то я давала свои три пары, а кто-то приобрел не совсем подходящие для скандинавской ходьбы трекинговые палки. Такая ситуация повторялась неоднократно. Желающих более 20 человек, а комплекта палок только три. — Тогда у меня и появилась мысль о приобретении палок, которые я могла бы давать на занятиях любому желающему. Эта идея довольно долго зрела и наконец нашла воплощение в моем проекте. Я посетила семинар с представителем краудфандинговой площадки Planeta.ru. И буквально все начало складываться само собой. Осенью я познакомилась с координатором псковского отделения фонда «Старость в радость» Виолеттой Образцовой, и разрозненные идеи приобрели конкретные формы.

Молодежь пока не очень понимает, насколько этот вид физической активности эффективен.

ТЫСЯЧА И ОДНО УВЛЕЧЕНИЕ

Проект на Planeta.ru Ирина запустила 15 ноября. Указанная сумма для сбора — 40 000 рублей. Буквально за первый же вечер друзья и знакомые распространили информацию и помогли финансово так активно, что было собрано 50 % необходимой суммы. Прошло еще восемь дней, и 83 % покрыты. На призыв откликнулись предприниматели — предложили помочь закупить палки по оптовой стоимости. — Я указала, что мне необходимо 30 палок, потому что планирую еще проводить мастер-классы в школах. Все дополнительные палки оставлю в качестве инвентаря в домах престарелых и интернатах, куда планируем выехать с мастер-классами. Если будет собрано более 60 000 рублей, то мы снимем красивый ролик «Скандинавская прогулка по Пскову». Все средства свыше 80 000 руб­лей пойдут на организацию и проведение соревнований по скандинавской ходьбе в июне следующего года. Нужную сумму собрали менее чем за месяц. Уже 7 декабря пользователи краудфандинговой платформы перевели на проект Ирины 41 тысячу рублей. Но правила есть правила, и сбор продолжится до 20 января.

Занятия по скандинавской ходьбе — не единственное, чем занимается Ирина в жизни. Ее инженерное образование и тяга к технике вылились в преподавание Lego-конструирования и Lego-робототехники в одном из центров для дополнительных занятий. А еще она, как и многие, работает (группа техподдержки), воспитывает двоих сыновей, играет на четырехструнной гитаре укулеле, увлекается большим теннисом и столярничает. — Все друзья и знакомые знают, что лучший подарок для меня — «букет струбцин», есть такой инструмент. Да, хобби у меня нетипичное для девушки, но я получаю невероятное удовольствие от ощущения тепла дерева и того, как из простых деревяшек получаются какие-то интересные поделки. Иногда провожу мастер-классы для детей. Успевать все довольно сложно, но каждое мое дело заряжает меня энергией и радостью, ощущением настоящей жизни. Ходьба, занятия с детьми и столярка — еще и ощущением того, что отдаю частичку тепла людям, а от них получаю вдвое больше энергии, которая меня вдохновляет и поддерживает. Ну и, конечно же, семья меня поддерживает во всех моих начинаниях и проектах.