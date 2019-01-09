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Общество

С миру на палки

Псковичка собирает деньги на обучение пенсионеров скандинавской ходьбе

Текст:
Ольга Нефёдова
9 января 2019 года, 09:36
Фото: из личного архива Ирины Костюченко
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Сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru Ирина Костюченко запустила 15 ноября. За первый же вечер собрали 50 % необходимой суммы. Нужную сумму целиком собрали за три недели. Все, что пользователи переведут еще, пойдет на создание видеоролика и организацию соревнований по скандинавской ходьбе.

C ПАЛКАМИ, НО БЕЗ ЛЫЖ

— Это невероятно трогательно, и я очень благодарна всем за доверие и поддержку, — говорит Ирина.

Она — дипломированный тренер. Скандинавскую ходьбу преподает в Пскове уже шесть лет.

— Я и сама всю жизнь занимаюсь спортом, — рассказывает тренер. — Спортивная гимнастика, большой теннис, бадминтон, гандбол, волейбол, легкая атлетика. Плаваю, катаюсь на коньках, лыжах, бегаю, теперь вот еще и с палками хожу. 

Ее увлечение скандинавской ходьбой началось в 2010 году, когда с семьей и друзьями поехала в Финляндию покататься на беговых и горных лыжах.

Там мы впервые и увидели этих «странных» людей с палками, но без лыж. Решили попробовать, что же это такое. Подруга купила палки для скандинавской ходьбы, а я пошла с обычными лыжными и совершенно не поняла, в чем «кайф». Зато когда взяла «правильные», то сразу поймала это ощущение полета и легкости, наряду с хорошей физической нагрузкой.

Ирина Костюченко,
тренер
По возвращении домой загорелась идеей скандинавскую ходьбу развивать в Пскове. В Санкт-Петербурге нашла школу, выучилась и получила сертификат инструктора Международной федерации северной ходьбы ONWF. Вернувшись, попыталась организовать тренировки в городе, однако формат, как в Санкт-Петербурге — с оплатой за каждое занятие — не прижился.

— И тут произошла неслучайная случайность. До меня дошла информация, что спортшкола «Надежда» хочет развивать это направление. Я тут же предложила проводить занятия по ходьбе систематически. С тех пор вот уже шесть лет этим занимаюсь. 

За эти годы Ирина не раз ездила на курсы для инструкторов в Санкт-Петербург, а в прошлом году получила диплом по специальности «тренер-преподаватель». 

Ее «скандинавики» — участники многочисленных соревнований: в Сестрорецке, в финском Турку, в марафонах в Эстонии и Финляндии. На «Кроссе наций в Пскове» для них сделали отдельную номинацию.
Фото из личного архива Ирины Костюченко.

РАЗМИНКИ И ЗАМИНКИ

Один за другим к ней стали приходить все новые и новые желающие освоить ходьбу с палками. Пять самых первых ее «скандинавиков» — так ласково называет их Ирина — занимаются с ней до сих пор.

— Моя задача как инструктора — научить правильной технике ходьбы, при которой как раз и достигается та максимальная польза и безопасность, о которой сейчас так много говорят. Дальше уже можно ходить самостоятельно — в любое время и в любом месте. 

Почти сразу она создала группу «ВКонтакте», где размещает информацию о занятиях и пользе ходьбы, выкладывает фотографии всех значимых мероприятий, рассказывает о том, как вести здоровый образ жизни. 

Постоянно у Ирины занимается от 10 до 30 человек. Занятия проходят три раза в неделю. Приходят и в дождь, и в снег.

— Многим нравится, что я провожу активную разминку, а после ходьбы — комплекс заминочных упражнений. Плюс, конечно же, люди приходят пообщаться, позаниматься в группе. Мы обязательно отмечаем праздники в теплой дружеской атмосфере, где ближе знакомимся, делимся своими талантами и просто отлично проводим время.

Для того чтобы освоить правильную технику ходьбы, достаточно от одного до трех занятий. Со всеми новичками Ирина занимается индивидуально: показывает технику, отвечает на вопросы и контролирует правильность ходьбы. За теми, кто ходит давно, просто наблюдает, при необходимости корректирует технику.

За эти годы на занятия Ирины пришло более 300 человек.
Фото из личного архива Ирины Костюченко.
Большая часть подопечных Ирины — люди пенсионного возраста.

— Думаю, молодежь пока не очень понимает, насколько этот вид физической активности эффективен. Скандинавская ходьба ассоциируется у них с физкультурой для пожилых, хотя это вовсе не так.

Пару лет назад к Ирине обратился Союз пенсионеров с просьбой проводить занятия для слушателей Университета третьего возраста.

— Тут я столкнулась с тем, что правильных палок для занятий у нас в городе быстро не найти, заказывать через интернет получается недешево и тоже небыстро, а заниматься люди хотели сразу. Кому-то я давала свои три пары, а кто-то приобрел не совсем подходящие для скандинавской ходьбы трекинговые палки.

Такая ситуация повторялась неоднократно. Желающих более 20 человек, а комплекта палок только три.

— Тогда у меня и появилась мысль о приобретении палок, которые я могла бы давать на занятиях любому желающему. Эта идея довольно долго зрела и наконец нашла воплощение в моем проекте. Я посетила семинар с представителем краудфандинговой площадки Planeta.ru. И буквально все начало складываться само собой. Осенью я познакомилась с координатором псковского отделения фонда «Старость в радость» Виолеттой Образцовой, и разрозненные идеи приобрели конкретные формы.

Молодежь пока не очень понимает, насколько этот вид физической активности эффективен.

ТЫСЯЧА И ОДНО УВЛЕЧЕНИЕ

Проект на Planeta.ru Ирина запустила 15 ноября. Указанная сумма для сбора — 40 000 рублей. Буквально за первый же вечер друзья и знакомые распространили информацию и помогли финансово так активно, что было собрано 50 % необходимой суммы. Прошло еще восемь дней, и 83 % покрыты. На призыв откликнулись предприниматели — предложили помочь закупить палки по оптовой стоимости.

— Я указала, что мне необходимо 30 палок, потому что планирую еще проводить мастер-классы в школах. Все дополнительные палки оставлю в качестве инвентаря в домах престарелых и интернатах, куда планируем выехать с мастер-классами. Если будет собрано более 60 000 рублей, то мы снимем красивый ролик «Скандинавская прогулка по Пскову». Все средства свыше 80 000 руб­лей  пойдут на организацию и проведение соревнований по скандинавской ходьбе в июне следующего года.

Нужную сумму собрали менее чем за месяц. Уже 7 декабря пользователи краудфандинговой платформы перевели на проект Ирины 41 тысячу рублей. Но правила есть правила, и сбор продолжится до 20 января.

Все дополнительно собранные средства Ирина (справа на фотографии) направит на продвижение скандинавской ходьбы в регионе.
Фото из личного архива Ирины Костюченко.
Занятия по скандинавской ходьбе — не единственное, чем занимается Ирина в жизни. Ее инженерное образование и тяга к технике вылились в преподавание Lego-конструирования и Lego-робототехники в одном из центров для дополнительных занятий.

А еще она, как и многие, работает (группа техподдержки), воспитывает двоих сыновей, играет на четырехструнной гитаре укулеле, увлекается большим теннисом и столярничает.

— Все друзья и знакомые знают, что лучший подарок для меня — «букет струбцин», есть такой инструмент. Да, хобби у меня нетипичное для девушки, но я получаю невероятное удовольствие от ощущения тепла дерева и того, как из простых деревяшек получаются какие-то интересные поделки. Иногда провожу мастер-классы для детей. Успевать все довольно сложно, но каждое мое дело заряжает меня энергией и радостью, ощущением настоящей жизни. Ходьба, занятия с детьми и столярка — еще и ощущением того, что отдаю частичку тепла людям, а от них получаю вдвое больше энергии, которая меня вдохновляет и поддерживает. Ну и, конечно же, семья меня поддерживает во всех моих начинаниях и проектах. 

СПРАВКА

Краудфандинг — народное финансирование. Множество людей добровольно объединяют свои финансовые ресурсы для поддержки какого-то значимого проекта. Как правило, организатор проекта назначает за пожертвования небольшое вознаграждение. Например, дарят значки и магнитики с логотипом, проводят мастер-классы, музыкальные группы часто высылают жертвователям пластинки, записанные благодаря помощи со стороны.

Сообщество Псковского клуба скандинавской ходьбы в соцсети «ВКонтакте».

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