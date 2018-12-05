Стать круче с «IQ007»

В Пскове выбрали лучшие проекты в сфере социального предпринимательства. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2018» подвели на Первом форуме социальных предпринимателей 23 ноября. Победителями конкурса стали четыре проекта в сфере дополнительного образования, оказания услуг людям с ограниченными возможностями, сельского хозяйства, физкультуры и массового спорта. «Псковская правда» совместно с организатором конкурса — Центром инноваций социальной сферы Псковской области — знакомит читателей с авторами лучших проектов. Директор псковского филиала школы скорочтения и развития интеллекта «IQ007» Дмитрий Чертинов представил на конкурс проект «Помощь детям, испытывающим трудности обучения в общеобразовательной школе». Цель — при помощи специальной образовательной программы помочь детям развить память и интеллект.

РАДИ УСПЕХА ДЕТЕЙ

Месяц назад «Псковская правда» рассказывала о двух школьницах из Пскова , выигравших по 100 тысяч рублей на интеллектуальной олимпиаде в Сколково. Обе девочки — ученицы «IQ007». Идея открыть в Пскове школу скорочтения родилась у Дмитрия благодаря его собственной семье — старшекласснику-сыну и дошкольнице-дочке:

Я отец двоих детей и, как любой родитель, хотел бы, чтобы они стали умнее, сильнее и справлялись с большим объемом задач, стали успешными и самодостаточными. Короче говоря, стали круче. Но пришел к выводу, что у нас в городе отсутствует ресурс, с помощью которого можно помочь детям. Дмитрий Чертинов,

директор псковского филиала школы скорочтения и развития интеллекта «IQ007»

Такую школу развития, где детей учили быстро читать, красиво писать и считать в уме без калькулятора, Дмитрий нашел в другом городе. Система обучения родителю будущей первоклассницы понравилась, но об учебе в другом городе речи идти не могло. — Поэтому принял я решение организовать школу в нашем городе. Идею поддержали друзья и знакомые. И мы запустили этот проект в Пскове. Теперь он успешно развивается, — рассказал Дмитрий. Школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007» — это федеральная сеть. Поэтому первым делом Дмитрий сам прошел обучение как педагог и руководитель учреждения дополнительного образования. Затем арендовал помещение для занятий, которое оснастили специализированной мебелью и учебным оборудованием. И одновременно с решением этих вопросов предприниматель искал профессиональных высококлассных педагогов, готовых обучаться новому. — Найти педагогов было нелегко. Нам нужны специалисты с высшим педагогическим образованием. Но дело не только в образовании. Необходимо, чтобы у человека было желание работать в нашей системе, чтобы он любил детей и выкладывался на 100 % ради результата своих учеников. В настоящее время в школе работают семь педагогов, в том числе специалисты, которы­е приехали на работу из других городов. Все они прошли обучение в учебном центре Школы скорочтения в городе Златоуст Челябинской области. И ежемесячно повышают квалификацию, участвуя в семинарах и вебинарах.

РЕЗУЛЬТАТ В БУДУЩЕМ И В НАСТОЯЩЕМ

Школа скорочтения пользуется популярностью у родителей маленьких псковичей. — Родители понимают, что дети должны быть самодостаточными к концу обучения в общеобразовательной школе. А наш проект помогает сделать детей именно такими. И чем больше родителей понимают это, тем больше они к нам обращаются за помощью. По словам Дмитрия, зачастую, когда дети оканчивают школу, они не знают, что делать дальше, куда идти, чем заниматься. Родители диктуют им поступать в вузы, чтобы они получили специальность, которая подросткам не нравится. Чтобы этого не случилось, у ребенка должно быть сформировано понимание, чего он хочет, уже в старших классах: — И наша программа обучения этому способствует, — уверяет предприниматель. — Потому что при развитии памяти и интеллекта у ребенка расширяется кругозор и он начинает думать на годы вперед. Ребенок много читает, поглощает информацию, запоминает и осознает, чем ему нравится заниматься, на кого хочет выучиться и кем хочет работать. Причем результаты от учебы проявляются не только в будущем, они ощутимы буквально с первых занятий. Уже в этом году ученики школы скорочтения стали победителями престижных соревнований: — Мы работаем на развитие, участвуем во всевозможных мероприятиях. Месяц назад в Москве под эгидой Инновационного центра «Сколково» и Сети школ скорочтения и развития интеллекта «IQ007» прошла международная олимпиада по скорочтению. Туда съехались полторы тысячи учеников со всей России. И две псковички — Ксения Крылова и Алёна Хасанова — заняли первые места в разных категориях, а великолучанка Полина Молнар — шестое место, которое тоже является статусным. То есть мы показали высокий уровень подготовки наших учеников.

ЧТОБЫ ЗАМЕТИЛИ

Работы у предпринимателя так много, что времени на что-то другое не остается. — Я целиком и полностью погружен в этот проект. Это тяжелая кропотливая работа, которая стоит седых волос, и высокая ответственность. Потому что отвечаешь перед своей семьей, перед самим собой, перед людьми, которых берешь на работу, перед детьми, которых берешь на обучение, и их родителям. Участие и победа в конкурсе на лучший социальный проект, по мнению предпринимателя, станут импульсом для дальнейшего развития: — Победа нужна, чтобы нас заметили, обратили внимание как на целостную единицу, которая приносит пользу городу, детям и школе.