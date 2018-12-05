Подростки против

Более полусотни молодых людей собрались в Печорах на слете волонтеров антинаркотического движения. Два дня ребята из разных районов учились общаться, работать в команде и правильно реагировать на проблемы.

Настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на Васильевском острове Санкт-Петербурга протоиерей Александр Гаврилов — профессиональный психолог и основатель реабилитационного центра «Ручей» в Палкинском районе, известного и за пределами Псковской области. В центре на протяжении многих лет помогают зависимым людям и их родственникам.

— Мы поняли, что помогать нужно не только людям, уже столкнувшимся с проблемой зависимости, но и предупреждать угрозу, привлекая активную молодежь и пропагандируя ценности здоровой и деятельной жизни, — рассказал «Псковской правде» отец Александр. — Охватить каждый район Псковской области мы не смогли, поэтому провели социологическое исследование. Проехали по всем районным центрам, где встречались с экспертами: представителями а­дминистрации по линии соцзащиты, полиции, духовенства, молодежных организаци­й. Использовали статистические данны­е у­правления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.