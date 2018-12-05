Подростки против

Более полусотни молодых людей собрались в Печорах на слете волонтеров антинаркотического движения. Два дня ребята из разных районов учились общаться, работать в команде и правильно реагировать на проблемы.
Настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на Васильевском острове Санкт-Петербурга протоиерей Александр Гаврилов — профессиональный психолог и основатель реабилитационного центра «Ручей» в Палкинском районе, известного и за пределами Псковской области. В центре на протяжении многих лет помогают зависимым людям и их родственникам.
— Мы поняли, что помогать нужно не только людям, уже столкнувшимся с проблемой зависимости, но и предупреждать угрозу, привлекая активную молодежь и пропагандируя ценности здоровой и деятельной жизни, — рассказал «Псковской правде» отец Александр. — Охватить каждый район Псковской области мы не смогли, поэтому провели социологическое исследование. Проехали по всем районным центрам, где встречались с экспертами: представителями администрации по линии соцзащиты, полиции, духовенства, молодежных организаций. Использовали статистические данные управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.
В итоге выбрали Островский, Опочецкий, Палкинский, Пыталовский, Печорский районы и Псков. Специалисты встретились со школьниками 15-17 лет, желающими заниматься антинаркотической волонтерской деятельностью. Ребятам рассказывали о вреде наркотиков, обсуждали угрозу стать преступником из-за запрещенных веществ, говорили об административной и уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Школьники посетили тренинги по развитию лидерских качеств, навыков командной работы и личностного роста.
— Участие в волонтерской деятельности предполагает наличие лидерских качеств, уверенности в себе. Как раз этих самых качеств недостает людям уязвимым. Зависимость, как правило, вырабатывается у тех, кто не до конца прошел социализацию в подростковом возрасте. Поэтому такие тренинги — лучшая профилактика наркозависимости, — уверен отец Александр.
В дополнение к этому в каждом районе устроили спортивные и музыкальные праздники.
Завершающим этапом специального социального проекта «Создание и поддержка православной региональной волонтерской сети для противодействия наркотизации молодежи на местном уровне» стал слет в Печорах. Он прошел в паломническом центре Печерского монастыря в конце ноября. На него собрались около 150 молодых людей. На тренингах и во время творческих конкурсов они учились навыкам командного взаимодействия.
— Мы собрали ребят вместе, чтобы они ощутили себя единым целым, сдружились, обменялись контактами, — поясняет священник. — Во второй день им предложили обширную экскурсию по монастырю с посещением пещер.
Реализация проекта шла в области последние полгода. Проект получил президентский грант в размере 2 млн рублей. Его инициатор — общественная организация «Приход храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на Васильевском острове Санкт-Петербурга».
— Надеемся, что это был не последний проект, — выражает уверенность настоятель церкви. — До этого нашей целевой группой преимущественно были люди, которые уже попали в беду, а также их родственники. Со школьниками мы работали впервые, и это интересный опыт.
Партнерами проекта выступили администрация Псковской области, администрации муниципальных образований, Управление МВД России по Псковской области, Псковская епархия, Российский Союз Молодежи.
КСТАТИ
Ранее целевой группой создателей проекта были те, кто уже попал в беду. На этот раз работу провели со школьниками и родителями, опыт признали интересным.