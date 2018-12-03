После бала

В последние дни ноября в Пскове собрались журналисты из шести стран. И если вы сейчас подумали, что читателю знать об отраслевых сборищах необязательно, глубоко ошибаетесь. Потому что однажды можете остаться без привычного источника информации. «Журналистику фактов подменяет журналистика мнений. Это оксюморон, а не журналистика», - медиафорум начался с уверенного заявления руководителя медиахолдинга из Великого Новгорода Сергея Бондаренко. Кто какой журналистикой занимается, за эти два дня участники форума наслушались вдоволь. Всяк кулик стремился рассказать о своей уникальности. Например, Сергея Фильберта из Германии «информационное поле догнало само». Он переводит и выкладывает на YouTube передачи немецкого ТВ, связанные с Россией. У «Голоса Германии» уже более 97 миллионов просмотров. Луиза Гумроян из Армении рассказала, как недавно «Фейсбук» помог сделать в стране революцию и как теперь победившая сторона держит перед пользователями отчет в соцсети. Станислав Беляков из Карачаево-Черкессии поделился опытом создания с нуля телеканал «Архыз-24». Для Псковской области информация особенно актуальна в свете грядущего в следующем году перехода на цифровое телевещание. Региону дают сразу две кнопки, а вещает на весь регион пока только одна ГТРК «Псков».

НЕ СВОЕ НЕ ТРОНЬ

Не все выступления оказались одинаково полезными. Главный редактор сайта с названием из восьми букв взялась рассказывать о выходе из какой-то «колеи». Заявленную тему не раскрыла, свое издание объявила уникальным, а псковских журналистов – изготовителями неправильных лонгридов (так называют способ подачи материала с большим количеством мультимедийных элементов и специальным оформлением). Учиться лонгридам правильным отправила почему-то не на свой сайт, а к лидерам индустрии. Спасибо, мы грамотные. Умеем не только писать, но и читать. Видели и «Кремлевские звезды» портала «Такие дела» и первый лонгрид в истории мировой журналистики Snow Fall, созданный The New York Times. На нашем уровне с созданием лонгридов отлично справляется Псковское агентство информации. В то же время на сайте самого издания, редактор которого пыталась стать на форуме оракулом, лонгридом называют текст, сопровожденный фото и скриншотами постов из соцсетей. А их паблик «ВКонтакте» чуть менее чем полностью состоит из перепечаток информации других СМИ и чужих фотографий. Что важно - без указания первоисточника. Да, мы все используем информацию друг друга. Даже несмотря на фразу «Использование материалов данного ресурса возможно только с письменного разрешения правообладателя» в выходных данных каждого СМИ. Какое там письменное разрешение, если информационные тренды сменяют друг друга каждые пять минут. По судам друг друга за это не таскаем. Иначе читатель останется без информации. Однако правила хорошего тона и исторически сложившаяся практика: берешь чужое - скажи, где взял. Тебе информация, первоисточнику – повышение индекса цитируемости. Вин-вин, выиграли все. Плюют на неписаные правила общежития только мусорные СМИ, которые в расчет никто не берет и непонятно кто читает. Создатели таких ресурсов тихо зарабатывают «Яндекс.Директом» на свой бомж-пакет, не стремятся к славе и уж точно не вещают на серьезных щах о своей уникальности. Нет, польза от этого выступления все-таки была. Спонсоры издания получили возможность увидеть, с кем имеют дело.

НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Еще один вопиющий случай. Утром второго дня форума Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры отключил сайт ПЛН. Совсем. Стоп-лист с адресом сайта разослали провайдерам без объявления войны. За комментарий одного из пользователей с упоминанием запрещенной в России организации без сопровождения ритуальной фразой «запрещена на территории РФ». Предупреждения и требования удалить комментарий сайт не получил. Выключили, и все. Заработал портал только к вечеру, как раз когда руководители СМИ Псковской области встречались с губернатором Михаилом Ведерниковым. Встреча проходила в формате off the record, то есть не под запись. С собой губернатор привел Алексея Волина, заместителя министра связи и массовых коммуникаций.

Что тут началось! Главные редакторы наперебой стремились поделиться своими историями. Если вы не знали, то мы все рецидивисты. Каждый главред не по разу побывал в суде. Протоколы связаны в основном с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий. Грани абсурда с пометкой от 0+ до 18+. По словам Алексея Волина, юристы могут четко сказать только о значении метки 18+. Расчлененка, обнаженка, матерщина. Отличие же зрелища с пометкой 0+ от события с маркировкой 6+ довольно размыто. Мой последний суд – из-за январской афиши «Псковской правды». Знак 0+ мы поставили сразу ко всем спектаклям театра кукол. Оказывается, надо было маркировать каждый. Каким образом из-за этого пострадали дети – тайна великая. Бред высшей пробы. Впустую тратятся колоссальные ресурсы. Сотрудники государственного Роскомнадзора в оплаченное из бюджета рабочее время ищут подобные помарки. Потом снова тратят свое время и время главного редактора государственной газеты на снятие объяснений и составление протокола. В третьем акте к процессу подключается судья и секретарь заседания (оба тоже на гособеспечении). Наказание от предупреждения (как было в нашем случае за малозначительностью правонарушения) до штрафа в 100 тысяч рублей. Деньги большие даже по меркам областной газеты. Для районок (им тоже никакой пощады) – неподъемные. Нам бы на форум хорошего юриста – собрал бы аншлаг. По этой части организаторы предусмотрели только одно выступление. Главный редактор iLuki.ru Ирина Амелина рассказала, как издание взяло снимки местной футбольной команды с сайта администрации Пскова и получило иск от волгоградского ООО, которому фотограф передал авторские права на снимки. Великолучане не первыми в стране столкнулись с подобным, считают схему неосновательным обогащением, и успешно доказали это уже в нескольких судебных инстанциях. Чего еще не хватило. Обучения. Практических кейсов. Телеграм-каналы – это хорошо, но для тех же районок целая дискуссия на эту тему полезна только с точки зрения общего развития. Чего хватило, так это мнений. «Есть в газетах какая-то мистика». «Печатные издания – антиквариат на любителя» (сочтем за комплимент для наших читателей). «Журналистская работа, если ты хорошо ее делаешь, очень быстро становится тяжелой». «Нужно оставаться приверженцем морали и при этом не обнищать». Каждый получил возможность заявить свою позицию. Цвели все цветы, а на встрече с редакторами Михаил Ведерников анонсировал проведение второго форума в следующем году. Ждем с нетерпением.