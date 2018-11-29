Две трагедии

В Опочке рано утром 26 ноября в троих школьников, стоявших на остановке, врезался пьяный лихач. Дети получили серьезные травмы. Одна девочка находится в коме. Сутки спустя, 27 ноября в деревне Каськово Куньинского района на пожаре сгорела целая семья: мама, бабушка и четверо детей от четырех месяцев до девяти лет. В областной администрации 28 ноября срочно провели два внеплановых совещания под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Главный вопрос - какие меры принять, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем. Если кратко: по всей области проверят состояние 156 остановок рядом со школами и детсадами, псковичей призывают активнее жаловаться в полицию на пьяных за рулем, патрули на дорогах в понедельник усилят, пожарные извещатели установят в деревенских домах многодетных семей и будут бесплатно менять в них батарейки.

ПИЛ ВСЮ НОЧЬЮ

Виновник, покалечивший школьников, пытался скрыться с места происшествия, но его оперативно задержали. Через три часа, давая показания, он все еще находился в невменяемом состоянии. - В его крови на момент освидетельствования обнаружили 0,91 промилле алкоголя, это выпитая бутылка водки, - рассказал начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов. – Раньше этого водителя уже штрафовали за превышение скорости. Выяснилось, что житель Опочки, сбивший детей, всю ночь пил со своей сожительницей, а утром сел за руль. «УАЗ-Хантер» принадлежит не ему. Приятель временно дал автомобиль лихачу для подвоза лесорубов. Виновник аварии, 1971 года рождения, официально нигде не работает, перебивался случайными заработками. - Страховки, которая бы позволила ему управлять транспортным средство, не было, - сообщил Анатолий Ефимов. – Виновник ДТП применил резкое торможение, его занесло, он выехал на встречную полосу и врезался в остановку.

Происшествие случилось в 7.40 утра 26 ноября. В «скорую», ГИБДД и спасателям позвонил очевидец. Из межрайонной Опочецкой больницы «скорая» доехала за пять минут. Из Пскова на место происшествия по поручению Михаила Ведерникова оперативно выехала и.о. председателя комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко, она координировала работу коллег. Сейчас все трое пострадавших в ДТП детей находятся в детской областной больнице. Серьезнее всех в аварии пострадала девочка, сразу после ДТП она впала в кому, ее состояние тяжелое, но стабильное. По словам Марины Гаращенко, отрицательной динамики нет. У двоих мальчиков состояние средней тяжести. Из-за плохих погодных условий вертолет санавиации не смог вылететь в Опочку за детьми. Но их оперативно доставили в Псков на реанимобиле. С родителями детей работают психологи. Глава Опочецкого района Юрий Ильин заверил, что ситуация у него на контроле, и родителям детей окажут любую помощь, вплоть до доставки в Псков, чтобы навестить детей в больнице. Михаил Ведерников предложил в 2019 году использовать другие, более современные модели санитарных вертолетов, которые не будут так зависеть от плохой погоды. Во всех обстоятельствах ДТП еще предстоит разбираться следствию. Но уже установили, что уличное освещение на момент аварии было включено и соответствовало ГОСТ, дорогу двумя днями ранее обработали песко-соляной смесью, а вот износ дорожной разметки составил 30%. Дорогу Новоржев - Опочка, где случилась трагедия, ремонтировали в 2014 году, и на момент аварии дефектов, из-за которых она могла произойти, не было. В 2014 году поменяли и дорожные знаки, они соответствуют всем нормативам. Автопавильон на остановке тоже новый, его установили в 2017 году. Однако, по поручению Михаила Ведерникова техническое состояние всех остановок, находящихся вблизи школ и детских садов, а таких в Псковской области 156, обязательно проверят. Также губернатор предложил активизировать работу телефона доверия ГИБДД.

КСТАТИ Если вы видите, что пьяный человек садится за руль, позвоните 8 (8112) 59-22-33.

- Не должно быть предрассудков, что кто-то на кого-то настучал, - сказал Михаил Ведерников. – Речь идет о жизни и здоровье детей. Это нормальная гражданская ответственность. Также глава региона поручил усилить патрулирование дорог по утрам понедельников и подключить к этой работе СМИ, чтобы каждый факт пьяной езды становился достоянием общественности. Еще одно поручение губернатора: создание действенной социальной рекламы, направленной на снижение ДТП.

ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ НА ПЕРЕЕЗДЕ

Предварительная причина пожара в деревне Каськово – неправильная эксплуатация печи. Вызов пожарным поступил в 6.02 утра 27 ноября. Пожарные по грунтовой извилистой обледенелой дороге приехали быстро – в 6.30, несмотря на то, что четыре минуты простояли на железнодорожном переезде. Пожар потушили быстро. Но спасти людей не смогли, они отравились продуктами горения. К моменту приезда пожарных двухквартирный деревянный дом был охвачен огнем полностью, у него обрушилась кровля. Соседка погибших рассказала, что часом ранее она шла топить печь в школе, и все было в порядке, а огонь заметила, когда возвращалась домой. - Мать мелькала в окне, пыталась просить о помощи, но сил уже не хватило, - рассказала соседка. – Постоянно жаловались, что у них не закрывалась крышка топки печи. Погибшая в деревне Каськово семья приехала в Куньинский район из Ленинградской области. По трагическому стечению обстоятельств, в сентябре этого года они уже лишились дома из-за пожара, предыдущее жилье сгорело в Кингисеппском районе.

Жилье в деревне Каськово было временным пристанищем, семья снимала полдома у местного жителя. Они купили квартиру в Кунье и планировали переехать в ближайшее время. По этой же причине старшие дети не ходили в местную школу, они оформляли документы для поступления в школу в райцентре. По словам главы госуправления соцзащиты Армена Мнацаканяна семья не стояла на учете как неблагополучная и в их поле зрения не попадала. - Всю страну захлестнула волна пожаров, в том числе с массовой гибелью детей, - сказал начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов. – Возможно, это связано с началом отопительного сезона. С понижением температуры количество пожаров увеличилось. Пожарные уверяют, что регулярно занимаются профилактикой: проводят рейды, инструктируют людей, как правильно обращаться с печами и бытовыми приборами, распространяют листовки. По специальной областной программе с 2013 по 2018 год в 1057 домах, где живут в основном неблагополучные семьи, бесплатно установили автономные дымовые пожарные извещатели. Оборудование срабатывает даже на небольшое задымление и оповещает хозяев об опасности громким сигналом.

КСТАТИ За пять лет в 1057 домах с пожарными извещателями не зарегистрировали ни одного пожара.