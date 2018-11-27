Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Двадцать шесть лучше

Жители Псковской области решат судьбу вала на Великой в Опочке

Текст:
Ольга Нефёдова
27 ноября 2018 года, 08:53
Фото: regionavtica.ru
0

Заявка Опочецкого района на благоустройство городского вала стала одним из 80 победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципалитет получит 50 млн рублей из федерального бюджета.

Этот парк у нас давно, и мы всегда старались поддерживать его в хорошем состоянии. В парке очень любят отдыхать местные жители. Здесь мы проводим фестиваль «Русская зима», выпускные, отмечаем День Победы и другие значимые даты.

Юрий Ильин,
глава Опочецкого района 
В Опочке решили сделать излюбленное место отдыха горожан еще более комфортным и современным. Идею архитектурного конкурса поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

— Один район хорошо, а двадцать шесть лучше, — продолжает Юрий Ильин. — В подготовке заявки, которую мы защитили в мае в Москве, активно участвовали местные жители. Решали, где будут дорожки, где сцена, а где зона отдыха. Почему бы к дальнейшей разработке проекта не присоединиться и жителям области? Современный благоустроенный парк привлечет в Псковскую область туристов.

Вал на реке Великой в Опочке, где расположен парк, — это памятник археологии XV века федерального значения. Он находится на левом берегу реки, на искусственном острове, где в начале прошлого века построили крепость. Земляные валы крепости сохранились и по сей день. Большую часть острова занимает городищенский холм.

Открытый архитектурный конкурс на эскизный проект благоустройства территории вала ставит своей целью сбор общественного и экспертного мнений. Их учтет генеральный проектировщик при разработке итогового проекта городского парка.

По условиям конкурса проект должен включать 3D-визуализации рекреационных зон, спортивных площадок, зон отдыха и семейного досуга, предложения по внешнему виду малых архитектурных форм, информационных стендов, мест для продажи сувениров и быстрого питания, туалетов. Приветствуются также предложения по разработке логотипа и названия парка, его навигации.

Парк поделят на две части: тихую историческую для спокойного отдыха с видом на реку и «громкую» — для проведения фестивалей, городских праздников и концертов под открытым небом. Общественное пространство должно отвечать требованиям повышенной комфортности и сохранять исторический контекст. 

КСТАТИ

Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Работы будут принимать с 1 по 30 декабря включительно. Для победителей предусмотрели призы.

В конкурсе могут участвовать жители Псковской области, предприятия и организации, коллективы творческих мастерских и студий после предварительной регистрации на сайте команда2018.рф. Состязание будет проводиться в двух номинациях: студенты и профессионалы.

СПРАВКА

Отправить конкурсную заявку или задать вопрос можно на почту: konkurs.komanda2018@yandex.ru.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
27 ноября 15:53

90%-й пскович с Эстонией в сердце

Есть ли Крым на карте, когда его не видно, и кто такой тэгевусюхендайя

Общество / Здоровье
27 ноября 08:55

Мы с тобой одной крови

За год в Псковской области омолодили базу доноров

Общество
27 ноября 10:23

Идрица-2020

Поселок привлечет к себе внимание с трассы
  • Первые таблички с QR-кодами появились возле достопримечательностей Пскова
  • Светлана Горшкова: Этой осенью появилась моя первая ватная игрушка
  • Константин Вилков и Виктор Гусев не предоставили документы о расходовании избирательных фондов и были оштрафованы
  • Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в куньинской деревне Каськово
  • Бесплатное обследование на онкологию смогут пройти жители Псковской области
  • Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Опочке находится в коме
  • Псковичей призывают следить за исправностью электропроводки и не перекаливать печь
  • Движение через ж/д переезд в районе улицы Генерала Маргелова перекроют в ночь с 29 по 30 ноября
  • Преподаватель псковского колледжа искусств стала лучшим в России преподавателем музлитературы
  • Марина Смирнова: Открытки будут долго хранить память о нас
  • Молодые мамы высоко оценили новые псковские автобусы «Волгабас»
  • «Команда 2018» присоединится к автопробегу по памятным местам Великой Отечественной войны

    • 26 ноября

  • До 2 декабря улица Набат в Пскове закрыта для движения автотранспорта
  • Приставы нагрянули к депутату Псковского районного Собрания Валерию Колтакову
  • Школьники из Опочки, пострадавшие в ДТП, проходят обследование в псковской больнице
  • Юлия Григорьева: Первые мои свинки появились ещё весной и сразу разлетелись по домам
  • Неделя «Живой классики» по результатам 2018 года превратилась в самостоятельный проект
  • День любительского театра в Новоржеве отметят показом спектаклей 30 ноября
  • Михаил Ведерников видит своим первым заместителем Веру Емельянову
  • Великолучане пытались украсть чужие металлические ворота и попались полиции
  • Из Опочки в Псков перевезут детей, пострадавших в ДТП из-за пьяного водителя
  • «Надежды России» принесли великолукские лучникам три серебряные медали
  • Михаил Ведерников лично контролирует ситуацию с ДТП, в котором пострадали школьники
  • Четвертый сезон конкурса «Новая звезда» с участием великолучанки Анны Вораксо стартует 23 декабря
  • В честь Дня матери юные артисты проекта «Звонкие сердца» дали праздничный концерт
  • Выставка работ людей с ограниченными возможностями откроется в Пскове 27 ноября
  • Житель Невельского района отправился в колонию строгого режима за пьяную езду

    • 25 ноября

  • Водителям напомнили о новых правилах зимней эксплуатации автомобили
  • Полицейские просят помощи в поиске пропавшей женщины (ФОТО)
  • Пушкиногорская прокуратура помогла сироте получить жилье

    • Новости

    Общество
    Ольга Нефёдова 27 ноября 10:00

    Три кита псковской Ганзы

    Исторический центр, безопасность и правильная логистика — три составляющие организации праздничного пространства

    Общество
    27 ноября 10:03

    Бизнес в помощь детям

    Отец ребенка с аутизмом открыл в Псковской области базу отдыха для особенных детей

    Общество
    23 ноября 10:15

    Поборются за статуэтку

    Каких героев своих публикаций «Псковская правда» выдвинула на соискание общественной премии «Народное признание»