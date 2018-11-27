Заявка Опочецкого района на благоустройство городского вала стала одним из 80 победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципалитет получит 50 млн рублей из федерального бюджета.

Этот парк у нас давно, и мы всегда старались поддерживать его в хорошем состоянии. В парке очень любят отдыхать местные жители. Здесь мы проводим фестиваль «Русская зима», выпускные, отмечаем День Победы и другие значимые даты.

В Опочке решили сделать излюбленное место отдыха горожан еще более комфортным и современным. Идею архитектурного конкурса поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

— Один район хорошо, а двадцать шесть лучше, — продолжает Юрий Ильин. — В подготовке заявки, которую мы защитили в мае в Москве, активно участвовали местные жители. Решали, где будут дорожки, где сцена, а где зона отдыха. Почему бы к дальнейшей разработке проекта не присоединиться и жителям области? Современный благоустроенный парк привлечет в Псковскую область туристов.

Вал на реке Великой в Опочке, где расположен парк, — это памятник археологии XV века федерального значения. Он находится на левом берегу реки, на искусственном острове, где в начале прошлого века построили крепость. Земляные валы крепости сохранились и по сей день. Большую часть острова занимает городищенский холм.

Открытый архитектурный конкурс на эскизный проект благоустройства территории вала ставит своей целью сбор общественного и экспертного мнений. Их учтет генеральный проектировщик при разработке итогового проекта городского парка.

По условиям конкурса проект должен включать 3D-визуализации рекреационных зон, спортивных площадок, зон отдыха и семейного досуга, предложения по внешнему виду малых архитектурных форм, информационных стендов, мест для продажи сувениров и быстрого питания, туалетов. Приветствуются также предложения по разработке логотипа и названия парка, его навигации.

Парк поделят на две части: тихую историческую для спокойного отдыха с видом на реку и «громкую» — для проведения фестивалей, городских праздников и концертов под открытым небом. Общественное пространство должно отвечать требованиям повышенной комфортности и сохранять исторический контекст.