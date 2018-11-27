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Общество

Идрица-2020

Поселок привлечет к себе внимание с трассы

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Ольга Нефёдова
27 ноября 2018 года, 10:23
Фото: сообщество «Идрица The Best» в соцсети «ВКонтакте»
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В Идрице появится памятный знак «Зарождение Знамени Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лучший эскиз выберут c учетом мнения местных жителей.

В следующем году исполняется 75 лет со дня освобождения Идрицы от немецко-фашистских захватчиков. Для подготовки к празднику создан оргкомитет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ходе его работы и родилась идея установки памятного знака.

Дарья Козьякова, депутат Псковского областного Собрания, директор информационного центра «Себеж-Ресурс»
Заявки на конкурс начали принимать с 1 октября. Прислать свою заявку до 13 мая могут не только профессиональные художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры, но и самые обычные люди. Также возможно участие авторских коллективов.

КСТАТИ

Согласно конкурсной документации, эскизный проект должен включать в себя обязательное наличие архитектурной подсветки в ночное время. Работы, которые будут допущены до конкурса, определят в ходе открытого голосования конкурсной комиссии. Мнение жителей обязательно учтет художественно-экспертный совет администрации Идрицы, члены которого примут окончательное решение на тайном голосовании.

Место установки памятного знака было выбрано на публичных слушаниях. Появится он на съезде в поселок с федеральной трассы М-9 «Балтия».

— Дело в том, что в Идрице довольно много памятных знаков, связанных с войной: это и памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в концлагере, Воину-освободителю, Герою Советского Союза летчику Евгению Михайлову. И это объяснимо, учитывая тот факт, что 1 мая 1945 года знамя именно 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицко-Берлинской дивизии было водружено в Берлине на крышу Рейхстага. Поэтому памятный знак «Зарождение Знамени Победы» решили установить так, чтобы его было хорошо видно с федеральной трассы, это еще больше привлечет внимание к поселку, — уверена Дарья Козьякова.

И хотя юбилейные мероприятия пройдут в следующем году, памятный знак планируется установить годом позже.

— Это связано с соблюдение всех конкурсных и финансовых процедур, — пояснила Дарья Козьякова. — Пока же в следующем году на месте установки знака появится что-то вроде информационного баннера.

Отобранные эскизные проекты жители поселка увидят на специально организованной выставке, она продлится в местной администрации с 20 мая по 1 июля. Им же предстоит и выбрать понравившийся. Для этого достаточно будет оставить свое мнение в книге отзывов прямо на выставке или отправить его на электронную почту — ту же, куда сейчас собирают заявки от авторов. 

СПРАВКА

Сбор заявок от потенциальных авторов через почту: admidritsa@mail.ru, idritsa@sebezh.reg60.ru. И по адресу: Себежский район, поселок Идрица, улица Ленина, 42.

Справки по телефонам: 8 (81140) 44-557, 44-047

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