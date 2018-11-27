Идрица-2020

В следующем году исполняется 75 лет со дня освобождения Идрицы от немецко-фашистских захватчиков. Для подготовки к празднику создан оргкомитет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ходе его работы и родилась идея установки памятного знака.

Согласно конкурсной документации, эскизный проект должен включать в себя обязательное наличие архитектурной подсветки в ночное время. Работы, которые будут допущены до конкурса, определят в ходе открытого голосования конкурсной комиссии. Мнение жителей обязательно учтет художественно-экспертный совет администрации Идрицы, члены которого примут окончательное решение на тайном голосовании.

Место установки памятного знака было выбрано на публичных слушаниях. Появится он на съезде в поселок с федеральной трассы М-9 «Балтия».

— Дело в том, что в Идрице довольно много памятных знаков, связанных с войной: это и памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в концлагере, Воину-освободителю, Герою Советского Союза летчику Евгению Михайлову. И это объяснимо, учитывая тот факт, что 1 мая 1945 года знамя именно 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицко-Берлинской дивизии было водружено в Берлине на крышу Рейхстага. Поэтому памятный знак «Зарождение Знамени Победы» решили установить так, чтобы его было хорошо видно с федеральной трассы, это еще больше привлечет внимание к поселку, — уверена Дарья Козьякова.

И хотя юбилейные мероприятия пройдут в следующем году, памятный знак планируется установить годом позже.

— Это связано с соблюдение всех конкурсных и финансовых процедур, — пояснила Дарья Козьякова. — Пока же в следующем году на месте установки знака появится что-то вроде информационного баннера.

Отобранные эскизные проекты жители поселка увидят на специально организованной выставке, она продлится в местной администрации с 20 мая по 1 июля. Им же предстоит и выбрать понравившийся. Для этого достаточно будет оставить свое мнение в книге отзывов прямо на выставке или отправить его на электронную почту — ту же, куда сейчас собирают заявки от авторов.