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Три кита псковской Ганзы

Исторический центр, безопасность и правильная логистика — три составляющие организации праздничного пространства

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Ольга Нефёдова
27 ноября 2018 года, 10:00
Фото: пресс-служба органов местного самоуправления Пскова
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Гостиницы забронированы, список перехватывающих парковок составлен, меню ресторанов и кафе переводится на иностранные языки, город благоустраивается, делегации активно заявляют о своем участии — Псков вышел на финишную прямую в подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени.

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

Обратный отсчет начался — на официальном сайте Ганзейских дней  в ближайшие дни стартует регистрация участников праздника. Предварительные заявки уже поступили от 24 городов Германии, Латвии, Финляндии, Норвегии, Польши, Нидерландов и России. Месяцем ранее Международная Ганзейская комиссия в составе 43 участников из 8 стран единогласно утвердила концепцию проведения Ганзейских дней в Пскове, о чем подробно рассказывала «Псковская правда».  

— Мы вышли на финишную прямую, идем по нарастающей, — отметил глава Пскова Иван Цецерский, открывая 21 ноября городской организационный комитет по подготовке к фестивалю.

Для расселения официальных делегаций — около 3000 человек — забронирован почти весь номерной фонд Пскова, Печор и Острова. Заявки на размещение в гостиницах от делегаций принимают до конца января 2019 года, после чего все оставшиеся номера будут доступны для бронирования туристами.

Размещать гостей планируют также в студенческих общежитиях.

Иван Цецерский заверил, что городские власти проинспектируют места для размещения автомобилей и автобусов. Задача — сделать комфортным передвижение по Пскову и гостей, и горожан.
Фото Андрея Степанова.
ЦИФРЫ

411 млн рублей выделено на ремонт дорог, 14,6 млн рублей — пешеходных дорожек и дворов

ДЛЯ УДОБСТВА ПСКОВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ

В пунктах пересечения границы официальные делегации будут встречать волонтеры, а на территории Пскова для них отведут дополнительные парковочные места. Транспорт устроители праздника планируют разместить на Комсомольской площади у радиозавода, на улицах Карла Маркса, Воровского, Свердлова, на парковках гостиниц и торговых центров.

На въезде в город предусмотрены и так называемые перехватывающие парковки в районе памятника Александру Невскому, возле Инженерно-лингвистической гимназии, около автобусной остановки «Военный городок», а также у развлекательного комплекса «Раздолье» в Крестах. По маршрутам будут курсировать перехватывающие такси.

— Мы еще проинспектируем все места, где машины и автобусы могли бы разместиться, — заверил Иван Цецерский. — Наша задача — сделать все, чтобы организовать и движение общественного транспорта по необходимому расписанию, и движение личного транспорта псковичей.

Еще один важный вопрос — питание гостей. Опыт проведения Ганзейских дней в других городах показывает, что их число к субботнему дню увеличивается в разы.

— Мы ожидаем, что в Псков в субботу, 29 июня, гостей приедет больше, — предположил глава Пскова. — Надеемся, что наши предприниматели смогут их накормить.

У организаторов есть идея внедрить ганзейский знак качества. Он даст понять туристу, что в этом месте готовы говорить на понятном для него языке и обслужат должным образом. Для достижения этих целей Псковский университет и филиал Международной академии туризма подготовят персонал для работы с иностранными гостями.

КОГДА?

Ганзейские дни в Пскове: 27 — 30 июня 2019 года.

МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ

Церемонии открытия и закрытия Ганзейских дней пройдут в Кремле. Телевидение проведет прямую трансляцию.

Пока в Пскове полным ходом идет благоустройство — ремонтируются дворы и дороги.

На сегодняшний день выполнено 68 % запланированного объема работ. Чтобы придомовые территории выглядели более приветливыми и ухоженными, управляющим компаниям будет рекомендовано к празднику украсить дворы цветочными композициями.

Иван Цецерский рассказал, что по каждому направлению будут созданы рабочие группы. Им предстоит большая работа в течение ближайших двух месяцев, после чего оргкомитет снова соберется на заседание для подведения промежуточных итогов работы и планирования новых этапов деятельности. 

Дорожные работы на улице Советской. Центр города готовят к большому празднику.
Фото пресс-службы органов местного самоуправления Пскова.
КСТАТИ

Ганзейский рынок будет расположен на Октябрьской площади и на улице Советской. Рынок мастеров и Средневековый рынок — на набережных Великой и Псковы. Улицу Калинина перекроют, здесь расположится выставка промышленных предприятий. Экономический форум пройдет в «Простории». В центре города будет работать 6 концертных площадок.

СПРАВКА

Официальный сайт Ганзейских дней в Пскове.

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