Три кита псковской Ганзы

Гостиницы забронированы, список перехватывающих парковок составлен, меню ресторанов и кафе переводится на иностранные языки, город благоустраивается, делегации активно заявляют о своем участии — Псков вышел на финишную прямую в подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени.

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

Для расселения официальных делегаций — около 3000 человек — забронирован почти весь номерной фонд Пскова, Печор и Острова. Заявки на размещение в гостиницах от делегаций принимают до конца января 2019 года, после чего все оставшиеся номера будут доступны для бронирования туристами.

— Мы вышли на финишную прямую, идем по нарастающей, — отметил глава Пскова Иван Цецерский, открывая 21 ноября городской организационный комитет по подготовке к фестивалю.

ДЛЯ УДОБСТВА ПСКОВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ

В пунктах пересечения границы официальные делегации будут встречать волонтеры, а на территории Пскова для них отведут дополнительные парковочные места. Транспорт устроители праздника планируют разместить на Комсомольской площади у радиозавода, на улицах Карла Маркса, Воровского, Свердлова, на парковках гостиниц и торговых центров.

На въезде в город предусмотрены и так называемые перехватывающие парковки в районе памятника Александру Невскому, возле Инженерно-лингвистической гимназии, около автобусной остановки «Военный городок», а также у развлекательного комплекса «Раздолье» в Крестах. По маршрутам будут курсировать перехватывающие такси.

— Мы еще проинспектируем все места, где машины и автобусы могли бы разместиться, — заверил Иван Цецерский. — Наша задача — сделать все, чтобы организовать и движение общественного транспорта по необходимому расписанию, и движение личного транспорта псковичей.

Еще один важный вопрос — питание гостей. Опыт проведения Ганзейских дней в других городах показывает, что их число к субботнему дню увеличивается в разы.

— Мы ожидаем, что в Псков в субботу, 29 июня, гостей приедет больше, — предположил глава Пскова. — Надеемся, что наши предприниматели смогут их накормить.

У организаторов есть идея внедрить ганзейский знак качества. Он даст понять туристу, что в этом месте готовы говорить на понятном для него языке и обслужат должным образом. Для достижения этих целей Псковский университет и филиал Международной академии туризма подготовят персонал для работы с иностранными гостями.