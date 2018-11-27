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Общество

Бизнес в помощь детям

Отец ребенка с аутизмом открыл в Псковской области базу отдыха для особенных детей

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Светлана Синцова
27 ноября 2018 года, 10:03
Фото: Александр Сидоренко
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«Успокойте ваших детей, они шумят и нам мешают!» — такое часто слышат родители особенных детей. А однажды предпринимателя Юрия Мосенжника попросили уйти с сыном из бассейна — ребенок якобы мешал отдыхать другим детям. Мальчику еще в два года поставили диагноз «аутизм». И тогда Юрий решил создать зону психологического комфорта для семей, подобных своей, чтобы отдых для них больше не был проблемой.

В Москве наградили победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам — 2018». Его цель — помочь людям, которые помогают детям. В этом году из трех сотен заявок со всей страны было выбрано 10 проектов-финалистов. Все они были представлены на суд взрослого и детского жюри. По итогам презентаций пять проектов получили гранты в размере 1 млн 200 тысяч рублей. Среди победителей — создатели базы отдыха для семей с особыми детьми в Красногородском районе. На защите проектов побывала обозреватель «Псковской правды».

Спокойное общение и отдых без косых взглядов получают на новой базе семьи, которым и без того приходится нелегко.
Фото Александра Сидоренко.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

О том, как трудно приходится родителям особых детей, предприниматель Юрий Мосенжник знает не понаслышке. После перенесенной операции его двухлетнему сыну был поставлен диагноз «аутизм». С этого момента жизнь семьи разделилась на до и после:

— Если раньше мы были активной семьей, выезжали на отдых, на море, то с момента, когда в семье появился особый ребенок, отдых стал проблемой. И не только потому, что у сына есть особенности поведения. Мы стали сталкиваться с негативным отношением окружающих — всегда, везде и в любой форме. Вплоть до того, что нас просили уйти из бассейна, потому что наш ребенок мешал отдыхать другим детям, — с горечью вспоминает Юрий.

По словам Юрия, такие же проблемы возникали и у других семей с особыми детьми. И чтобы изменить ситуацию, предприниматель решил открыть свою базу отдыха, идею которой подсмотрел на отдыхе в Израиле. В июле этого года база в красногородской деревне Шутово приняла первую семью.

— У нас семьи могут спокойно отдыхать, общаться, готовить шашлыки. Дети играют, и родители могут не волноваться, что услышат от кого-то: «Успокойте ваших детей, они шумят и нам мешают». Это именно зона психологического комфорта, — считает Юрий Мосенжник.

На собственные 6 миллионов рублей он построил два новых здания и реконструировал старое под игровую комнату.

Несмотря на то, что база начала работать только в июле, заявки на отдых уже поступают, в том числе и от семей из других регионов.

— Уже 25 семей с особыми детьми мы приняли. В 2019 году планируем принять 190 семей. Иногда приезжают семьи с особыми детьми вместе со своими друзьями, имеющими здоровых детей. У нас был потрясающий опыт, когда семья с особым ребенком и семья с обычным ребенком отлично общались на протяжении недели.

Такой отдых полезен не только родителям, но и детям. По признанию отдыхающих, после пребывания на базе дети с нарушениями развития лучше воспринимали обучающие программы. Кроме того, нахождение в комфортных условиях способствует и общению ребят между собой.

— У аутистов есть невербальные способы общения, — поясняет Юрий. — Проходя мимо, они боковым зрением друг друга видят. Мой сын до 7 лет не разговаривал, сейчас он начал говорить — именно благодаря своему «невербальному» другу.

В дальнейшем Юрий планирует открывать такие базы отдыха в других регионах, поскольку звонки поступают не только из соседних областей, но даже из Владивостока и Находки. Пока же основная задача — расширить возможности базы отдыха в Шутово: построить бассейн, батутный зал, установить пандусы для колясочников, а также увеличить номерной фонд до 20 номеров, чтобы в год принимать до 1000 семей с детьми.

Сейчас Даниэлю 13 лет, его диагноз разделил жизнь семьи на до и после.
Фото из личного архива семьи Мосенжник.

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

На помощь детям и их родителям направлены и другие проекты победителей конкурса. Причем часть их также касается детей с ограниченными возможностями. Автор проекта «Жестовый код» новосибирец Алексей Соколов предлагает создать специальное приложение для повышения уровня культуры и знаний глухих людей. Для этого в музеях и на выставках у экспонатов будут выставлены QR-коды, сканируя которые с помощью приложения на смартфоне, посетитель будет получать видеоролик на жестовом языке.

О том, какие трудности испытывают неслышащие дети и подростки при посещении музеев, выставок и других учреждений культуры, автор проекта знает, поскольку сам является глухим. Свой проект он презентовал на жестовом языке через сурдопереводчика и пояснил, почему для глухих детей так важна информация на этом языке:

— У глухих людей мышление без слов. То есть это мир жестового языка. Я читаю очень много, и у меня с русским языком нет проблем. Я могу мыслить и на русском языке, и на жестовом. Но большая часть детей владеют жестовым языком, и чтение для них — сложная задача.

Повысить уровень жизни неслышащих людей призван и социальный проект «В тишине». Его авторы Павел и Елена Максимовы из Тулы хотят создать электронную образовательную среду для подготовки детей с нарушениями слуха к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вуз с использованием жестового языка. Такая подготовка позволит им успешно сдавать экзамены и получать востребованные профессии.

Также гранты получили москвичка Александра Фешина, разработавшая программу помощи семьям, потерявшим младенцев, и жительница Архангельска Ирина Белозерова, открывшая в своем городе производство специальных комплектов из шерсти и шелка для недоношенных детей.

— У меня, к счастью, нет личных историй, связанных с рождением недоношенных детей, но есть огромное желание и возможности сделать так, чтобы наша деятельность и идеи смогли помочь семьям, столкнувшимся с этой непростой ситуацией, — заметила Ирина.

Два новых дома предприниматель построил за свой счет, а в старом оборудовал игровую комнату.
Фото Александра Сидоренко.

ПОМОГУТ СТАТЬ УСПЕШНЫМ БИЗНЕСОМ

Представитель жюри конкурса — генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин отметил, что конкурс выявил много людей увлеченных, болеющих душой за свое дело.

— С каждым годом проекты становятся все более проработанными и интересными. Но наша задача не просто дать деньги, а помочь создать бизнес, который будет стабильно существовать долгое время. Только в таком случае возможно решить максимальное количество социальных проблем.

По словам Сергея, авторы идей — креативные люди, новаторы, но зачастую им не хватает бизнес-знаний.

— Мы здесь как раз чтобы помочь и сделать эти идеи по-настоящему успешным бизнесом, ведь участники получают не только денежный грант, но и обучение в бизнес-инкубаторе! — отметил Сергей Эмдин. 

КСТАТИ

350 000 детей и подростков изменили свою жизнь к лучшему благодаря проектам, поддержанным фондом «Навстречу переменам».

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