Бизнес в помощь детям

«Успокойте ваших детей, они шумят и нам мешают!» — такое часто слышат родители особенных детей. А однажды предпринимателя Юрия Мосенжника попросили уйти с сыном из бассейна — ребенок якобы мешал отдыхать другим детям. Мальчику еще в два года поставили диагноз «аутизм». И тогда Юрий решил создать зону психологического комфорта для семей, подобных своей, чтобы отдых для них больше не был проблемой.
В Москве наградили победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам — 2018». Его цель — помочь людям, которые помогают детям. В этом году из трех сотен заявок со всей страны было выбрано 10 проектов-финалистов. Все они были представлены на суд взрослого и детского жюри. По итогам презентаций пять проектов получили гранты в размере 1 млн 200 тысяч рублей. Среди победителей — создатели базы отдыха для семей с особыми детьми в Красногородском районе. На защите проектов побывала обозреватель «Псковской правды».
Спокойное общение и отдых без косых взглядов получают на новой базе семьи, которым и без того приходится нелегко.
Фото Александра Сидоренко.
ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ДЕТЕЙО том, как трудно приходится родителям особых детей, предприниматель Юрий Мосенжник знает не понаслышке. После перенесенной операции его двухлетнему сыну был поставлен диагноз «аутизм». С этого момента жизнь семьи разделилась на до и после:
— Если раньше мы были активной семьей, выезжали на отдых, на море, то с момента, когда в семье появился особый ребенок, отдых стал проблемой. И не только потому, что у сына есть особенности поведения. Мы стали сталкиваться с негативным отношением окружающих — всегда, везде и в любой форме. Вплоть до того, что нас просили уйти из бассейна, потому что наш ребенок мешал отдыхать другим детям, — с горечью вспоминает Юрий.
По словам Юрия, такие же проблемы возникали и у других семей с особыми детьми. И чтобы изменить ситуацию, предприниматель решил открыть свою базу отдыха, идею которой подсмотрел на отдыхе в Израиле. В июле этого года база в красногородской деревне Шутово приняла первую семью.
— У нас семьи могут спокойно отдыхать, общаться, готовить шашлыки. Дети играют, и родители могут не волноваться, что услышат от кого-то: «Успокойте ваших детей, они шумят и нам мешают». Это именно зона психологического комфорта, — считает Юрий Мосенжник.
На собственные 6 миллионов рублей он построил два новых здания и реконструировал старое под игровую комнату.
Несмотря на то, что база начала работать только в июле, заявки на отдых уже поступают, в том числе и от семей из других регионов.
— Уже 25 семей с особыми детьми мы приняли. В 2019 году планируем принять 190 семей. Иногда приезжают семьи с особыми детьми вместе со своими друзьями, имеющими здоровых детей. У нас был потрясающий опыт, когда семья с особым ребенком и семья с обычным ребенком отлично общались на протяжении недели.
Такой отдых полезен не только родителям, но и детям. По признанию отдыхающих, после пребывания на базе дети с нарушениями развития лучше воспринимали обучающие программы. Кроме того, нахождение в комфортных условиях способствует и общению ребят между собой.
— У аутистов есть невербальные способы общения, — поясняет Юрий. — Проходя мимо, они боковым зрением друг друга видят. Мой сын до 7 лет не разговаривал, сейчас он начал говорить — именно благодаря своему «невербальному» другу.
В дальнейшем Юрий планирует открывать такие базы отдыха в других регионах, поскольку звонки поступают не только из соседних областей, но даже из Владивостока и Находки. Пока же основная задача — расширить возможности базы отдыха в Шутово: построить бассейн, батутный зал, установить пандусы для колясочников, а также увеличить номерной фонд до 20 номеров, чтобы в год принимать до 1000 семей с детьми.
На помощь детям и их родителям направлены и другие проекты победителей конкурса. Причем часть их также касается детей с ограниченными возможностями. Автор проекта «Жестовый код» новосибирец Алексей Соколов предлагает создать специальное приложение для повышения уровня культуры и знаний глухих людей. Для этого в музеях и на выставках у экспонатов будут выставлены QR-коды, сканируя которые с помощью приложения на смартфоне, посетитель будет получать видеоролик на жестовом языке.
Сейчас Даниэлю 13 лет, его диагноз разделил жизнь семьи на до и после.
Фото из личного архива семьи Мосенжник.
О том, какие трудности испытывают неслышащие дети и подростки при посещении музеев, выставок и других учреждений культуры, автор проекта знает, поскольку сам является глухим. Свой проект он презентовал на жестовом языке через сурдопереводчика и пояснил, почему для глухих детей так важна информация на этом языке:
— У глухих людей мышление без слов. То есть это мир жестового языка. Я читаю очень много, и у меня с русским языком нет проблем. Я могу мыслить и на русском языке, и на жестовом. Но большая часть детей владеют жестовым языком, и чтение для них — сложная задача.
Повысить уровень жизни неслышащих людей призван и социальный проект «В тишине». Его авторы Павел и Елена Максимовы из Тулы хотят создать электронную образовательную среду для подготовки детей с нарушениями слуха к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вуз с использованием жестового языка. Такая подготовка позволит им успешно сдавать экзамены и получать востребованные профессии.
Также гранты получили москвичка Александра Фешина, разработавшая программу помощи семьям, потерявшим младенцев, и жительница Архангельска Ирина Белозерова, открывшая в своем городе производство специальных комплектов из шерсти и шелка для недоношенных детей.
— У меня, к счастью, нет личных историй, связанных с рождением недоношенных детей, но есть огромное желание и возможности сделать так, чтобы наша деятельность и идеи смогли помочь семьям, столкнувшимся с этой непростой ситуацией, — заметила Ирина.
Два новых дома предприниматель построил за свой счет, а в старом оборудовал игровую комнату.
Фото Александра Сидоренко.
ПОМОГУТ СТАТЬ УСПЕШНЫМ БИЗНЕСОМПредставитель жюри конкурса — генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин отметил, что конкурс выявил много людей увлеченных, болеющих душой за свое дело.
— С каждым годом проекты становятся все более проработанными и интересными. Но наша задача не просто дать деньги, а помочь создать бизнес, который будет стабильно существовать долгое время. Только в таком случае возможно решить максимальное количество социальных проблем.
По словам Сергея, авторы идей — креативные люди, новаторы, но зачастую им не хватает бизнес-знаний.
— Мы здесь как раз чтобы помочь и сделать эти идеи по-настоящему успешным бизнесом, ведь участники получают не только денежный грант, но и обучение в бизнес-инкубаторе! — отметил Сергей Эмдин.
КСТАТИ
350 000 детей и подростков изменили свою жизнь к лучшему благодаря проектам, поддержанным фондом «Навстречу переменам».