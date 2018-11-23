Поборются за статуэтку

До 5 декабря абсолютно каждый может выдвинуть своих героев на первую общественную премию «Народное признание». В этом году премию самым талантливым, отважным, работоспособным и креативным вручат уже в девятый раз. «Псковская правда» знакомит читателей со своими героями — теми, о ком мы рассказывали на протяжении года. Редакция выдвинула их на соискание премии. Желаем каждому получить заветную статуэтку!

1. Учитель истории Илья Казанцев.

Номинация «Призвание».

Педагог псковской школы № 4 в октябре нынешнего года стал одним из пяти призеров всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018».

2. Майор полиции Александр Макеев и лейтенант полиции Александр Жуков.

Номинация «Защита».

Ночьюи заметили на площади Победы горящего человека. Инспекторы быстро подъехали, выскочили из машины, схватили огнетушитель и побежали тушить горящего. Когда опасность миновала, через дежурную часть вызвали скорую помощь.

3. Гребец Александр Матвеев.

Номинация «Рекорд».

Спортсмен Центра спортивной подготовки, член сборной России за свою спортивную карьеру победил в первенстве и чемпионате России по гребному спорту, стал серебряным призером первенства мира среди юниоров. К началу этого спортивного сезона специально для Александра Матвеева в рамках обновления материально-технической базы Центра купили новую лодку-одиночку стоимостью более 700 тысяч рублей, на которой гребец готовился к соревнованиям.

4. Медсестра Татьяна Ковалева.

Номинация «Призвание».

Псковский медицинский отряд ВДВ, в составе которого служила главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск России, гвардии старший сержант Татьяна Ковалева, выполнял в Сирии гуманитарные задачи. В декабре 2017 года за комплекс мероприятий, проведенных совместно с Центром по примирению враждующих сторон, медаль Суворова Татьяна Ковалева получила из рук президента России Владимира Путина.

5. Скелетонист Владислав Марченков.

Номинация «Рекорд».

После того как Олимпийский комитет отредактировал заявку России на зимнюю Олимпиаду 2018 года, спортсмен из Великих Лук получил место в национальной команде. На юниорском чемпионате мира Владислав стал третьим.

6. Председатель ТСЖ Владимир Иванов.

Номинация «Призвание».

Уже 8 лет он является председателем ТСЖ «Рижский 76/2». Объединение уже не раз называли лучшим. Во дворе и в доме — порядок, подъезды чистые, кровля отремонтирована.

7. Петербургские дайверы-археологи.

Номинация «Инициатива».

Несколько лет ребята из петербургского археологического клуба занимаются подводными исследованиями в Пушкинских Горах и волонтерскими уборками под водой. Волонтеры-дайверы поднимают со дня реки стекло, металлические предметы, бутылки, банки.

8. Воспитатель Ольга Романова.

Номинация «Призвание».

Ольгу Романову знают почти все родители дошкольников в псковском микрорайоне Любятово. На протяжении нескольких лет она работала в самой младшей группе детского сада № 29. За время ее работы с малышами выросла посещаемость, снизилась заболеваемость, а процесс адаптации сократился до 2-3 недель.

9. Съемочная группа ГТРК «Псков».

Номинация «Талант».

Выдвинуты за создание фильма «Без острова мне никак» об Алексее Тимохине, потомственном рыбаке, который всю жизнь ловит рыбу в Псково-Чудском озере.

10. Союз женщин России.

Номинация «Инициатива».

За работу по поиску родственников военнопленных, погибших в фашистском пересыльном концлагере «Дулаг-100» под Порховом.

11. Армейские игры «Десантный взвод».

Номинация «Событие».

Этап так называемой военной олимпиады принимала этим летом 76-я дивизия ВДВ. В конкурсе участвовали военнослужащие десяти стран: России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Победу по итогам всех этапов соревнований одержала команда России. Награды вручал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

12. Лучница Александра Савенкова.

Номинация «Рекорд».

Мастер спорта международного класса по стрельбе из блочного лука Александра Савенкова выиграла в этом году Кубок мира по стрельбе из лука в Лос-Анджелесе. В другом американском городе — Янктоне — она взяла серебро чемпионата мира по стрельбе в помещении в командном разряде. Сейчас Александра Савенкова — лидер национальной сборной блочников. Тренер спортсменки — Виталий Андреев.