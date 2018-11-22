100 рублей добра

«Прочитала в прошлом номере вашей газеты статью «Помочь может каждый». Про три проекта, которые поддерживает фонд «Добрый город». И каждый может внести свой материальный вклад. Думаю, что и мне надо сделать какой-то минимальный взнос, 100 рублей хотя бы. Очень интересно, многим помогают эти проекты. Но вот беда: деньги будут собирать на благотворительном вечере, а я плохо хожу. Нет ли какого-то способа помочь дистанционно?»

Валентина Серафимовна, Псков





Напомним, неделю назад «Псковская правда» рассказывала о проекте «Круг благотворителей». В конференц-зале «Двора Подзноева» 21 ноября в 18 часов состоится презентация трех проектов, и каждый пришедший может сделать посильный благотворительный взнос на их реализацию. Фонд «Добрый город» планирует собрать примерно по 50 тысяч рублей на бесплатные обеды для нуждающихся, подготовку волонтеров для работы с инвалидами, отлов и стерилизацию бродячих животных.

Как выяснила «Псковская правда», в этом году благотворительный фонд отказался от короткого номера, по которому можно было отправить СМС, — прошлый опыт показал, что номер не пользовался популярностью. Единственный способ помочь, не посещая вечер, — перевести деньги на счет в банке.