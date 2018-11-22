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Общество

100 рублей добра

Как поддержать «Клуб благотворителей» в сборе средств, если не успели попасть на аукцион

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Алексей Кедров
22 ноября 2018 года, 16:03
Фото: администрация Псковской области
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«Прочитала в прошлом номере вашей газеты статью «Помочь может каждый». Про три проекта, которые поддерживает фонд «Добрый город». И каждый может внести свой материальный вклад. Думаю, что и мне надо сделать какой-то минимальный взнос, 100 рублей хотя бы. Очень интересно, многим помогают эти проекты. Но вот беда: деньги будут собирать на благотворительном вечере, а я плохо хожу. Нет ли какого-то способа помочь дистанционно?»

Валентина Серафимовна, Псков


Напомним, неделю назад «Псковская правда» рассказывала о проекте «Круг благотворителей». В конференц-зале «Двора Подзноева» 21 ноября в 18 часов состоится презентация трех проектов, и каждый пришедший может сделать посильный благотворительный взнос на их реализацию. Фонд «Добрый город» планирует собрать примерно по 50 тысяч рублей на бесплатные обеды для нуждающихся, подготовку волонтеров для работы с инвалидами, отлов и стерилизацию бродячих животных.

Как выяснила «Псковская правда», в этом году благотворительный фонд отказался от короткого номера, по которому можно было отправить СМС, — прошлый опыт показал, что номер не пользовался популярностью. Единственный способ помочь, не посещая вечер, — перевести деньги на счет в банке. 

КСТАТИ

По итогам благотворительного аукциона по сбору средств, прошедшего в Пскове 21 ноября, удалось собрать 117 тысяч рублей из планируемых 150-ти.

КОНКРЕТНО

БФ «Добрый город»

Наименование банка: Отделение № 8630 ОАО «Сбербанк России» г. Псков, проспект Октябрьский, 23/25

р/с: 40703810251000000023

к/с: 30101810300000000602

БИК: 045805602

ИНН 6027160436

КПП 602701001

ОГРН 1156000000078

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