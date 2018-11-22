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Общество

Мост-призрак

Чтобы попасть к себе домой и на могилы родственников, люди вынуждены переползать аварийный мост на коленях

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Наталья Баранова
22 ноября 2018 года, 14:34
Фото: Александр Стоянов
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По документам моста из деревни Высоцкое в деревню Маслово в Пустошкинском районе не существует. Ни одна из волостей не хочет брать разваливающееся сооружение себе на баланс. Ведь пока моста нет, и претензий предъявить некому.

Летом этого года перед Троицей с моста упала женщина и серьезно повредила руку. Наказания никто не понес, виновных нет. Об этом происшествии «Псковской правде» рассказал единственный на сегодня официально прописанный в деревне Высоцкое житель Сергей Дюбов. Сейчас Сергей работает в Петербурге, дома бывает наездами.

Можно поставить хоть пять запрещающих табличек, но если другой дороги нет, люди будут пытаться переправиться по мосту.
Фото Александра Стоянова.
У призрачного моста интересная география. Деревня Маслово относится к Алольской волости, деревня Высоцкое к Щукинской. Местные депутаты обоих волостей не хотят легализовывать аварийный мост и голосуют за то, чтобы не принимать его на баланс. А вдруг еще кто-нибудь с него свалится, или женщина с больной рукой отсудит деньги.

- В деревне Маслово сейчас прописаны трое жителей, - рассказывает Сергей Дюбов. – Двое - супружеская пара, летом живут в деревне, а зимой вынуждены снимать жилье в Пустошке из-за этого разрушенного моста. Есть другая дорога, но проехать там большую часть года можно только на тракторе или вездеходе.

В деревне Маслово находится кладбище, где около 150 могил, и навестить усопших родственников сюда приезжают из Пустошки, Пскова и Петербурга.

- Я переделал старую люльку от мотоцикла под тележку, - продолжает Сергей Дюбов. – На ней помогаю перевозить грузы приезжающим. Машины все оставляют перед мостом. Когда есть возможность, перевозим людей и на лодке. От моста до деревни идти еще примерно 700 метров.

- Мы обращались в администрацию с просьбой обеспечить доступ к своим домам, дать возможность проехать «скорой» и пожарным, - говорит владелец дома в деревне Маслово, житель Санкт-Петербурга Александр Стоянов. – Можно и дорогу построить, но мост наиболее простое решение проблемы.

В начале ноября Александр Стоянов сфотографировал местную жительницу Веру, которая добирается домой в буквальном смысле слова ползком.

- Фото ни в коем случае не постановочное, - говорит Александр. – Я помоложе, еще могу пройти по мосту. А Вере за семьдесят.

Жена Александра тоже пытается перейти аварийный мост.
Фото Александра Стоянова.
Когда именно построили этот 25-метровый мост, по которому когда-то лихо разъезжала колхозная техника, никто уже и не вспомнит.

- Мои папа и дедушка несколько раз чинили мост сами, лесом подпирали, - вспоминает другая местная уроженка, племянница Сергея Дюбова Любовь Рубцова. – Администрация на моей памяти в ремонте моста помогла лишь однажды. Мост очень давно находится в аварийном состоянии.

- В середине октября приезжал глава Алольской волости Михаил Тимофеев, - продолжает Сергей Дюбов. – Натянул ленточку и повесил табличку «Проход запрещен».

Глава Пустошкинского района Юрий Жуков о проблеме знает и тоже ходил по аварийному мосту.

- Из резервного фонда администрации Псковской области выделили 2 миллиона рублей, чтобы построить новый железный мост в два метра шириной , - говорит Юрий Жуков. – Но освоить деньги мы можем только тогда, когда оформим старый мост юридически и поставим его на кадастровый учет.

Как раз сегодня, 22 ноября, депутаты Щукинской волости собираются решать вопрос с мостом – брать его на баланс волости или не стоит. От того, как они проголосуют, зависит, появится ли у местных жителей надежная переправа. 

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