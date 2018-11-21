У нас общая земля

Белый «мерседес» подарил глава Чечни Рамзан Кадыров пятилетнему мальчику, который смог отжаться более четырех тысяч раз, но его рекорд не был засчитан. Эта новость на днях облетела все федеральные СМИ. А в середине октября три десятка псковских студентов стали свидетелями того, как Кадыров сообщил о выделении миллиона рублей и присвоении звания народного артиста Чечни местному танцору. Это произошло на гала-концерте фестиваля танца. — Охрана повсюду. Смотрю, все начали вставать. Так принято, когда заходит взрослый или главный, — делится впечатлениями от посещения концерта студентка Академии туризма Снежана Шарипова. — В начале концерта Рамзан Кадыров награждал победителей. Все думали, что наградит, отметится и уедет. Нет, он смотрел весь концерт. Позади него пустой ряд, вокруг охрана.

С танцем «Абрек», то есть «Изгнанник», выступал балетмейстер ансамбля «Вайнах» Абумуслим Авторханов.

— Перед концертом нам сказали, - продолжает Снежана, - что этот танец сможет понять только настоящий чеченец. Но и у меня слезы из глаз полились. Когда танец закончился, половина зала встала, очень сильно аплодировали. Еще через два номера концерт остановили, в микрофон объявили, что по решению Кадырова танцор становится народным артистом Чечни, а фонд имени Ахмата Кадырова выделяет ему миллион рублей. После выступления и до присвоения звания минут шесть прошло.

Посещение фестиваля стало кульминацией визита псковичей в Чечню. Студенты ПсковГУ­, Академии туризма и Колледжа искусств отправились в республику в сопровождении Саида Дукаева, председателя Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «Барт» («Единство»). До этого в Чечню уже ездили наши художники, три дня работали в горах, принимающая сторона полностью обеспечила их материалами, сейчас идут переговоры о совместной выставке. Дзюдоисты из Пскова и Себежа летали в Чечню на соревнования. Псков летом и осенью принимал три группы студентов из Чеченского государственного университета и Чеченского государственного педагогического университета.

— Это проект, поддержанный фондом президентских грантов, — «Содружество молодежи России». Чеченская Республика и Псковская область выбраны местом реализации проекта, как два мононациональных региона. Конечная цель проекта — гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений. Ставка делалась на привлечение молодежи. Тут и там студентов знакомили с обычаями и традициями местной культуры, показывали исторические места, природу.

НЕ ВЕРЮ

Для студентов ПсковГУ Ярослава и Елены Ульянковых, сыгравших летом свадьбу, поездка в Чечню стала своеобразным свадебным путешествием. — Невозможно привыкнуть к той красоте, что нас окружала. Фото просто не могут ее передать. Нужно один раз сюда приехать и увидеть это вживую, — уверен студент ПсковГУ Ярослав. — В путешествиях по горному серпантину у одних закладывало уши, у других начинало болеть горло. Да, и такой эффект вызывает высокогорье! И у всех захватывало дух. С одной стороны — горы, с другой — обрыв. Эмоции непередаваемые, — говорит Снежана Шарипова. По «городу мертвых» Цой-Педе разбросано 42 склепа. Здесь хоронили умерших, сюда сами приходили умирать больные и немощные, чтобы не быть обузой семье.





Некрополь — часть города Хой, сохранившего еще средневековые каменные строения. Город умер в одночасье. После сталинской депортации чеченцев в 1944 году место оказалось в запустении.

— Посетили озеро Кезеной-Ам. Вода в нем лазурного цвета, а вокруг горы. Смотришь и не веришь, что так бывает красиво! — даже не пытается скрыть восторга Снежана Шарипова. — Чтобы вы понимали, насколько это озеро высоко, мы поднялись со 130 метров над уровнем моря до 1470 метров, — приводит Ярослав цифры. — По пути к озеру водитель нашего микроавтобуса остановился и купил нам сливы, груши, яблоки, чтобы просто нас угостить. Такие моменты ни в какой грантовой заявке не пропишешь, но стоят они дороже всего.

Сердечное отношение отметили и другие участники поездки. Саид Дукаев показал псковским землякам родовую башню своего тейпа. Каждый чеченский род ставил такую башню, закрепляя местность за собой. — Родовые башни мы видели во многих селениях, — говорит Снежана. — Чеченцы помнят своих предков очень далеко. Водитель рассказывал, что помнит двенадцать колен, даже по именам, а у нас прабабушек не всегда знают. Некоторые башни сейчас разрушены, собирают деньги на их восстановление.

В БРЮКАХ ПО ЧЕЧНЕ

— Нам запрещали тратить свои деньги. Ругались, если мы даже кофе хотели купить в автомате. «Садись на место, я все оплачу!» Ладно мы, бедные студенты, но даже Саида Ахмадовича (Дукаева. — Ред.) ругали. Видеть, что гость тратит свои деньги, для них неприемлемо, — рассказывает Снежана. Псковичи лицом в грязь тоже не ударили. — По гостеприимству псковичей можно поставить на первое место в России. Псков — один из тех городов, который должен посетить каждый, кто интересуется русской историей, — сказал Мансур Эльмурзаев, студент Чеченского государственного университета, посетивший Псков в июле. Псковским студентам потратиться в Грозном удалось только в походе за сувенирами. Девушки привезли из Чечни статуэтки, шкатулки, магнитики, юноши покупали кинжалы, перстни, четки. Елену Ульянкову поразила красота женских нарядов. Закралась даже мысль вернуться в Чечню специально за роскошным платьем. Впрочем, переодеться в наряды с местным колоритом псковичам все же довелось. В Грозном они осматривали панораму города с небоскребов комплекса «Грозный-Сити», посетили мемориальный кабинет Ахмата Кадырова и мечеть «Сердце Чечни».

— В мечети все разулись, девушки надели накидки, оставляющие открытыми только лицо и кисти рук. Если охранник увидит, что открыто еще что-то, девушку в мечеть не пустят, — рассказывает Снежана. — Протеста такие правила у нас не вызвали, в наших православных храмах тоже необходимо надевать платки и юбки. В самой мечети юношей и девушек развели в разные стороны. Мы смотрели на молящихся с балкона, внизу были только мужчины. В остальное время псковские девушки ходили в привычной для себя одежде, в том числе в брюках. — Конечно, поглядывали местные девочки, откуда мы такие взялись. Но никакого презрения не проявляли, замечаний не делали. В нас видели просто туристов, — говорит Снежана.

КСТАТИ Студенты из Пскова и Чечни смогли изучить культуру двух регионов не со страниц учебников, а во время совместных прогулок.

С ГУСЛЯМИ НА БИС

Познакомились наши студенты и с другими местными традициями. Чеченцы считают собаку нечистым животным и стараются к псам даже не прикасаться. «За нами как-то увязалась собака, вокруг люди отбегали в сторону». Другая чеченская традиция — парни не должны дотрагиваться до девушек. Это строго запрещено. Поэтому встреча студентов, приезжавших летом в Псков, с псковичами была хоть и радостной, но на обнимашки сдержанной.

— В Пскове мы вечерами, когда заканчивалась основная программа, гуляли по вечернему городу. Когда мы встретились с нашими друзьями в ЧГУ, я испытал самые сильные эмоции за день! Так был рад всех видеть! — говорит Ярослав. Дважды студенты Колледжа искусств давали концерты в местных вузах. Играли на музыкальных инструментах, пели. С собой привезли покорившие всех гусли (с ними Анна Тарасова выступала на бис), гитары. Аккордеон нашли на месте. У студентов из Грозного теперь важная миссия: присматривать за деревьями, которые высадили в их городе псковичи. Идея — помочь в озеленении Грозного и оставить на чеченской земле частичку псковской теплоты — пришла Саиду Дукаеву. Через несколько часов появились саженцы.

— В жизни каждый человек должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына, — повторяет Елена Ульянкова старую истину. — И вот на территории Чеченской Республики все студенты и преподаватели «Содружества молодежи России» посадили деревья. А это значит, что у нас одна общая земля, через несколько лет эти деревья вырастут, а дружба останется. Мир, взаимопонимание, дружба, любовь — это важные компоненты жизни. Совсем неважно, кто ты и какая у тебя религия, главное, что у тебя происходит в голове и сердце. — Кто-то на свои деревья ленточки повязывал, а я дала моему клену чеченское имя Лейла. Так звали девушку, — объясняет Снежана, — которой принадлежало очень красивое платье из национального музея Чечни.

ЖИВОЙ ДИАЛОГ

Есть еще кое-что, связывающее навсегда Чечню и Псков. 2000 год, гибель шестой роты.

— На протяжении всей поездки нас сопровождали Ибрагим и Магомед, — рассказывает Снежана. — Перед тем как мы отправились на улицу 84-х Псковских десантников, они купили нам много красных роз. На каменную панель нанесены имена всех погибших, к ней мы возложили цветы. Ибрагим рассказал, что кого-то из погибших знал лично. Мы почтили их память минутой молчания. Нас просили не думать, что все чеченцы воевать хотели. Рассказывали истории, как в горах обычный народ во время войны скрывал наших солдат от боевиков. Это был большой риск, если бы о таком узнали террористы, то и своих бы не пожалели. — Ребята, участвовавшие в проекте, имели возможность посмотреть в глаза друг другу, получили возможность общаться, узнать обычаи, познакомиться с культурой. Впервые появился такой проект по выстраиванию горизонтальных связей. У представительских делегаций функции другие, а здесь общаются между собой люди, далекие от большой политики. Они чисты душой и могли спокойно подружиться. Узнать друг о друге не из уст преподавателей, а из уст тех людей, которых они лично увидели. Чтобы чеченцы не считали, что Псков — город, начиненный военными, которые готовы стрелять налево и направо. Чтобы псковичи не думали, что чеченцы только и сидят в ожидании момента, как бы кого-нибудь взорвать. Живой диалог невозможно заменить, — уверен Саид Дукаев. Прощание в аэропорту Грозного, откуда псковичи улетали домой, было трогательным. А не успел самолет приземлиться в Пулково, как зазвонил телефон одного из сопровождающих — благополучно ли долетели?