Барсук подведёт под статью

Законодатели уточнили понятие крупного ущерба при незаконной охоте, усилили ответственность за незаконный отлов редких животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

«Браконьеры в Псковской области застрелили трех лосей», «400 кг незаконно добытой рыбы изъяли у браконьеров» — заголовки, подобные этим, регулярно мелькают в местных СМИ. Ружье на плечо — и в лес пострелять, такое популярное и довольно безответственное развлечение. Однако «ответочка» прилетит быстро. Убитую самку барсука или двух самок глухаря Уголовный кодекс теперь рассматривает в качестве крупного ущерба природным ресурсам России. С 8 июля за незаконную охоту с причинением крупного ущерба (более 40 тысяч рублей) грозит штраф до 500 000 рублей, исправительные работы или лишение свободы до 2 лет. Такое же наказание за охоту на особо охраняемых природных территориях. Нахождение там с охотничьим оружием, приспособлениями для отлова и добычи, с охотничьими собаками, транспортировка на территории продукции охоты — уже квалифицируются как производство охоты, выстрел фиксировать необязательно.

Особо крупный ущерб — 120 000 рублей. За незаконную охоту, повлекшую за собой особо крупный ущерб, теперь предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет. Возможна конфискация орудий охоты, а также лишение права охотиться до 2 лет.

За незаконные приобретение или продажу (целиком или по частям) особо ценных диких животных и водных ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых законом, предусмотрен целый спектр наказаний. Тут и обязательные, и исправительные, и принудительные работы. Есть также штраф до 1,5 миллиона рублей и тюремное заключение сроком до 4 лет. Судье будет из чего выбрать.

Продажа и покупка через СМИ и интернет караются строже. Важно отметить, что закон мало благосклонен к должностным лицам, использующим свое служебное положение, и организованным группам. Для них — тюрьма до 9 лет, штраф до 3 млн, лишение права занимать свои должности.