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Общество

История под ногами

Под слоем старого асфальта рядом с Ольгинской часовней нашли булыжную мостовую

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Светлана Синцова
21 ноября 2018 года, 10:09
Фото: Андрей Степанов
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Стоит ли Пскову сохранять исторические корни, упирающиеся в камни.

Псков спешно готовится к Ганзе. Гости приедут уже в июне, а дома еще не прибрано. По всему городу в пожарном порядке ремонтируют дороги. Вот и улица Пароменская, ведущая к Ольгинской часовне, попала в план ремонта. И сейчас на участке от улицы Максима Горького и до Ольгинской часовни уже начался ремонт. Многие псковичи заметили, что после фрезерования (снятия слоя старого асфальта) обнажились участки когда-то существовавшей здесь булыжной мостовой. В соцсетях сразу же появились комментарии на тему истории, которая у нас под ногами, и нежелания властей использовать такие находки для создания туристической привлекательности города. Правда, есть и другие высказывания — о том, что ходить и ездить по такой исторической мостовой будет неудобно, и, возможно, не стоит ломать каблуки ради увеличения турпотока.

Историческую мостовую, ведущую к знаковому месту, снова упрячут под асфальт.
Фото Андрея Степанова.

ВСЕМ ПО БУЛЫЖНИКУ

По мнению ученых, булыжные мостовые не такая уж редкость для Пскова, и многие улицы дореволюционного Пскова были вымощены булыжником.

— И на площади Ленина, когда снимали асфальт, тоже булыжная мостовая обнаружена. Многие улицы в Пскове были замощены. Думаю, что это конец XIX — начало XX века. Булыжник клали, особенно в низких местах, где затапливало в половодье, — рассказал «Псковской правде» ученый-историк, профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов.

По его словам, возможно, имеет смысл в каких-то частях города музеефицировать булыжные мостовые, но повсеместно их сохранять незачем, особенно если это фрагменты улицы.

А эти булыжники кто-то тоже, возможно, заберет в свою баню.
Фото Андрея Степанова.

ДУШЕВНО

— Булыжная мостовая как элемент исторического центра Пскова, конечно, вещь красивая и нужная там, где это можно сделать без ущерба для безопасности движения. Когда стоит исторический дом и все благоустройство вокруг него тоже историческое — это очень хорошо, — такое мнение выразил архитектор Владимир Шуляковский.

Однако он считает, «нужно и для машин обеспечить проезд, и для велосипедистов, и для пешеходов условия, и чтобы скорая помощь в случае чего не скакала по камням».

— А так, конечно, было бы здорово. У нас, например, вокруг палат Меншиковых на улице Советской была сделана булыжная мостовая и вставлены несколько гранитных столбиков — это очень душевно и хорошо, — заметил он.

Впрочем, конкретно по этому участку улицы Пароменской вопрос о сохранении фрагментов булыжной мостовой не встает. Там в ближайшее время начнутся работы по укладке нового асфальта.

Ольгинская часовня — место, мимо которого невозможно пройти, посещая Псков. Отсюда просто открыточный вид на Кремль. Где-то здесь паромщица Ольга повстречалась с князем Игорем. И совсем недавно казалось, что Средневековье отсюда не уходило. Туристам приходилось прыгать по колдобинам, а в дождливую погоду выбирать между лужей и мокрой травой на газоне.

Асфальт — это, конечно, не так красиво, как булыжник. Но точно лучше, чем было всего несколько дней назад. 

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Александр:

«После того как сняли культурный слой старого асфальта на Пароменской, проявилась мостовая с доревоюционными булыжниками. Если оставить ее, то это же будет самое крутое, что только можно сделать в рамках туркластеров, развития туризма и подготовки к Ганзе. Да и просто потому что это круто и правильно. Но, но...»

Юлия:

«Наконец-то в это стыдное место пришла дорожная техника».

Максим:

«Вот она, туристическая привлекательность города. Все есть у нас, нужно только умело всем распорядиться и реализовать, но, увы, не с нашей администрацией города...»

Олег:

«Ладно Пароменская, на Ленина, когда коммуникации меняли, через 35-40 см слоя асфальта и грунта — мостовая. Я даже три булыжника себе на память взял, в парной греют теперь. Они рядом с траншеями лежали горкой».

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