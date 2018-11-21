История под ногами

Стоит ли Пскову сохранять исторические корни, упирающиеся в камни. Псков спешно готовится к Ганзе. Гости приедут уже в июне, а дома еще не прибрано. По всему городу в пожарном порядке ремонтируют дороги. Вот и улица Пароменская, ведущая к Ольгинской часовне, попала в план ремонта. И сейчас на участке от улицы Максима Горького и до Ольгинской часовни уже начался ремонт. Многие псковичи заметили, что после фрезерования (снятия слоя старого асфальта) обнажились участки когда-то существовавшей здесь булыжной мостовой. В соцсетях сразу же появились комментарии на тему истории, которая у нас под ногами, и нежелания властей использовать такие находки для создания туристической привлекательности города. Правда, есть и другие высказывания — о том, что ходить и ездить по такой исторической мостовой будет неудобно, и, возможно, не стоит ломать каблуки ради увеличения турпотока.

ВСЕМ ПО БУЛЫЖНИКУ

По мнению ученых, булыжные мостовые не такая уж редкость для Пскова, и многие улицы дореволюционного Пскова были вымощены булыжником. — И на площади Ленина, когда снимали асфальт, тоже булыжная мостовая обнаружена. Многие улицы в Пскове были замощены. Думаю, что это конец XIX — начало XX века. Булыжник клали, особенно в низких местах, где затапливало в половодье, — рассказал «Псковской правде» ученый-историк, профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов. По его словам, возможно, имеет смысл в каких-то частях города музеефицировать булыжные мостовые, но повсеместно их сохранять незачем, особенно если это фрагменты улицы.

ДУШЕВНО

— Булыжная мостовая как элемент исторического центра Пскова, конечно, вещь красивая и нужная там, где это можно сделать без ущерба для безопасности движения. Когда стоит исторический дом и все благоустройство вокруг него тоже историческое — это очень хорошо, — такое мнение выразил архитектор Владимир Шуляковский. Однако он считает, «нужно и для машин обеспечить проезд, и для велосипедистов, и для пешеходов условия, и чтобы скорая помощь в случае чего не скакала по камням». — А так, конечно, было бы здорово. У нас, например, вокруг палат Меншиковых на улице Советской была сделана булыжная мостовая и вставлены несколько гранитных столбиков — это очень душевно и хорошо, — заметил он. Впрочем, конкретно по этому участку улицы Пароменской вопрос о сохранении фрагментов булыжной мостовой не встает. Там в ближайшее время начнутся работы по укладке нового асфальта. Ольгинская часовня — место, мимо которого невозможно пройти, посещая Псков. Отсюда просто открыточный вид на Кремль. Где-то здесь паромщица Ольга повстречалась с князем Игорем. И совсем недавно казалось, что Средневековье отсюда не уходило. Туристам приходилось прыгать по колдобинам, а в дождливую погоду выбирать между лужей и мокрой травой на газоне. Асфальт — это, конечно, не так красиво, как булыжник. Но точно лучше, чем было всего несколько дней назад.

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