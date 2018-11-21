На одном языке

СОБЕРУТСЯ ВСЕ

Форумы и конференции, которые связывают воедино сообщество журналистов, всегда важны. Несмотря на разную редакционную политику СМИ, как псковских региональных, так и федеральных, проблемная повестка для всех медиа — общая. Эту повестку нужно обсуждать вместе. Я рад, что такой форум состоится в Пскове и рад, что его посетят коллеги из других регионов и других государств. Несмотря на границы, общие тренды развития медиа одинаковы для всех.

— Мне будет интересен любой опыт моих коллег, но особенно важны кейсы, которые позволяют выживать традиционным СМИ — в частности, газетам, — признается Александр Машкарин. — Как благодаря новым технологиям они дополнительно привлекают аудиторию — на сайт, на социальные сети. Потому что всё это совокупная аудитория одного издания.

ПСКОВ — ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

Сам формат с круглыми столами и открытым обсуждением самых актуальных тем позволит представителям профессионального сообщества не только послушать выступления, но и оценить их, высказать свои замечания и предложения. Будет полезно узнать как об опыте псковских коллег, так и наоборот — ребятам из псковских СМИ услышать коллег из других регионов, познакомиться с ними, обсудить повестку.

Город на протяжении тысячи лет был важным культурным и, в том числе, медийным центром. И этот статус ему надо вернуть. Тем более что Россия начинается от стен Псковского Кремля, а этот форум — международный, включает приграничные территории. Важно, чтобы была площадка, на которой люди, которые формируют медийное поле этих территорий, могли встретиться, обменяться информацией и опытом в дружественной атмосфере.

НАЛАДИТЬ ДИАЛОГ

Так как я руководитель телеканала, мне, прежде всего, будет интересно всё то, что касается телевидения. И, конечно, интересен опыт работы коллег в социальных сетях, ОТТ-сервисы — как это развивается, какие тенденции есть в Псковской области и в целом в округе. Также хотелось бы наладить взаимодействие по обмену сюжетов с другими телеканалами. Чтобы у нас на Северном Кавказе узнавали Псковскую область и наоборот.

Что важно для нас с практической стороны — это изучение новых ходов, обмен опытом в SMM-продвижении, в интернет-рекламе. Причём это будет интересно не только журналистам, но и всем, кто хочет попробовать себя в медиа. Сегодня медиа — это широкое понятие, оно охватывает не только традиционные СМИ, такие как телевидение, газеты или радио. Любой человек, который взял в руки смартфон — это уже медийщик, он может подняться на любой неожиданной теме и стать, например, популярным блогером. Сейчас время возможностей.

Мероприятие нужно — для общения, передачи опыта, выявления общих проблем и целей, понимания, куда и в каком направлении двигаться.

Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

— Мы как представители печатных СМИ находимся в огромной конкуренции с интернет-ресурсами и телевидением, которое тоже развивается и расширяет свои границы, — отмечает главный редактор газеты «Невельский вестник» Марина Быстрова. — Но у нас и другие проблемы, и задачи перед нами стоят другие. Поэтому нужно понять, куда и как нам двигаться дальше. Нас сильно беспокоит вопрос оптимизации районных СМИ и мы надеемся, что эта тема будет обсуждаться в рамках круглого стола. Здесь много вопросов — в частности, как нам, «районкам», попавшим под крупное сокращение, дальше вести свою деятельность.