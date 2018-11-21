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Общество

На одном языке

В Пскове пройдет первый международный Медиафорум

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Алексей Кедров
21 ноября 2018 года, 08:50
Фото: radioportal.ru
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Латвия, Литва, Армения, Беларусь, Украина, Эстония, Россия, Германия, Австрия — далеко не полный список стран-участниц. Основная идея медиафорума «Новое время — новые медиа». Разговор пойдет о современных СМИ, медиа, различных методах работы в условиях сегодняшнего дня.

СОБЕРУТСЯ ВСЕ

Главная цель — создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества.

Форумы и конференции, которые связывают воедино сообщество журналистов, всегда важны. Несмотря на разную редакционную политику СМИ, как псковских региональных, так и федеральных, проблемная повестка для всех медиа — общая. Эту повестку нужно обсуждать вместе. Я рад, что такой форум состоится в Пскове и рад, что его посетят коллеги из других регионов и других государств. Несмотря на границы, общие тренды развития медиа одинаковы для всех.

Александр Машкарин, директор Медиахолдинга Псковской области 
Форум соберёт ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём примут участие гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств.

— Мне будет интересен любой опыт моих коллег, но особенно важны кейсы, которые позволяют выживать традиционным СМИ — в частности, газетам, — признается Александр Машкарин. — Как благодаря новым технологиям они дополнительно привлекают аудиторию — на сайт, на социальные сети. Потому что всё это совокупная аудитория одного издания.

ПСКОВ — ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

Псковский международный Медиафорум должен стать площадкой для конструктивного диалога всех представителей профессионального сообщества, которая выходит за границы регионов и государств.

Сам формат с круглыми столами и открытым обсуждением самых актуальных тем позволит представителям профессионального сообщества не только послушать выступления, но и оценить их, высказать свои замечания и предложения. Будет полезно узнать как об опыте псковских коллег, так и наоборот — ребятам из псковских СМИ услышать коллег из других регионов, познакомиться с ними, обсудить повестку.

Михаил Черепанов, политконсультант, председатель совета петербургского GR-клуба, управляющий партнёр «Росвидеопродакшн» 
Одна из задач — привлечь внимание к Пскову.

Город на протяжении тысячи лет был важным культурным и, в том числе, медийным центром. И этот статус ему надо вернуть. Тем более что Россия начинается от стен Псковского Кремля, а этот форум — международный, включает приграничные территории. Важно, чтобы была площадка, на которой люди, которые формируют медийное поле этих территорий, могли встретиться, обменяться информацией и опытом в дружественной атмосфере.

Александр Серавин, президент Ассоциации электронной электоральной политики России 
Для себя Александр Серавин выделяет три важных направления форума. Первое — это работа районных газет и всех локальных изданий, которые относятся к небольшим территориям и наиболее близки к людям. Второе — развитие новых видов медиа, таких как Телеграм и другие мессенджеры, выход СМИ на эти площадки. И третье — это «дипломатия через журналистов», налаживание межрегиональных и международных связей.

НАЛАДИТЬ ДИАЛОГ

В программе — пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Так как я руководитель телеканала, мне, прежде всего, будет интересно всё то, что касается телевидения. И, конечно, интересен опыт работы коллег в социальных сетях, ОТТ-сервисы — как это развивается, какие тенденции есть в Псковской области и в целом в округе. Также хотелось бы наладить взаимодействие по обмену сюжетов с другими телеканалами. Чтобы у нас на Северном Кавказе узнавали Псковскую область и наоборот.

Станислав Беляков, директор телеканала «Архыз-24» 
Среди других целей — обучение журналистов, обмен новыми идеями и опытом.

Что важно для нас с практической стороны — это изучение новых ходов, обмен опытом в SMM-продвижении, в интернет-рекламе. Причём это будет интересно не только журналистам, но и всем, кто хочет попробовать себя в медиа. Сегодня медиа — это широкое понятие, оно охватывает не только традиционные СМИ, такие как телевидение, газеты или радио. Любой человек, который взял в руки смартфон — это уже медийщик, он может подняться на любой неожиданной теме и стать, например, популярным блогером. Сейчас время возможностей.

Наталья Юрченко, директор ГТРК «Псков» 
Мероприятие нужно — для общения, передачи опыта, выявления общих проблем и целей, понимания, куда и в каком направлении двигаться.

Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

— Мы как представители печатных СМИ находимся в огромной конкуренции с интернет-ресурсами и телевидением, которое тоже развивается и расширяет свои границы, — отмечает главный редактор газеты «Невельский вестник» Марина Быстрова. — Но у нас и другие проблемы, и задачи перед нами стоят другие. Поэтому нужно понять, куда и как нам двигаться дальше. Нас сильно беспокоит вопрос оптимизации районных СМИ и мы надеемся, что эта тема будет обсуждаться в рамках круглого стола. Здесь много вопросов — в частности, как нам, «районкам», попавшим под крупное сокращение, дальше вести свою деятельность.

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Первый псковский форум СМИ
В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум», основной идеей которого сявляется «Новое время – новые медиа».
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