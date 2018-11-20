Минус одна

Стихийную свалку в лесу удалось убрать местным жителям благодаря общественникам и региональному оператору по обращению с ТКО. В конце прошлой недели в лесу у деревни Покрутище Псковского района исчезла несанкционированная свалка. Там на довольно большом участке уже не один год сваливали самые разные отходы. Казалось, кучи бытового и строительного мусора останутся тут навечно. Но благодаря инициативным людям и помощи регионального оператора свалку удалось убрать за несколько дней. И буквально за час погрузить в большие машины и вывезти на официальный полигон.

ЗВОНОК ОТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Помочь избавиться от мусора попросили местные жители, которые своими силами организовали уборку территории, а потом увидели свой участок в репортаже по местному телевидению. — Мы тут уже начали собирать все, специально огромные мешки купили, накидали туда мусора и планировали, когда финансов будет побольше, все это вывезти. И тут в репортаже я увидел, что показывают мой участок в качестве несанкционированной свалки, — рассказывает владелец этого участка Вадим. Оказалось, что участок еще год назад был нанесен на интерактивную карту свалок, которую создало движение ОНФ. Сейчас на ней значится свыше сотни мест незаконного складирования отходов в Псковской области. Благодаря действиям общественников еще столько же свалок в регионе удалось ликвидировать.

К нам за помощью обратились новые жители района, которые организовали своими силами сбор мусора со всего участка. Просили организовать транспорт, который вывезет мусор на официальный полигон. Сергей Елизаров,

член регионального отделения ОНФ

В свою очередь, общественники обратились за помощью к региональному оператору по обращению с ТКО — компании «Экопром» из холдинга «Мехуборка». Руководство новой структуры пошло им навстречу — мешки были погружены и вывезены буквально в считаные минуты. Региональный оператор нанял специализированную организацию, которая направила для уборки своих сотрудников и тяжелую технику. — Мы очень хотели бы, чтобы такое плодотворное сотрудничество было и в дальнейшем. Надеемся, что наш ресурс станет настольной картой для регионального оператора, потому что именно на ней обозначены те места, которые нуждаются в очистке, — отмечает Сергей Елизаров.

ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Но для того, чтобы количество загрязняющих экологию стихийных свалок уменьшалось, одной карты с обозначением их местоположения мало.

Мы отреагировали на предложение о сотрудничестве — оказали содействие в ликвидации этой несанкционированной свалки. Но с точки зрения законодательства региональный оператор не должен за свой счет ликвидировать несанкционированные свалки. Все несанкционированные свалки либо иные экологические угрозы на земельных участках — это все-таки ответственность собственника земельного участка. Но у регионального оператора есть возможность оперативно ликвидировать такие места незаконного накопления отходов. Сергей Пайст, директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экопром»