Театр в гости

Направлены они будут на малообеспеченных – детей из детских домов, приютов и школ-интернатов, пожилых из домов для престарелых, госпиталя ветеранов, и на тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Не у всех людей, к сожалению, есть возможность ходить в театр, а между тем театр – это древнейшее лекарство для души. И наверное, этим людям было бы интересно посетить выездные спектакли.

Коллектив студенческого театра «Ахтеатр» покажет восемь выездных и один стационарный спектакль. Среди них - «У войны не женское лицо» (С. Алексиевич), «Сашка» (В. Кондратьев), «Предложение» (А. Чехов), «Барышня-крестьянка» (А. Пушкин), «Библейские сказания (С. Черный), «Семейные истории» (Б. Срблянович). Показы будут приурочены к какому-нибудь празднику.

Практически каждый спектакль является интерактивным, в него вовлекаются зрители. Во время «Библейских сказаний» дети участвуют в диалоге с артистами, играют вместе с ними. В «Барышне-крестьянке» актеры танцуют со зрителями.

Важной составляющей являются мастер-классы после спектаклей. На оздоровительных тренингах режиссеры и актеры покажут речевые упражнения и объяснят, как делать дыхательную гимнастику по системе А.Н. Стрельниковой. Она не только способствует развитию речевого аппарата, но и улучшает кровоснабжение, работу легких. Считается, что даже лечит от простуды. Кроме этого, запланированы дискуссии и обсуждения увиденного.

- Мы следуем известной формулировке – «нуждающимся нужно давать не рыбу, а удочку», - говорит Наталья Никифорова. - После таких тренингов люди получат новые знания, навыки и смогут самостоятельно выполнять комплексы упражнений. Собственно говоря, это основной смысл технологии «Равный – равному», когда режиссер и обученные актеры передают свои умения и помогают стать равными в этом отношении людям из нуждающихся слоев общества.

Идея организовать подобный проект пришла в голову директору студенческого театра «Ахтеатр» Валерию Баткаеву.