Театр в гости

Театральные постановки, дискуссии, занятия по сценической речи и дыхательной гимнастике – в области начинаются «Сезоны добра».
Направлены они будут на малообеспеченных – детей из детских домов, приютов и школ-интернатов, пожилых из домов для престарелых, госпиталя ветеранов, и на тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Не у всех людей, к сожалению, есть возможность ходить в театр, а между тем театр – это древнейшее лекарство для души. И наверное, этим людям было бы интересно посетить выездные спектакли.
Наталья Никифорова, руководитель проекта, председатель Псковского регионального отделения Союза женщин РоссииКоллектив студенческого театра «Ахтеатр» покажет восемь выездных и один стационарный спектакль. Среди них - «У войны не женское лицо» (С. Алексиевич), «Сашка» (В. Кондратьев), «Предложение» (А. Чехов), «Барышня-крестьянка» (А. Пушкин), «Библейские сказания (С. Черный), «Семейные истории» (Б. Срблянович). Показы будут приурочены к какому-нибудь празднику.
Практически каждый спектакль является интерактивным, в него вовлекаются зрители. Во время «Библейских сказаний» дети участвуют в диалоге с артистами, играют вместе с ними. В «Барышне-крестьянке» актеры танцуют со зрителями.
Важной составляющей являются мастер-классы после спектаклей. На оздоровительных тренингах режиссеры и актеры покажут речевые упражнения и объяснят, как делать дыхательную гимнастику по системе А.Н. Стрельниковой. Она не только способствует развитию речевого аппарата, но и улучшает кровоснабжение, работу легких. Считается, что даже лечит от простуды. Кроме этого, запланированы дискуссии и обсуждения увиденного.
- Мы следуем известной формулировке – «нуждающимся нужно давать не рыбу, а удочку», - говорит Наталья Никифорова. - После таких тренингов люди получат новые знания, навыки и смогут самостоятельно выполнять комплексы упражнений. Собственно говоря, это основной смысл технологии «Равный – равному», когда режиссер и обученные актеры передают свои умения и помогают стать равными в этом отношении людям из нуждающихся слоев общества.
Идея организовать подобный проект пришла в голову директору студенческого театра «Ахтеатр» Валерию Баткаеву.
Это совершенно неугомонный молодой человек с большим желанием действовать. С ним мы сотрудничаем уже пять лет. Он одним из первых пришел к нам, еще будучи студентом, да так и остался. И я горжусь тем, что знакома с ним.
Татьяна Комиссаровская, режиссер «Ахтеатра»«Ахтеатр» появился при Псковском университете четыре года назад. Коллектив - неоднократный участник конкурсов, фестивалей, акций. Все спектакли в репертуаре «Ахтеатра» являются классическими, поставлены по образцам высокохудожественной литературы.
- Очень важно, что студенческий театр, являясь любительским коллективом, готов бесплатно показывать спектакли, ведь среди зрителей именно те люди, которые не имеют финансового достатка и лишены возможности посещать театры, - отмечает Наталья Никифорова.
Первый спектакль дадут 26 ноября для подопечных школы-интерната Пскова. Ребята увидят «Предложение» по Чехову. Накануне для них пройдет урок материнства.
- Мы подумали, что детям надо видеть и успешных женщин – мам, которые могут с ними поделиться своим опытом, рассказать, как они стали успешными, как шли к этому, - говорит Наталья Никифорова.
Этот проект для нас важен, - отметила директор Псковской школы-интерната. И я рада, что нам предложили в нем участвовать. Дело в том, что нам довольно проблематично вывезти куда-то детей, денег на проезд нет. Недавно в планетарий ходили пешком. А тут к нам приедут. Наши дети открыты для общения, потому что не получают его дома, поэтому будут особенно рады.
Лидия Овсякова, председатель регионального отделения Союза матерей РоссииПсковская школа-интернат, Детская областная клиническая больница, Псковский детский дом, Псковский детский приют, Псковский областной госпиталь ветеранов войны, Центр лечебной педагогики, СИЗО Пскова, Псковский дом ветеранов, Палкинский дом-интернат для ветеранов, Воронцовский дом престарелых.