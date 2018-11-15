Приметы «Правды»

«Псковская правда» 9 ноября отметила 101 год с момента выхода в свет первого номера издания. Ветеран издания, член Союза журналистов Владимир Федоров вспоминает былые деньки.
«Псковская правда» 9 ноября отметила 101 год с момента выхода в свет первого номера издания. Ветеран издания, член Союза журналистов Владимир Федоров вспоминает былые деньки.
Так размышляли в обкоме партии. И все-таки вскоре, кажется, в том же отделе появилась другая дама Анна Перелякина, но не долго продержалась в мужской компании.
А вот среди технических специалистов по-прежнему преобладали девушки, и даже незаменимые старушки.
Все же и журналистский коллектив начал пополняться прекрасными дамами. Моими сослуживцами по отделу писем стали Тамара Карнаухова и Люда Мельников. Должен заметить, с женщинами собеседники бывали более откровенными, чем с мужиками. А это так важно в нашей профессии.
Я снова возвращаюсь в наш знаменитый тогда отдел писем, где царила по-настоящему творческая доброжелательная, спокойная творческая атмосфера. Какое-то праздничное настроение испытывали мы, входя утром в освященный солнцем кабинет, готовясь к встречам частыми в то время посетителями. Спокойных минут бывало немного. Но мы успевали обменяться семейными новостями. В нашем уютном благодаря женщинам кабинете всегда царила атмосфер доброты, покоя, уюта. Часто к нам забегали молодые ребята из «Молодого ленинца», «Ленинской искры», писатели, художники, артисты и, конечно, внештатные авторы - наши помощники. Все посетители приходили со своими идеями, жалобами, написанными заметками. Вместе пили чай.
Практическую пользу приносили газетчикам и регулярные выезды нашей братии на помощь сельским труженикам, с вилами и граблями постигали крестьянский труд.
Вадим Воронецкий, Виктор Карпов, Владимир Богорев, Вячеслав Васильев, Анатолий Тиханов, Виктор Антипов, Владлен Смирнов, Владимир Федоров, Алексей Ронин, Владимир Толкачев, Сергей Рогожук, Иван Резков, Юрий Кустов, Михаил Шелудяков, Николай Новиков.
О последнем товарище стоит сказать чуть подробнее. Он был нашим собственным корреспондентом по южным районам с местом проживания в Великих Луках. У Коли получались прекрасные очерки о земляках с необыкновенными и обычными судьбами. Тяга к творчеству, к истории родного псковского края привели его сначала к краеведению, а потом к писательскому труду. Создал отличные исторические книги об известных, великих псковичах: патриархе Тихоне и композиторе Мусоргском. Николай неизменно оставался пламенным патриотом своего города, этим чувством были пронизаны все его газетные материалы.
Новиков был увлеченным человеком, не мог держаться, чтобы не поделиться с сослуживцами радостью о своих очередных архивных находках из жизни патриарха Тихона, встречах с известными композиторами, музыкантами, исполнителями. Очень вдохновляли его знакомство и долгая дружба с известным во всем мире оперным певцом Евгением Нестеренко, чутким, отзывчивым, душевным человеком. Ради укрепления здоровья Николая (в груди у которого оставалось чуть больше половины доли легких), Евгений Евгениевич настоял на том, чтобы друг начал петь сначала в городском, а потом и в церковном хорах. Надо сказать, что это святое и любимое занятие продлило ему жизнь. Царство небесное нашему доброму другу Николаю Степановичу Новикову.
Честь и хвала вам, и многие другие дорогие коллеги, за верное служение «Псковской правде», от старшего и нынешнего поколения журналистов, собирающим и соблюдающим приметы правды.
От имени многих читателей и поклонников нашей главной, уже вековой старушке «Псковской правде» желаем сохранять добрые традиции прошлого и дальнейшего процветания!
Коньком увлечений Виктора стали спортивные достижения наших гребцов и велосипедистов. Особенно гордился победой четвертки гребцов, победителей мирового первенства, с рулевой Ниной Черемисиной, трехкратной чемпионкой мира по академической гребле, призером Московской олимпиады. В «Лениздате» выпустил книгу «Большая регата» от имени известной спортсменки. Хотя вся работа была выполнена Виктором Васильевым. Такие правила существовали в 1984 году. Но Витька все равно
гордился нашей четверкой до конца дней своих. А еще он долго наблюдал за прославленным российским велосипедистом. Радовался успехам Юрия Захарова из Порхова, планировал подробно написать о нем. Не успел…В те тревожные, и беспокойные, и неопределеннее годы многие молодые творческие работники умирали прежде временно. Виктор Васильев относился к их числу. Виктор был среди нас Журналистом с заглавной буквы. Может и сам он сознавал свою значимость. Он любил по-пижонить, подписывал лучшие публикации необычно – Вик. Васильев. В те времена такое в редакциях не было принято, хотя псевдонимы существовали.
Мы, Васильевы и Федоровы, дружили семьями были в близких, доверительных отношениях, часто ходили в гости друг к друг. Наших жен звали одинаково Галинами. У нас было по двое детей.
Журналистов когда-то присоединили к типографиям, и праздник назвали Днем печати с конкретной датой 5 мая. Это и был день наших торжеств. Его ждали с весенним настроением, кто-то с премиями, подарками, благодарностями о руководства области, других организаций и ведомств. Обязательно нас посещало высокое начальство Обкома партии и Облисполкома. После официальной части начиналось настоящее веселье, с песнями, танцами, разным выкомариванием. Из окон редакционного дома на всю улицу были слышны патриотические, военные, походные, комсомольские, азартные, и лирические, любимые всеми песни. Заканчивалось песнопение обычно частушками, иногда хулиганскими. Обязательно в репертуаре была песня военного корреспондента и поэта Константина Симонова со словами: «Трое суток шагать. трое суток не спать/ Ради нескольких строчек в газете».
Именно в этих словах виделся смысл нашего предназначения и гордости.
Торжеств у журналистов получалось немало. Кроме Дня печати в мае отмечались еще две советских торжества – знаменитые День Победа и Международная солидарность трудящихся. Конечно, не пропускали годовщину революции, Новый год, Рождество. А еще в каждом отделе случались разные счастливые события. Их отмечали в узком кругу.
Вот такими приметами и примерами запомнилась «Псковская правда» моего времени.