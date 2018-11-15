Приметы «Правды»

«Псковская правда» 9 ноября отметила 101 год с момента выхода в свет первого номера издания. Ветеран издания, член Союза журналистов Владимир Федоров вспоминает былые деньки.

НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ

В 1974 году, когда я влился в большой газетный коллектив, журналистом была лишь одна женщина Мира Федоровна Яковлева, в прошлом педагог. Она заведовала отделом культуры и учебных заведений. Объем работы огромный, проблем и тем уйма, но в газете главными считались производственные вопросы в промышленности и в сельском хозяйстве. А театр, дома культуры, клубы, библиотеки, кино и разная там самодеятельность считались делом прилагательным, второстепенным. Так размышляли в обкоме партии. И все-таки вскоре, кажется, в том же отделе появилась другая дама Анна Перелякина, но не долго продержалась в мужской компании. А вот среди технических специалистов по-прежнему преобладали девушки, и даже незаменимые старушки. Все же и журналистский коллектив начал пополняться прекрасными дамами. Моими сослуживцами по отделу писем стали Тамара Карнаухова и Люда Мельников. Должен заметить, с женщинами собеседники бывали более откровенными, чем с мужиками. А это так важно в нашей профессии. Я снова возвращаюсь в наш знаменитый тогда отдел писем, где царила по-настоящему творческая доброжелательная, спокойная творческая атмосфера. Какое-то праздничное настроение испытывали мы, входя утром в освященный солнцем кабинет, готовясь к встречам частыми в то время посетителями. Спокойных минут бывало немного. Но мы успевали обменяться семейными новостями. В нашем уютном благодаря женщинам кабинете всегда царила атмосфер доброты, покоя, уюта. Часто к нам забегали молодые ребята из «Молодого ленинца», «Ленинской искры», писатели, художники, артисты и, конечно, внештатные авторы - наши помощники. Все посетители приходили со своими идеями, жалобами, написанными заметками. Вместе пили чай. Практическую пользу приносили газетчикам и регулярные выезды нашей братии на помощь сельским труженикам, с вилами и граблями постигали крестьянский труд.

НАШЛИ СВОЙ ГОЛОС

Заметные перемены произошли в семидесятые годы, когда в редакцию пришла большая группа молодых парней с высшим и специальным образованием, хотя не все и сразу, и вдруг нашли себя, обрели свой голос и стиль. Каждый из них вписал свои строчки в летопись главной газеты области. И потому в моем перечислении новых сотрудников, считаю, каждое имя и фамилия заслуживают отдельной строчки, все они своими публикациями и печатными строчками участвовали в написании истории газеты. Вадим Воронецкий, Виктор Карпов, Владимир Богорев, Вячеслав Васильев, Анатолий Тиханов, Виктор Антипов, Владлен Смирнов, Владимир Федоров, Алексей Ронин, Владимир Толкачев, Сергей Рогожук, Иван Резков, Юрий Кустов, Михаил Шелудяков, Николай Новиков. О последнем товарище стоит сказать чуть подробнее. Он был нашим собственным корреспондентом по южным районам с местом проживания в Великих Луках. У Коли получались прекрасные очерки о земляках с необыкновенными и обычными судьбами. Тяга к творчеству, к истории родного псковского края привели его сначала к краеведению, а потом к писательскому труду. Создал отличные исторические книги об известных, великих псковичах: патриархе Тихоне и композиторе Мусоргском. Николай неизменно оставался пламенным патриотом своего города, этим чувством были пронизаны все его газетные материалы. Новиков был увлеченным человеком, не мог держаться, чтобы не поделиться с сослуживцами радостью о своих очередных архивных находках из жизни патриарха Тихона, встречах с известными композиторами, музыкантами, исполнителями. Очень вдохновляли его знакомство и долгая дружба с известным во всем мире оперным певцом Евгением Нестеренко, чутким, отзывчивым, душевным человеком. Ради укрепления здоровья Николая (в груди у которого оставалось чуть больше половины доли легких), Евгений Евгениевич настоял на том, чтобы друг начал петь сначала в городском, а потом и в церковном хорах. Надо сказать, что это святое и любимое занятие продлило ему жизнь. Царство небесное нашему доброму другу Николаю Степановичу Новикову. Честь и хвала вам, и многие другие дорогие коллеги, за верное служение «Псковской правде», от старшего и нынешнего поколения журналистов, собирающим и соблюдающим приметы правды. От имени многих читателей и поклонников нашей главной, уже вековой старушке «Псковской правде» желаем сохранять добрые традиции прошлого и дальнейшего процветания!

ДРУЖИЛИ МЫ С ВИКОМ

С Виктором Васильевым сдружились мы еще в «Молодом ленинце». Даже работа в разных изданиях потом не ослабила нашу тягу друг к другу. Потому что в творчестве и быту много общего было у нас. Главное единение было в беззаветной любви к нашим газетам, в постоянном стремлении внести на страницы что-то необычное новенькое, что могло бы привлечь читателей, вызвать похвалу. Своими журналистскими находками он неизменно гордился, долго поддерживал добрые отношения с героями публикаций, следил за их дальнейшими успехами, продолжал прославлять. Нам, друзьям, сообщал разные подробности из жизни героев. Коньком увлечений Виктора стали спортивные достижения наших гребцов и велосипедистов. Особенно гордился победой четвертки гребцов, победителей мирового первенства, с рулевой Ниной Черемисиной, трехкратной чемпионкой мира по академической гребле, призером Московской олимпиады. В «Лениздате» выпустил книгу «Большая регата» от имени известной спортсменки. Хотя вся работа была выполнена Виктором Васильевым. Такие правила существовали в 1984 году. Но Витька все равно гордился нашей четверкой до конца дней своих. А еще он долго наблюдал за прославленным российским велосипедистом. Радовался успехам Юрия Захарова из Порхова, планировал подробно написать о нем. Не успел…В те тревожные, и беспокойные, и неопределеннее годы многие молодые творческие работники умирали прежде временно. Виктор Васильев относился к их числу. Виктор был среди нас Журналистом с заглавной буквы. Может и сам он сознавал свою значимость. Он любил по-пижонить, подписывал лучшие публикации необычно – Вик. Васильев. В те времена такое в редакциях не было принято, хотя псевдонимы существовали. Мы, Васильевы и Федоровы, дружили семьями были в близких, доверительных отношениях, часто ходили в гости друг к друг. Наших жен звали одинаково Галинами. У нас было по двое детей.

А КАК ЖЕ БЕЗ ПРАЗДНИКОВ