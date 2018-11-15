Помощник в погонах

Обаятельный подполковник с железной волей. Нежная девушка, без страха входящая в дом, где бушуют пьяницы. Начальник, лично раскрывший 15 убийств. Участковые, погибшие на вызове в деревню. Когда человек обращается в полицию, в 90 из 100 случаев его направляют к участковому уполномоченному. Накануне праздника — 17 ноября исполнится 95 лет со дня образования службы участковых уполномоченных — о коллегах рассказывает инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области.

СО СВЕТЛЫМ ВЗГЛЯДОМ

В небольшом городе Острове служит необычный старший участковый Ольга Лычева. Она пришла в службу в 2009 году. Ольга родилась в маленькой деревне Бабичевка Смоленской области, она единственный ребенок, и родители никогда не предполагали, что их любимая дочь станет полицейским.

Каждый участковый, заступая на службу, получает табельное оружие, выезжает в сутки на сообщения граждан по 12—15 раз. Ольга Юрьевна. с виду хрупкая девушка, без страха входит в дом, где бушуют пьяные, и по каждому сообщению она принимает меры. Самое поразительное, что она до сих пор не потеряла доброту, искреннюю улыбку, взгляд остался светлый и нежный. В 2018 году Ольга Юрьевна лично раскрыла 3 преступления, выявила 125 административных правонарушений, рассмотрела 350 заявлений граждан. Несмотря на огромную занятость на работе (на ее участке проживает около 4 тысяч людей), она любящая мать, дочь и жена. Ее дочери Лизе 9 лет, она очень гордится мамой, и, может быть, когда-то она тоже будет защищать людей, выполняя главную задачу участковых.

МЕЧТА ПЯТЕКЛАССНИЦЫ

Хочется рассказать еще об одной необыкновенной женщине — подполковнике полиции, которая уже 3 года руководит 22 участковыми уполномоченными, обслуживающими самый сложный административный участок в Пскове — район Завеличье с населением 109 тысяч. В августе минуло 20 лет, как Мира Захарова служит участковым. Такой срок далеко не каждый мужчина выдержит. Много лет назад пятиклассница-отличница решила помогать людям, служить в милиции. Свою мечту она пронесла через годы и воплотила в жизнь. Каждое утро Мира Геннадьевна приходит в свой родной Завеличенский отдел полиции с улыбкой и хорошим настроением. Обаятельная, красивая женщина с прямым характером и железной волей. Неудачи каждого из ее сотрудников — это ее неудачи, а их победы — это ее победы. Результаты работы — раскрытые грабежи и разбои, убийства и кражи.

Регулярно к ней приходят молодые кадры и люди с опытом, которые хотят работать в полиции. Каждый день с раннего утра и до позднего вечера Мира Геннадьевна на своем боевом посту, как мечтала со школы, помогает и защищает людей. Ее мечта сбылась.

НАРОДНЫЙ ОТДЕЛ

Много лет пользуется особым уважением отдел полиции в Дедовичах. Более 30 лет им руководит Александр Семёнов, который как никто другой умеет подбирать коллектив. Сотрудники этого отдела являются примером дисциплины и исполнительности. В 1995 году на службу в отдел участковым уполномоченным был принят Константин Егоров, который почти сразу проявил незаурядные способности в раскрытии преступлений. За время своей службы Константин Олегович участвовал в раскрытии 15 особо тяжких преступлений — убийств. С 2002 года до настоящего времени он успешно руководит коллективом участковых, которые являются одними из самых грамотных сотрудников в области, неоднократно участвовали и побеждали в конкурсе «Народный участковый».

Самое главное качество Константина Егорова — это надежность. Он человек слова, чести и долга, настоящий профессионал своего дела, опора руководителям и пример молодым сотрудникам.

НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВЫЗОВА

Служба в полиции особая, а кто становится участковым уполномоченным, вдвойне понимает — служба на износ. Здесь не приемлемы ложь и лень, трусость и слабость. Сейчас часто можно слышать: молодежь нынче не та, что раньше. Неправда! Молодежь у нас прекрасная! Достойная отцов и дедов, достойная их памяти. Случай, который произошел накануне Дня участкового в прошлом году, всколыхнул всю область. В Невеле отдали свою жизнь два молодых участковых Александр Кузнецов и Сергей Булыжников за безопасность других людей, об этом происшествии «Псковская правда» подробно рассказывала