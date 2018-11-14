Из трех одно

В течение ближайших трех недель все псковичи смогут принять участие в голосовании за одного из трех финалистов конкурса «Великие имена России» . Имя победителя добавят к официальному названию псковского аэропорта. В финал вышли княгиня Ольга, князь Александр Невский и командующий ВДВ Василий Маргелов, заменивший 6-ю роту.

РИСКОВАЯ КОМАНДА

Сегодня в главном корпусе университета на площади Ленина открывается выставка архивных фотографий псковского аэропорта. Два дня назад конкурс по присвоению нового имени аэропорту вышел на финишную прямую. Псковичи определили тройку лидеров общественного мнения, за которых теперь предстоит отдать свой голос.

- Проект считаем не просто важным, а уникальным, он всколыхнул всю страну, - отметила директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. - Сама я проголосовала за княгиню Ольгу - это наши истоки, а для псковичей это важно.

Выставка – не единственное событие вокруг конкурса «Великие имена России». 15 ноября в общественной приемной Михаила Ведерникова на Октябрьском проспекте в 16:30 состоится интеллектуальная игра «Риск». Она будет включать в себя 3 блока вопросов. Два из них будут о всех именах России, третий – о псковских. Принять участие могут все желающие – надо лишь собрать и команду от 4 до 6 человек.

23 ноября пройдет деловая игра для школьников и студентов, а 30 ноября – брейн-ринг, который будет посвящен не только истории великих имен, но и истории ПсковГУ.

Напомним, что одним из инициаторов проекта «Великие имена России» выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество. Дополнительные имена получат 47 российских воздушных гаваней.