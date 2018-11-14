Из трех одно

В течение ближайших трех недель все псковичи смогут принять участие в голосовании за одного из трех финалистов конкурса «Великие имена России». Имя победителя добавят к официальному названию псковского аэропорта. В финал вышли княгиня Ольга, князь Александр Невский и командующий ВДВ Василий Маргелов, заменивший 6-ю роту.
Сегодня в главном корпусе университета на площади Ленина открывается выставка архивных фотографий псковского аэропорта. Два дня назад конкурс по присвоению нового имени аэропорту вышел на финишную прямую. Псковичи определили тройку лидеров общественного мнения, за которых теперь предстоит отдать свой голос.
- Проект считаем не просто важным, а уникальным, он всколыхнул всю страну, - отметила директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. - Сама я проголосовала за княгиню Ольгу - это наши истоки, а для псковичей это важно.
Выставка – не единственное событие вокруг конкурса «Великие имена России». 15 ноября в общественной приемной Михаила Ведерникова на Октябрьском проспекте в 16:30 состоится интеллектуальная игра «Риск». Она будет включать в себя 3 блока вопросов. Два из них будут о всех именах России, третий – о псковских. Принять участие могут все желающие – надо лишь собрать и команду от 4 до 6 человек.
23 ноября пройдет деловая игра для школьников и студентов, а 30 ноября – брейн-ринг, который будет посвящен не только истории великих имен, но и истории ПсковГУ.
Напомним, что одним из инициаторов проекта «Великие имена России» выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество. Дополнительные имена получат 47 российских воздушных гаваней.
ВАЖНО
Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в регионах проекта, в том числе и в Псковской области. Представляя результата исследования, руководитель ведомства Валерий Федоров сообщил, что участие в опросах приняло около 38 000 россиян. Проводилось оно в формате телефонного интервью. В каждом регионе проекта было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, мужчина и женщин, представителей различных социальных групп, жителей городов и деревень.
Новое имя псковского аэропорта назовут 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».
Людям было предложено выбрать три имени из списка, ранее сформированного общественной палатой Псковской области и пользователями интернета.
Социологи отмечают, что опрос вызвал интерес у респондентов, они с готовностью принимали в нем участие, было зафиксировано минимальное количество отказов. Почти половина опрошенных воспользовались своим правом по максимуму и выбрали три имени, остальные предпочли два или одно.
Изначально в тройку лидеров в Псковском регионе вошли – княгиня Ольга, князь Александр Невский и шестая рота. Однако последнюю в итоговый шорт - лист не включили. Причина простая – оно не соответствует заявленным критериям конкурса. Положение о конкурсе не предусматривает собирательных образов, нужен один конкретный человек. В качестве альтернативы предложено включить в финальный список для голосования кандидатуру легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова, занявшего в ходе исследования четвертое место.
Кстати, по всей стране в результате опроса выявлены явные лидеры – Дмитрий Мендлеев, Андрей Туполев и Георгий Жуков, которые вошли в финальные списки более чем в двух регионах. Но присвоение одного имени разным аэропортам недопустимо. Члены экспертного совета сошлись во мнении, что это имя должен получить аэропорт, где за него будет отдано больше голосов. Социологами выявлена конкуренция регионов за 20 имен. В утвержденный финальный список конкурса вошли 124 кандидата разных исторических эпох и родов деятельности. В категориях имен лидируют люди искусства 34 человека, полководцы и герои войны - 23, люди неба - 19.
ВАЖНО
До 30 ноября жители области смогут принять участие в голосовании за одно из трех имен-финалистов. По области будет работать шесть точек, где можно сделать свой выбор. В Пскове это - общественная приемная Михаила Ведерникова, ТЦ Максимум, ТРК Акваполис, Семейный магнит на Запсковье и железнодорожный вокзал. В Великих Луках – ТЦ Апельсин. Волонтеры будут принимать мнения с 17:30 до 19:30.
СПРАВКА
Вся информация о проекте и голосование на сайте ВеликиеИмена.РФ