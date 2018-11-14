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Общество

Дети на миллион

Ямы, посторонние предметы, мусор — чем опасны детские площадки и почему их не снесут

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Алёна Комарова
14 ноября 2018 года, 10:51
Фото: Андрей Степанов
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Радуетесь установке детской площадки в своем дворе? Возможно, зря. Никто не контролирует техническое состояние и не проводит регулярное обслуживание детских площадок во дворах жилых домов, прямо заявляют контролирующие органы. И это вслед за тем, как в Пскове ребенку после прогулки на площадке в саду удалили селезенку, а в Великих Луках качели убили мальчика. Что сделано после того, как утихла волна резонанса, и куда ежедневно выходят гулять наши дети.

В декабре прошлого года «Псковская правда» рассказала историю маленького псковича Андрюши Герасименко, который лишился селезенки, упав в детском саду с игровой металлической конструкции «Змейка», сваренной лет 30 назад руками советских сварщиков. Семья Герасименко вместе с адвокатом Ольгой Кутузовой не только добивались справедливого наказания виновных в их несчастье воспитателя и заведующей садиком, но и требовали у городских властей обратить внимание на состояние игровых площадок в других детских садах, в общественных местах и дворах.

В январе этого года состоялся суд. С воспитателем группы, в которую ходил Андрей, заключили мировую, она выплатила семье ущерб в 50 тысяч рублей и попросила прощения, рассказала мама Андрея Оксана Герасименко.

— Сейчас мы подали иск к управлению образования на компенсацию морального вреда. Окончательное заседание суда должно состояться 27 ноября, — поделилась новостями мама мальчика.

Она поблагодарила газету за то, что привлекла внимание общественности не просто к истории отдельного ребенка.

— Думаю, многие задумались об ответственности за чужих детей, — считает Оксана. — Надеюсь, у нас все получится в суде и что-то будет меняться. Ведь только год спустя после происшествия, когда началась проверка в отношении заведующей, она приняла меры по демонтажу всех травмоопасных конструкций в садике. Значит, результат есть и все труды не напрасны.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказали, так как не нашли состава преступления в действиях заведующей.

Паровозик постепенно приходит в негодность, доски прогнивают.
Фото Андрея Степанова.

ТОТАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Вскоре после публикации по поручению главы региона Михаила Ведерникова была создана рабочая группа из сотрудников управлений городского хозяйства, образования, строительства и капитального ремонта. Они проверяли дошкольные учреждения на соответствие игровых площадок требованиям ГОСТа. Проверка прошла в декабре прошлого года — январе этого, стояла задача обследовать каждый игровой элемент на каждой площадке для прогулок. Не соответствующие нормам безопасности площадки планировалось демонтировать и заменить. В конце декабря городская администрация сообщила, что комиссия проверила 12 детских садов и выявила нарушения, дальше будет проверять остальные 42 сада, но тема затихла.

— К сожалению, о результатах проверки мне ничего неизвестно, — сообщила адвокат семьи Герасименко, общественный помощник губернатора Ольга Кутузова. — Исключительно из СМИ я узнала, что нарушения выявлены.

Чтобы узнать о результатах проверки детских садов, мы сделали запрос в городскую администрацию.

— Рабочая группа обследовала на предмет безопасности детские игровые площадки, находящиеся на территориях 54 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 6 муниципальных общеобразовательных учреждений, — ответ на запрос пришел за подписью заместителя главы администрации города­ Пскова Елены Жгут. — Выявили, что эксплуатируемое оборудование детских игровых площадок соответствует требованиям безопасности в 25 % образовательных учреждений, в 7 % учреждений — частично соответствует, в 68 % — не соответствует. По итогам обследований составлены акты, руководителям учреждений даны рекомендации о необходимости д­емонтажа несоответствующего оборудования.

Елена Жгут также сообщила, что в 26 образовательных учреждениях частично или полностью демонтировано оборудование, не соответствующее требованиям, в 8 учреждениях отремонтировано, заменено или дополнительно приобретено оборудование для детских площадок. Сделали это за счет бюджета и внебюджетных источников финансирования, потрачено около одного миллиона рублей.

«Частично демонтировано» — это значит, что какая-то часть опасных горок и лазилок остается на территории детских садов и поныне.

Наш вопрос о том, какие меры предприняты, чтобы дети не получали травмы на игровых площадках — в парках, садах, скверах и на других городских территориях — в администрации проигнорировали.

Почти год прошел с того момента, как в обществе заговорили о безопасности площадок не только в детских садах, но и общественных, однако, по мнению юриста Ольги Кутузовой, ничего не изменилось.

— Если говорить о детских площадках вне образовательных учреждений, то вопрос до сих пор стоит остро! Практически ни одна в городе не отвечает требованиям безопасности, — уверена она.

И не только в Пскове. В начале мая этого года в Великих Луках на площадке во дворе жилого дома погиб 8-летний мальчик. Он получил травму головы железными качелями, которые, по данным следствия, также не соответствовали требованиям безопасности.

Качели и горка медленно, но верно утопают в грязи и лужах.
Фото Андрея Степанова.

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

Снова клюнул жареный петух, и частный случай дал толчок к пересмотру общей ситуации. После трагедии в Великих Луках, в мае и июне, прокуратура провела проверки игровых площадок на всей территории региона и выявила многочисленные нарушения.

— Установлено, что практически во всех муниципальных образованиях не соблюдается порядок эксплуатации игровых площадок, собственником которых является муниципальное образование, — рассказал старший помощник прокурора области Василий Кротюк. — Никто не контролирует техническое состояние и не проводит регулярное обслуживание детских площадок во дворах жилых домов.

Детские игровые площадки, несущие угрозу жизни и здоровью детей, нашли не только в Пскове, но и в Локнянском, Новосокольническом, Красногородском, Печорском, Пушкиногорском, Струго-Красненском, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Куньинском, Псковском районах. Например, на трех детских площадках в Кунье в зоне приземления качелей имелся опасный выступ бетонного укрепления. Силовой комплекс и две качели в островской деревне Карпово имели неустойчивое положение. На территории площадок повсеместно были обнаружены ямы, посторонние предметы, мусор.

— Отдельными прокурорами выявлены факты наличия на территории поселений бесхозных детских игровых площадок, контроль за использованием и эксплуатацией которых никто не осуществлял, — отметил Василий Кротюк. — Бесхозяйные детские игровые площадки выявлены прокурорами Дедовичского, Дновского, Локнянского, Новосокольнического, Себежского, Псковского, Пыталовского районов, а также прокурором города Великие Луки.

Кроме этого, в ходе проверки установили, что заказчики допускали отдельные нарушения требований федерального законодательства о контрактной системе при закупке и обустройстве детских игровых площадок. По результатам проверки органы прокуратуры внесли 28 актов прокурорского реагирования. По словам Василия Кротюка, они были удовлетворены, хозяйствующими субъектами приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Изрядно обшарпанная летница давно просит ремонта.
Фото Андрея Степанова.

КАК УПАЛО

Установку и эксплуатацию детских игровых площадок регламентирует ГОСТ Р 52301-2013. Он требует, чтобы монтаж и установка оборудования выполнялись в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. ­Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТу 2.601, который должен содержать полную информацию о комплексе. Инструкция по монтажу должна по крайней мере содержать размеры участка для установки оборудования каждого вида, описание особенностей ландшафта, высоту свободного падения для выбора ударопоглощающего покрытия. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают с периодичностью, установленной изготовителем. Техническое состояние оборудования и безопасность контролирует владелец, он же обслуживает и ремонтирует. Контроль ведется по графику, его результаты регистрируют в журнале, который хранится у владельца. Вся эксплуатационная документация подлежит постоянному хранению. Но одно дело — бумага, другое — реальность.

— Игровые площадки — это больная тема, — пояснил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. — Как правило, они не относятся к элементам благоустройства конкретного дома, одна детская площадка обслуживает пять-шесть домов. По закону все зависит от того, на чьей территории находится детская площадка. Если она принадлежит какому-то дому, она должна находиться на его придомовой территории, которая оформлена документально. В этом случае ее обслуживает управляющая компания, и в расчеты нужно закладывать цену обслуживания этих площадок. У нас практически все детские площадки общие. В таком случае, я считаю, площадки должны находиться на обслуживании муниципалитета.

Одинокая деревянная качель во дворе выглядит совсем небезопасно.
Фото Андрея Степанова.

САМО РАССОСЕТСЯ

В районах старой застройки детские горки, качели, лазилки и турники стоят с советских времен, естественно, что никаких документов и соответствия ГОСТу у них не было и быть не может. По закону их надо снести, но, как отметили в прокуратуре области, «никто не будет этого делать, потому что жильцы будут против». Предполагается, что старые площадки заменят на новые. Кто-нибудь, когда-нибудь.

В новых районах детские площадки при благоустройстве территории ставит застройщик. Казалось бы, все должно быть в порядке, но и они не отвечают требованиям ГОСТа и безопасности.

— Документы, которые необходимо передать эксплуатанту по ГОСТу, они не передают и передать не могут, потому что детские площадки в новых микрорайонах, как правило, никому не принадлежат, — отметил Андрей Тарасов. — В своем районе мы осматриваем площадки раз в месяц, кроме того, с застройщиком у нас выстроены отношения таким образом, что они оплачивают ремонт игровых площадок, пока идет застройка микрорайона. По-хорошему, надо делать какой-то хотя бы временный порядок обслуживания. Если что-то на игровой площадке неисправно, у нас принято звонить в управляющую компанию, и мы сами разбираемся, кому адресовать жалобу: самим сделать или передать. А в городе, как правило, обращаются в 055, там решают, куда перенаправить: в какую-то организацию или в администрацию города.

Это пример конкретной управляйки. В других могут делать так, а могут вообще никак. На все только добрая воля руководства.

Как отметил Андрей Тарасов, качели, подобные тем, что убили ребенка в Великих Луках, после всех проверок продолжают стоять в некоторых дворах Пскова. 

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