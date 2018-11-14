Дети на миллион

Радуетесь установке детской площадки в своем дворе? Возможно, зря. Никто не контролирует техническое состояние и не проводит регулярное обслуживание детских площадок во дворах жилых домов, прямо заявляют контролирующие органы. И это вслед за тем, как в Пскове ребенку после прогулки на площадке в саду удалили селезенку, а в Великих Луках качели убили мальчика. Что сделано после того, как утихла волна резонанса, и куда ежедневно выходят гулять наши дети.
В декабре прошлого года «Псковская правда» рассказала историю маленького псковича Андрюши Герасименко, который лишился селезенки, упав в детском саду с игровой металлической конструкции «Змейка», сваренной лет 30 назад руками советских сварщиков. Семья Герасименко вместе с адвокатом Ольгой Кутузовой не только добивались справедливого наказания виновных в их несчастье воспитателя и заведующей садиком, но и требовали у городских властей обратить внимание на состояние игровых площадок в других детских садах, в общественных местах и дворах.
В январе этого года состоялся суд. С воспитателем группы, в которую ходил Андрей, заключили мировую, она выплатила семье ущерб в 50 тысяч рублей и попросила прощения, рассказала мама Андрея Оксана Герасименко.
— Сейчас мы подали иск к управлению образования на компенсацию морального вреда. Окончательное заседание суда должно состояться 27 ноября, — поделилась новостями мама мальчика.
Она поблагодарила газету за то, что привлекла внимание общественности не просто к истории отдельного ребенка.
— Думаю, многие задумались об ответственности за чужих детей, — считает Оксана. — Надеюсь, у нас все получится в суде и что-то будет меняться. Ведь только год спустя после происшествия, когда началась проверка в отношении заведующей, она приняла меры по демонтажу всех травмоопасных конструкций в садике. Значит, результат есть и все труды не напрасны.
По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказали, так как не нашли состава преступления в действиях заведующей.
Вскоре после публикации по поручению главы региона Михаила Ведерникова была создана рабочая группа из сотрудников управлений городского хозяйства, образования, строительства и капитального ремонта. Они проверяли дошкольные учреждения на соответствие игровых площадок требованиям ГОСТа. Проверка прошла в декабре прошлого года — январе этого, стояла задача обследовать каждый игровой элемент на каждой площадке для прогулок. Не соответствующие нормам безопасности площадки планировалось демонтировать и заменить. В конце декабря городская администрация сообщила, что комиссия проверила 12 детских садов и выявила нарушения, дальше будет проверять остальные 42 сада, но тема затихла.
Паровозик постепенно приходит в негодность, доски прогнивают.
Фото Андрея Степанова.
— К сожалению, о результатах проверки мне ничего неизвестно, — сообщила адвокат семьи Герасименко, общественный помощник губернатора Ольга Кутузова. — Исключительно из СМИ я узнала, что нарушения выявлены.
Чтобы узнать о результатах проверки детских садов, мы сделали запрос в городскую администрацию.
— Рабочая группа обследовала на предмет безопасности детские игровые площадки, находящиеся на территориях 54 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 6 муниципальных общеобразовательных учреждений, — ответ на запрос пришел за подписью заместителя главы администрации города Пскова Елены Жгут. — Выявили, что эксплуатируемое оборудование детских игровых площадок соответствует требованиям безопасности в 25 % образовательных учреждений, в 7 % учреждений — частично соответствует, в 68 % — не соответствует. По итогам обследований составлены акты, руководителям учреждений даны рекомендации о необходимости демонтажа несоответствующего оборудования.
Елена Жгут также сообщила, что в 26 образовательных учреждениях частично или полностью демонтировано оборудование, не соответствующее требованиям, в 8 учреждениях отремонтировано, заменено или дополнительно приобретено оборудование для детских площадок. Сделали это за счет бюджета и внебюджетных источников финансирования, потрачено около одного миллиона рублей.
«Частично демонтировано» — это значит, что какая-то часть опасных горок и лазилок остается на территории детских садов и поныне.
Наш вопрос о том, какие меры предприняты, чтобы дети не получали травмы на игровых площадках — в парках, садах, скверах и на других городских территориях — в администрации проигнорировали.
Почти год прошел с того момента, как в обществе заговорили о безопасности площадок не только в детских садах, но и общественных, однако, по мнению юриста Ольги Кутузовой, ничего не изменилось.
— Если говорить о детских площадках вне образовательных учреждений, то вопрос до сих пор стоит остро! Практически ни одна в городе не отвечает требованиям безопасности, — уверена она.
И не только в Пскове. В начале мая этого года в Великих Луках на площадке во дворе жилого дома погиб 8-летний мальчик. Он получил травму головы железными качелями, которые, по данным следствия, также не соответствовали требованиям безопасности.
Снова клюнул жареный петух, и частный случай дал толчок к пересмотру общей ситуации. После трагедии в Великих Луках, в мае и июне, прокуратура провела проверки игровых площадок на всей территории региона и выявила многочисленные нарушения.
Качели и горка медленно, но верно утопают в грязи и лужах.
Фото Андрея Степанова.
— Установлено, что практически во всех муниципальных образованиях не соблюдается порядок эксплуатации игровых площадок, собственником которых является муниципальное образование, — рассказал старший помощник прокурора области Василий Кротюк. — Никто не контролирует техническое состояние и не проводит регулярное обслуживание детских площадок во дворах жилых домов.
Детские игровые площадки, несущие угрозу жизни и здоровью детей, нашли не только в Пскове, но и в Локнянском, Новосокольническом, Красногородском, Печорском, Пушкиногорском, Струго-Красненском, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Куньинском, Псковском районах. Например, на трех детских площадках в Кунье в зоне приземления качелей имелся опасный выступ бетонного укрепления. Силовой комплекс и две качели в островской деревне Карпово имели неустойчивое положение. На территории площадок повсеместно были обнаружены ямы, посторонние предметы, мусор.
— Отдельными прокурорами выявлены факты наличия на территории поселений бесхозных детских игровых площадок, контроль за использованием и эксплуатацией которых никто не осуществлял, — отметил Василий Кротюк. — Бесхозяйные детские игровые площадки выявлены прокурорами Дедовичского, Дновского, Локнянского, Новосокольнического, Себежского, Псковского, Пыталовского районов, а также прокурором города Великие Луки.
Кроме этого, в ходе проверки установили, что заказчики допускали отдельные нарушения требований федерального законодательства о контрактной системе при закупке и обустройстве детских игровых площадок. По результатам проверки органы прокуратуры внесли 28 актов прокурорского реагирования. По словам Василия Кротюка, они были удовлетворены, хозяйствующими субъектами приняты меры по устранению выявленных нарушений.
Установку и эксплуатацию детских игровых площадок регламентирует ГОСТ Р 52301-2013. Он требует, чтобы монтаж и установка оборудования выполнялись в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТу 2.601, который должен содержать полную информацию о комплексе. Инструкция по монтажу должна по крайней мере содержать размеры участка для установки оборудования каждого вида, описание особенностей ландшафта, высоту свободного падения для выбора ударопоглощающего покрытия. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают с периодичностью, установленной изготовителем. Техническое состояние оборудования и безопасность контролирует владелец, он же обслуживает и ремонтирует. Контроль ведется по графику, его результаты регистрируют в журнале, который хранится у владельца. Вся эксплуатационная документация подлежит постоянному хранению. Но одно дело — бумага, другое — реальность.
Изрядно обшарпанная летница давно просит ремонта.
Фото Андрея Степанова.
— Игровые площадки — это больная тема, — пояснил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. — Как правило, они не относятся к элементам благоустройства конкретного дома, одна детская площадка обслуживает пять-шесть домов. По закону все зависит от того, на чьей территории находится детская площадка. Если она принадлежит какому-то дому, она должна находиться на его придомовой территории, которая оформлена документально. В этом случае ее обслуживает управляющая компания, и в расчеты нужно закладывать цену обслуживания этих площадок. У нас практически все детские площадки общие. В таком случае, я считаю, площадки должны находиться на обслуживании муниципалитета.
В районах старой застройки детские горки, качели, лазилки и турники стоят с советских времен, естественно, что никаких документов и соответствия ГОСТу у них не было и быть не может. По закону их надо снести, но, как отметили в прокуратуре области, «никто не будет этого делать, потому что жильцы будут против». Предполагается, что старые площадки заменят на новые. Кто-нибудь, когда-нибудь.
Одинокая деревянная качель во дворе выглядит совсем небезопасно.
Фото Андрея Степанова.
В новых районах детские площадки при благоустройстве территории ставит застройщик. Казалось бы, все должно быть в порядке, но и они не отвечают требованиям ГОСТа и безопасности.
— Документы, которые необходимо передать эксплуатанту по ГОСТу, они не передают и передать не могут, потому что детские площадки в новых микрорайонах, как правило, никому не принадлежат, — отметил Андрей Тарасов. — В своем районе мы осматриваем площадки раз в месяц, кроме того, с застройщиком у нас выстроены отношения таким образом, что они оплачивают ремонт игровых площадок, пока идет застройка микрорайона. По-хорошему, надо делать какой-то хотя бы временный порядок обслуживания. Если что-то на игровой площадке неисправно, у нас принято звонить в управляющую компанию, и мы сами разбираемся, кому адресовать жалобу: самим сделать или передать. А в городе, как правило, обращаются в 055, там решают, куда перенаправить: в какую-то организацию или в администрацию города.
Это пример конкретной управляйки. В других могут делать так, а могут вообще никак. На все только добрая воля руководства.
Как отметил Андрей Тарасов, качели, подобные тем, что убили ребенка в Великих Луках, после всех проверок продолжают стоять в некоторых дворах Пскова.