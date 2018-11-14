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Общество

Привет, сосед!

Белорусские соседи наводят порядок в адресном хозяйстве Витебска, готовясь к переписи, миротворцам британский туман не помешал привезти домой золотые медали, а псковичей ждут на фестивале хореографии

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Алексей Кедров
14 ноября 2018 года, 09:00
Фото: photocentra.ru
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«Псковская правда» продолжает информационный обмен с «Витебскими вестями». Чем живет соседний регион сопредельного государства, рассказывают наши белорусские коллеги Ян Горбанюк, Наталья Камлёва и Татьяна Пастернак.

БРИТАНСКИЙ ТУМАН НЕ ПОМЕШАЛ

Группа миротворцев витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады завоевала золото на престижных соревнованиях среди пеших патрулей Cambrian Patrol, которые проходили в Великобритании.

— Эти соревнования являются одними из самых известных международных военных состязаний, которые организуются и проводятся на базе 160-й пехотной бригады Вооруженных Сил Великобритании. О том, насколько это сложное состязание, могут сказать цифры: треть команд, принимавших участие в Cambrian Patrol, а их было 137 из 38 стран мира, не дошли до финиша, — сказал командир миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии майор Сергей Пигас.

Формат соревнований подразумевал использование исключительно английского языка. В этом командир за своих подчиненных был спокоен, так как изучению языков в бригаде уделяется особое внимание. Военнослужащие в рамках изучения основ миротворческой деятельности обязательно проходят 250-часовой курс английского языка, а если есть желание, то их направляют в Военную академию на 500-часовые курсы. Также есть возможность изучать язык и за рубежом.

— Больше всего неудобств во время испытаний доставили погода и местность. По дороге закладывало уши от перепадов высот — очень холмистая местность. Погода, казалось, менялась со скоростью света: только что светило солнце, а через мгновение уже лил дождь. И туман. Не зря Великобританию поэтично называют Туманным Альбионом, — рассказал командир.

Сергей Пигас уверен, что и в следующем году они выступят на таком же высоком уровне.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА

В рамках подготовки к переписи населения Беларуси 2019 года в публичном доступе появится карта с детальной и точной прорисовкой осевых линий и ответвлений улиц Витебска и населенных пунктов Витебского района благодаря пилотному проекту, который реализует Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру.

Актуальные и подробные карты уличной сети помогут более качественно и эффективно организовать перепись. Воспользоваться ими также смогут коммунальные и землеустроительные службы, медики, сотрудники внутренних органов и МЧС, которым порой необходимо знать не только название улицы и номер дома, но и конкретную ее протяженность, геометрию, а также возможные пути подъезда к домам.

Директор агентства Леонид Яковлев рассказал, что сам является членом областной комиссии по переписи населения, которая в ходе работы по подготовке навигации для переписчиков уже столкнулась с некоторыми вопросами в части местонахождения и правильного наименования улиц, границ населенных пунктов.

К примеру, поселок Руба и часть улиц деревень Летчанского сельсовета вошли в состав Витебска. По сути, они уже не относятся к Витебскому району, в связи с чем их регистрацию необходимо привести в соответствие. Предстоит разобраться также и с нежилыми деревнями, улицы которых все еще числятся в реестре.

Северный регион неслучайно выбран площадкой для реализации пилотного проекта, финансируемого из бюджета. Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру на протяжении нескольких лет занимает лидирующую позицию в стране в плане работы по адресации.

— Адресная система Республики Беларусь представляет собой два информационных ресурса: реестр адресов и единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц. В свою очередь, реестр наименований улиц и дорог, который на сегодняшний момент существует только в текстовом формате и не привязан к пространственным данным, является частью реестра адресов. Заполнением этого пробела мы и занимаемся в ходе проекта. Полученный на примере Витебска и Витебского района практический опыт по выработке алгоритма, методик работы, прорисовке осевых линий элементов уличной дорожной сети будет распространен по всем регионам Беларуси, — сообщила представитель управления геоинформационных систем Национального кадастрового агентства Юлия Лемешевская.

IFMC — ЮБИЛЕЙ НА БИС

Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) пройдет в 31-й раз и порадует своих поклонников небывалым размахом.

Феерия танца модерн продолжит празднование прошлогоднего юбилея и начнется в Минске. 20 ноября на сцене Большого театра оперы и балета Республики Беларусь покажут спектакль «Увертюры Россини» в исполнении итальянской труппы Spellbound Contemporary Ballet. Этой же постановкой 25 ноября закроется фестиваль в Витебске.

В гостевой афише IFMC — постановка Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова «Калигула», которую осуществил хореограф Сергей Землянский. Интересно, как спектакль без слов, только на пластике, сыграют драматические артисты.

Сюрприз подготовил и «Киев модерн-балет». Его художественный руководитель Раду Поклитару везет на фестиваль «Спящую красавицу» на музыку Петра Чайковского.

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» приедет с тремя постановками: балет-сюита Tolstoy по мотивам произведений Льва Толстого, «Паноптикум» и спектакль-трибьют «Звезда 62090» на основе музыки и стихов Виктора Цоя.

— Такое внимание к «Балету Евгения Панфилова» отчасти продиктовано тем, что этот театр в 2017-м так же, как и наш фестиваль, отметил 30-летие. Однако в вихре собственных юбилейных волнений это событие упустили. Теперь намерены наверстать. Кроме того, в этом году исполняется четверть века с того момента, как танцоры из Перми впервые приехали в Витебск, — пояснила заместитель генерального директора по специальным проектам Центра культуры «Витебск» Марина Романовская.

Международный конкурс обещает быть напряженным и очень интересным, на видеотуре было отсмотрено около 100 произведений из 15 стран. По итогам отбора коллективов в Витебске покажут 64 работы. XXXI Международный фестиваль современной хореографии пройдет с 20 по 25 ноября. 

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