Привет, сосед!

«Псковская правда» продолжает информационный обмен с «Витебскими вестями». Чем живет соседний регион сопредельного государства, рассказывают наши белорусские коллеги Ян Горбанюк, Наталья Камлёва и Татьяна Пастернак.

БРИТАНСКИЙ ТУМАН НЕ ПОМЕШАЛ

Группа миротворцев витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады завоевала золото на престижных соревнованиях среди пеших патрулей Cambrian Patrol, которые проходили в Великобритании. — Эти соревнования являются одними из самых известных международных военных состязаний, которые организуются и проводятся на базе 160-й пехотной бригады Вооруженных Сил Великобритании. О том, насколько это сложное состязание, могут сказать цифры: треть команд, принимавших участие в Cambrian Patrol, а их было 137 из 38 стран мира, не дошли до финиша, — сказал командир миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии майор Сергей Пигас. Формат соревнований подразумевал использование исключительно английского языка. В этом командир за своих подчиненных был спокоен, так как изучению языков в бригаде уделяется особое внимание. Военнослужащие в рамках изучения основ миротворческой деятельности обязательно проходят 250-часовой курс английского языка, а если есть желание, то их направляют в Военную академию на 500-часовые курсы. Также есть возможность изучать язык и за рубежом. — Больше всего неудобств во время испытаний доставили погода и местность. По дороге закладывало уши от перепадов высот — очень холмистая местность. Погода, казалось, менялась со скоростью света: только что светило солнце, а через мгновение уже лил дождь. И туман. Не зря Великобританию поэтично называют Туманным Альбионом, — рассказал командир. Сергей Пигас уверен, что и в следующем году они выступят на таком же высоком уровне.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА

В рамках подготовки к переписи населения Беларуси 2019 года в публичном доступе появится карта с детальной и точной прорисовкой осевых линий и ответвлений улиц Витебска и населенных пунктов Витебского района благодаря пилотному проекту, который реализует Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. Актуальные и подробные карты уличной сети помогут более качественно и эффективно организовать перепись. Воспользоваться ими также смогут коммунальные и землеустроительные службы, медики, сотрудники внутренних органов и МЧС, которым порой необходимо знать не только название улицы и номер дома, но и конкретную ее протяженность, геометрию, а также возможные пути подъезда к домам. Директор агентства Леонид Яковлев рассказал, что сам является членом областной комиссии по переписи населения, которая в ходе работы по подготовке навигации для переписчиков уже столкнулась с некоторыми вопросами в части местонахождения и правильного наименования улиц, границ населенных пунктов. К примеру, поселок Руба и часть улиц деревень Летчанского сельсовета вошли в состав Витебска. По сути, они уже не относятся к Витебскому району, в связи с чем их регистрацию необходимо привести в соответствие. Предстоит разобраться также и с нежилыми деревнями, улицы которых все еще числятся в реестре. Северный регион неслучайно выбран площадкой для реализации пилотного проекта, финансируемого из бюджета. Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру на протяжении нескольких лет занимает лидирующую позицию в стране в плане работы по адресации. — Адресная система Республики Беларусь представляет собой два информационных ресурса: реестр адресов и единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц. В свою очередь, реестр наименований улиц и дорог, который на сегодняшний момент существует только в текстовом формате и не привязан к пространственным данным, является частью реестра адресов. Заполнением этого пробела мы и занимаемся в ходе проекта. Полученный на примере Витебска и Витебского района практический опыт по выработке алгоритма, методик работы, прорисовке осевых линий элементов уличной дорожной сети будет распространен по всем регионам Беларуси, — сообщила представитель управления геоинформационных систем Национального кадастрового агентства Юлия Лемешевская.

IFMC — ЮБИЛЕЙ НА БИС