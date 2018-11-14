Вторая жизнь мусора

Органические отходы отдадут на съедение бактериям, а из крупногабаритного мусора сделают пеллеты и щепу.
К 2025 году в Псковской области только 20-30 % отходов будут храниться на полигонах. Остальной мусор планируют сортировать и перерабатывать на современных заводах. Через несколько лет у нас построят два экотехнопарка — один будет расположен на севере области, другой на юге. Технопарки предполагают около 200 новых рабочих мест и 10 мусороперерабатывающих предприятий, инвестиции и налоги в бюджет.
Такую концепцию развития на совещании с главами районов 9 ноября представил управляющий партнер группы компаний «Мехуборка» Дмитрий Назаров.
Напомним, со следующего года в Псковской области, как и во всей России, будет работать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Их переработкой в нашей области будет заниматься региональный оператор. Его выбрали в ходе открытого конкурса с привлечение рабочей группы, куда включили экспертов отрасли и представителей общественности. Победила нижегородская компания «Экопром», входящая в холдинг «Мехуборка групп». Компания «Мехуборка» не новичок в деле мусоропереработки, а работает в десяти регионах. Свою деятельность она начала в 1995 году. В регион приходят профессионалы, которые знают, как наладить работу.
За два месяца работы в области региональный оператор закупил оборудование, нанял ключевых сотрудников и сейчас их обучает, выбрал подрядчиков, расставил баки в районах, определяет дополнительные места для накопления мусора. Сейчас также идет разработка электронной базы, с помощью которой общественники смогут отследить движение мусоровозов и количество отходов, привезенных на полигон.
— Мы хотим, чтобы Псковская область стала прорывным регионом в части экологии, — сказал Дмитрий Назаров. — В Псковской области много желающих перерабатывать пластик, стекло, бумагу. Мы сейчас ведем переговоры с Плюсским перерабатывающим комбинатом. Они пока покупают вторсырье в других регионах.
По словам Дмитрия Назарова, существующие современные технологии позволяют перерабатывать органический мусор при помощи бактерий и частично использовать его в качестве удобрения. Крупногабаритный мусор можно дробить и делать из него пеллеты и щепу. Получится местное топливо.
Снимок сделан 8 ноября рядом с кладбищем у Труворова городища в Изборске. Пока новая система не заработала, помойки отравляют окрестности даже в таких знаковых местах.
Фото Ирины Яненсон из сообщества «Контроль. Псков» на «Фейсбуке».
НЕ ДОПУСТИТЬ МУСОРНОЙ КАТАСТРОФЫ— Это принципиально иной подход к переработке мусора, — заметил губернатор Михаил Ведерников, выслушав доклад. — В Псковской области есть все возможности для отработки новой схемы.
Конечно, новую схему еще предстоит обкатать и, главное, поменять сознание людей, которые не всегда готовы донести пакет с мусором до ближайшего бака.
— В лесах, на берегах рек куча несанкционированных свалок, все завалено мусором, так мы дойдем до экологической катастрофы, — сказал Михаил Ведерников.
Дмитрий Назаров привел такие цифры: жители Псковской области производят 131 тысячу тонн мусора в год и еще 39 тысяч тонн — юридические лица.
С января 2019 года нам будет приходить отдельная квитанция за вывоз мусора. Вывоз отходов больше не входит в перечень услуг по содержанию общедомового имущества. Теперь это коммунальная услуга, и тарифы на нее будет регулировать государство. То есть плата за вывоз мусора увеличится не потому, что появился регоператор, а наоборот, регоператор появился, потому что государство полностью меняет систему обращения с отходами.
Сейчас известно, что платить за мусор мы будем не с квадратного метра, как раньше, а по количеству прописанных в квартире людей. Установлен норматив — 2 куба мусора в год на человека. Это количество нужно вывезти, отсортировать, часть отправить на переработку, а часть утилизировать. Это и включат в тариф: вывоз, сортировку, утилизацию. Сейчас представитель регоператора проводит встречи во всех районах, собирает данные и передает их в областной комитет по тарифам. Там назовут конкретные цифры до 20 декабря.
— Наша задача — поработать над тарифной политикой, чтобы она была приемлемой, — сказал Михаил Ведерников.
МЫ НАМУСОРИЛИ, НАМ УБИРАТЬЭксперты уже сейчас говорят: да, будет чуть дороже. И это неизбежно. Марсиане не прилетят решать наши мусорные проблемы. Мы намусорили, нам и убирать. Каждая семья поутру выносит пластиковый мешок отходов. И со всем этим мусором надо что-то делать. Цивилизованно и грамотно.
Платить предстоит всем. И тем, кто к этому не привык, годами отговариваясь, мол, мусора не производит, сжигает его или закапывает. Кто жил на селе, тот знает — пластиковый пакет, например, жечь не станешь, иначе дымоход очень скоро прикажет долго жить. И закапывать на свой огород не пойдешь, врагов собственному участку нет. Отсюда и бесконечные свалки. Мусор, которого «нет».
— Для сельской местности нормативы пересчитают в сторону уменьшения, — пообещал исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Сергей Грахов. — Они производят меньше мусора, чем горожане.
Не секрет, что жители частного сектора часто отказываются платить за вывоз мусора, кидают мешки в ближайшую канаву и устраивают безобразные свалки.
— Компания имеет большой опыт работы в частном секторе, и, например, в Набережных Челнах эту проблему мы решили за год, — сказал Дмитрий Назаров. — Где будет возможно, мы установим контейнеры, где нет — станем продавать фирменные мешки, которые жители будут выставлять за дверь. Будем с этой проблемой бороться, выявлять нарушителей и проводить просветительскую работу с населением.