Вторая жизнь мусора

Органические отходы отдадут на съедение бактериям, а из крупногабаритного мусора сделают пеллеты и щепу.

К 2025 году в Псковской области только 20-30 % отходов будут храниться на полигонах. Остальной мусор планируют сортировать и перерабатывать на современных заводах. Через несколько лет у нас построят два экотехнопарка — один будет расположен на севере области, другой на юге. Технопарки предполагают около 200 новых рабочих мест и 10 мусороперерабатывающих предприятий, инвестиции и налоги в бюджет.

Такую концепцию развития на совещании с главами районов 9 ноября представил управляющий партнер группы компаний «Мехуборка» Дмитрий Назаров.

Напомним, со следующего года в Псковской области, как и во всей России, будет работать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Их переработкой в нашей области будет заниматься региональный оператор. Его выбрали в ходе открытого конкурса с привлечение рабочей группы, куда включили экспертов отрасли и представителей общественности. Победила нижегородская компания «Экопром», входящая в холдинг «Мехуборка групп». Компания «Мехуборка» не новичок в деле мусоропереработки, а работает в десяти регионах. Свою деятельность она начала в 1995 году. В регион приходят профессионалы, которые знают, как наладить работу.

За два месяца работы в области региональный оператор закупил оборудование, нанял ключевых сотрудников и сейчас их обучает, выбрал подрядчиков, расставил баки в районах, определяет дополнительные места для накопления мусора. Сейчас также идет разработка электронной базы, с помощью которой общественники смогут отследить движение мусоровозов и количество отходов, привезенных на полигон.

— Мы хотим, чтобы Псковская область стала прорывным регионом в части экологии, — сказал Дмитрий Назаров. — В Псковской области много желающих перерабатывать пластик, стекло, бумагу. Мы сейчас ведем переговоры с Плюсским перерабатывающим комбинатом. Они пока покупают вторсырье в других регионах.

По словам Дмитрия Назарова, существующие современные технологии позволяют перерабатывать органический мусор при помощи бактерий и частично использовать его в качестве удобрения. Крупногабаритный мусор можно дробить и делать из него пеллеты и щепу. Получится местное топливо.