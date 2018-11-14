Дым уйдёт через купол

Пока в суде велось дело о запрете эксплуатировать здание, 120 замечаний к обеспечению пожарной безопасности были устранены. Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» не закроют, как требовала прокуратура, проводившая проверку после пожара в «Зимней вишне». За полгода руководство комплекса устранило все нарушения требований безопасности, которые были выявлены в ходе проверок, и оснастило комплекс новейшими противопожарными системами.

На данный момент я считаю, что «Акваполис» — самый безопасный объект массового скопления людей на территории Псковской области. Никакая школа, детский сад, развлекательный комплекс не имеет такого набора и объема инженерных систем и систем противопожарной безопасности. Здесь можно чуствовать себя в абсолютной безопасности.

Ян Лузин, генеральный директор группы компаний «ЛУГ»

120 ЗАМЕЧАНИЙ

— Когда мы проектировали и строили «Акваполис», старались, чтобы он соответствовал самым высоким нормам. Но за те два года, которые прошли после сдачи объекта, требования пожарной безопасности изменились. После трагических событий в Кемерово, когда в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте этого года погибли 60 человек (14 из них — дети), были ужесточены требования к противопожарной безопасности и инициированы проверки в торговых комплексах по всей области. В апреле прокуратура Псковской области опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что в «Акваполисе» выявили неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения. Также установлено, что количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Согласно заключению специалистов и экспертов судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области «выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан». Это послужило поводом для обращения в апреле этого года прокурора Пскова с иском в суд о закрытии «Акваполиса». Но до применения крайних мер так и не дошло — пока шло судебное разбирательство, в торгово-развлекательном комплексе устраняли выявленные недочеты. К настоящему моменту иск из суда отозван.

— Мы с самого начала все требования, хотя многие можно было оспаривать, приняли, и взяли все в разработку. Поставили задачу — учесть даже вопросы рекомендательного характера. На тот момент было порядка 120 пунктов замечаний, которые нам надо было устранить, — рассказал Ян Лузин. По его словам, 90 % всех нарушений и недоработок были устранены в кратчайшие сроки. Остальные — до октября. Потратили на это 50 млн рублей.

Никакая школа, детский сад, развлекательный комплекс не имеет такого набора и объема инженерных систем и систем противопожарной безопасности.

50 МЛН НА БЕЗОПАСНОСТЬ

— Сейчас могу сказать, что все требования, которые нам предписывали, выполнены. Модернизирована автоматическая система пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха. Построена дополнительная эвакуационная лестница, ее можно видеть со стороны северного фасада. Сделаны 10 дополнительных лестниц для пожарных. Построены тамбуры-шлюзы с подпором воздуха, — перечислил инвестор. По словам Яна Лузина, на территории комплекса проложены километры проводов и труб. Большинство элементов оснащения скрыты от глаз посетителей, но все системы автоматически запустятся в случае экстренной ситуации. Например, при возникновении задымления откроются дымовые люки, установленные в куполе.

Для посетителей с ограниченными возможностями оборудованы специальные зоны безопасности, снабженные двусторонней связью и подпором воздуха. Пока таких помещений для эвакуации маломобильных групп нет ни в одном объекте торговли в регионе, утверждает инвестор. Также руководству комплекса пришлось провести работу с арендаторами, которые, проводя ремонты в своих магазинах, нередко нарушали работу систем противопожарной сигнализации. — Всех призвали к порядку, — говорит Ян Лузин о проделанной работе. — Все системы протестировали, все работает. Кстати, важно знать, что из магазинов торгового комплекса есть свои эвакуационные выходы. А по всему периметру здания протянуты эвакуационные коридоры с системой дымоудаления, которая автоматически срабатывает при включении сигнализации.