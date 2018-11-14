Дым уйдёт через купол

Пока в суде велось дело о запрете эксплуатировать здание, 120 замечаний к обеспечению пожарной безопасности были устранены.
Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» не закроют, как требовала прокуратура, проводившая проверку после пожара в «Зимней вишне». За полгода руководство комплекса устранило все нарушения требований безопасности, которые были выявлены в ходе проверок, и оснастило комплекс новейшими противопожарными системами.
На данный момент я считаю, что «Акваполис» — самый безопасный объект массового скопления людей на территории Псковской области. Никакая школа, детский сад, развлекательный комплекс не имеет такого набора и объема инженерных систем и систем противопожарной безопасности. Здесь можно чуствовать себя в абсолютной безопасности.
— Когда мы проектировали и строили «Акваполис», старались, чтобы он соответствовал самым высоким нормам. Но за те два года, которые прошли после сдачи объекта, требования пожарной безопасности изменились.
Ян Лузин, генеральный директор группы компаний «ЛУГ»
После трагических событий в Кемерово, когда в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте этого года погибли 60 человек (14 из них — дети), были ужесточены требования к противопожарной безопасности и инициированы проверки в торговых комплексах по всей области. В апреле прокуратура Псковской области опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что в «Акваполисе» выявили неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения. Также установлено, что количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Согласно заключению специалистов и экспертов судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области «выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан». Это послужило поводом для обращения в апреле этого года прокурора Пскова с иском в суд о закрытии «Акваполиса». Но до применения крайних мер так и не дошло — пока шло судебное разбирательство, в торгово-развлекательном комплексе устраняли выявленные недочеты. К настоящему моменту иск из суда отозван.
— Мы с самого начала все требования, хотя многие можно было оспаривать, приняли, и взяли все в разработку. Поставили задачу — учесть даже вопросы рекомендательного характера. На тот момент было порядка 120 пунктов замечаний, которые нам надо было устранить, — рассказал Ян Лузин.
С внешней стороны здания смонтировали новые эвакуационные выходы.
Фото Светланы Синцовой.
По его словам, 90 % всех нарушений и недоработок были устранены в кратчайшие сроки. Остальные — до октября. Потратили на это 50 млн рублей.
Никакая школа, детский сад, развлекательный комплекс не имеет такого набора и объема инженерных систем и систем противопожарной безопасности. — Сейчас могу сказать, что все требования, которые нам предписывали, выполнены. Модернизирована автоматическая система пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха. Построена дополнительная эвакуационная лестница, ее можно видеть со стороны северного фасада. Сделаны 10 дополнительных лестниц для пожарных. Построены тамбуры-шлюзы с подпором воздуха, — перечислил инвестор.
По словам Яна Лузина, на территории комплекса проложены километры проводов и труб. Большинство элементов оснащения скрыты от глаз посетителей, но все системы автоматически запустятся в случае экстренной ситуации. Например, при возникновении задымления откроются дымовые люки, установленные в куполе.
Для посетителей с ограниченными возможностями оборудованы специальные зоны безопасности, снабженные двусторонней связью и подпором воздуха. Пока таких помещений для эвакуации маломобильных групп нет ни в одном объекте торговли в регионе, утверждает инвестор.
В экстренной ситуации в куполе торгового центра откроются специальные люки для дымоудаления.
Фот Светланы Синцовой.
Также руководству комплекса пришлось провести работу с арендаторами, которые, проводя ремонты в своих магазинах, нередко нарушали работу систем противопожарной сигнализации.
— Всех призвали к порядку, — говорит Ян Лузин о проделанной работе. — Все системы протестировали, все работает.
Кстати, важно знать, что из магазинов торгового комплекса есть свои эвакуационные выходы. А по всему периметру здания протянуты эвакуационные коридоры с системой дымоудаления, которая автоматически срабатывает при включении сигнализации.
Модернизирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Более того, теперь о пожаре можно сообщить непосредственно на пульт пожарной охраны МЧС. Такие пульты установлены в эвакуационных коридорах и на выходах из комплекса, чтобы первый, кто заметит пожар, мог известить об этом. Таких систем тоже пока ни у кого нет.
На парковке выделили специальное место для пожарных машин, в обычное время оно всегда остается свободным.
Фото Светланы Синцовой.
— Если нормы еще более ужесточат и комплекс опять будет им не соответствовать, значит, будем опять приводить в соответствие, — отметил Ян Лузин. — Хочется, чтобы все эти изменения носили не волюнтаристский характер, а были бы продуманными с учетом всех пожарных рисков.