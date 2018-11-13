Движение в одном направлении

Будучи только назначенным главой Псковской митрополии, владыка Псковский и Порховский Тихон сразу дал понять, что работа с молодежью — один из важнейших аспектов его работы. Скорая встреча со студентами Псковского университета это намерение только подтвердила. Уже тогда митрополит назвал ряд совместных проектов, в которых Псковская епархия приглашала поучаствовать студентов. Еще через некоторое время было создано псковское православное молодежное движение.
Один из них — «Столица моего Отечества». Это цикл поездок псковских студентов в Москву, которые будут проходить раз в две недели. Молодых людей ждет большая экскурсионная программа. В первый день они посетят знаковые места столицы: Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, храм Христа Спасителя, Красную площадь, Александровский сад, совершат пешеходную прогулку по мосту с видом на Кремль.
Угощать обедом студентов будут в Сретенском монастыре, а потом по нему проведут экскурсию. В монастыре работает Сретенская духовная семинария, в которой запланирована встреча псковской молодежи с семинаристами и студентами ведущих вузов страны, среди которых МГУ, МИФИ, Институт русского языка имени Пушкина.
Список этот не окончательный, он будет дополняться, потому как уже сейчас виден интерес студентов столичных вузов к этому проекту.
Николай Крутов, руководитель Молодежного центра Псковской епархииЖелающие смогут посетить богослужение, во время которого услышат прославленный хор Сретенского монастыря.
Второй день студенты проведут на ВДНХ, посетят исторический парк «Россия — моя история», один из создателей которого — митрополит Тихон. Студенты также посетят деловой центр «Москва-Сити», Воробьевы горы, Поклонную гору, Бородинскую панораму. Вечером — культурная программа: посещение театра, московского планетария или цирка.
— Проект двусторонний, — заверил Николай Крутов. — Он подразумевает приезд в Псков и московской молодежи с целью ознакомления, обмена опытом и знакомства с культурой.
В этом году начнется реализация и еще одного совместного с университетом проекта — «Наши древние храмы», получившего президентский грант.
— Планируем заняться благоустройством огромного количества храмов Пскова, которые находятся в удручающем состоянии, силами добровольческих дружин и студенческого сообщества, — пояснил Николай Крутов. — Это не какая-то масштабная реконструкция, это просто благоустройство прихрамовой территории, возможно, какая-то покраска фасадов. Проект большой и серьезный. Насколько я знаю, по итогам его реализации университетом будет создана целая серия фильмов.
Молодежное направление Псковская епархия только начала развивать, но ей уже есть что предложить заинтересованным.
По воскресеньям в 18 часов в храме преподобного Серафима Саровского (первый этаж Троицкого собора) проходят встречи духовенства с молодежью на тему «Православие в XXI веке». Беседы посвящены православной вере, богослужебной жизни, священному писанию Нового и Ветхого Заветов, а также актуальным вопросам и проблемам нашего времени.
В Троицком соборе для молодежи проводят ночные литургии. Они длятся два часа, после чего все желающие могут остаться на чаепитие. Первая литургия запланирована на ближайшую пятницу, 16 ноября. Сбор в 23.00 у ворот в Кремль.
А в воскресенье, 18 ноября, у храма Александра Невского в 13.00 ждут молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет на бесплатный квест «Святой Александр Невский — имя России».
Организован киноклуб, в котором можно не только посмотреть и обсудить фильмы, но и побеседовать о них с профессионалами.
Недавно состоялась встреча с режиссером фильма «Движение вверх» Антоном Мегердичевым и его женой Еленой Пановой.
Отец Августин, руководитель Молодежного отдела Псковской епархии
Наши проекты, которые мы самостоятельно планировали, и те проекты, которые идут по линии епархии, очень близки. У нас движение в одном направлении. Мы работаем на одну цель — культурное и духовное обогащение студентов.
Олег Никифоров, менеджер отдела по работе со студенческими организациями ПсковГУ
Серия культурных студенческих поездок и встреч станет хорошим фундаментом для завязывания контактов, обмена опытом и знаниями между молодыми людьми.
Замечательно, что наша епархия дает мощный толчок развитию молодежного движения. Все те проблемы, которые в разных регионах всплывают, — они из-за отсутствия работы с молодежью, поэтому и пожинаем такие плоды. А наши проекты станут базой, основой. Ведь если не мы, то кто?
Ирина Самаль, заместитель заведующего кафедрой теологии ПсковГУ
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