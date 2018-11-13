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Общество

Движение в одном направлении

Ночные литургии для молодежи, встречи с духовенством, киноклуб с участием известных актеров и режиссеров, благоустройство псковских храмов, встречи со студентами столичных вузов — что ждет псковскую православную молодежь

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Ольга Нефёдова
13 ноября 2018 года, 10:02
Фото: smenaplus.ru
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Будучи только назначенным главой Псковской митрополии, владыка Псковский и Порховский Тихон сразу дал понять, что работа с молодежью — один из важнейших аспектов его работы. Скорая встреча со студентами Псковского университета это намерение только подтвердила. Уже тогда митрополит назвал ряд совместных проектов, в которых Псковская епархия приглашала поучаствовать студентов. Еще через некоторое время было создано псковское православное молодежное движение.

В ГОСТИ

Один из них — «Столица моего Отечества». Это цикл поездок псковских студентов в Москву, которые будут проходить раз в две недели. Молодых людей ждет большая экскурсионная программа. В первый день они посетят знаковые места столицы: Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, храм Христа Спасителя, Красную площадь, Александровский сад, совершат пешеходную прогулку по мосту с видом на Кремль.

Угощать обедом студентов будут в Сретенском монастыре, а потом по нему проведут экскурсию. В монастыре работает Сретенская духовная семинария, в которой запланирована встреча псковской молодежи с семинаристами и студентами ведущих вузов страны, среди которых МГУ, МИФИ, Институт русского языка имени Пушкина.

Список этот не окончательный, он будет дополняться, потому как уже сейчас виден интерес студентов столичных вузов к этому проекту.

Николай Крутов, руководитель Молодежного центра Псковской епархии
Желающие смогут посетить богослужение, во время которого услышат прославленный хор Сретенского монастыря.

Второй день студенты проведут на ВДНХ, посетят исторический парк «Россия — моя история», один из создателей которого — митрополит Тихон. Студенты также посетят деловой центр «Москва-Сити», Воробьевы горы, Поклонную гору, Бородинскую панораму. Вечером — культурная программа: посещение театра, московского планетария или цирка.

— Проект двусторонний, — заверил Николай Крутов. — Он подразумевает приезд в Псков и московской молодежи с целью ознакомления, обмена опытом и знакомства с культурой.

РЯДОМ С ХРАМОМ

В этом году начнется реализация и еще одного совместного с университетом проекта — «Наши древние храмы», получившего президентский грант.

— Планируем заняться благоустройством огромного количества храмов Пскова, которые находятся в удручающем состоянии, силами добровольческих дружин и студенческого сообщества, — пояснил Николай Крутов. — Это не какая-то масштабная реконструкция, это просто благоустройство прихрамовой территории, возможно, какая-то покраска фасадов. Проект большой и серьезный. Насколько я знаю, по итогам его реализации университетом будет создана целая серия фильмов.

НОЧЬЮ В ЦЕРКОВЬ

Молодежное направление Псковская епархия только начала развивать, но ей уже есть что предложить заинтересованным.

По воскресеньям в 18 часов в храме преподобного Серафима Саровского (первый этаж Троицкого собора) проходят встречи духовенства с молодежью на тему «Православие в XXI веке». Беседы посвящены православной вере, богослужебной жизни, священному писанию Нового и Ветхого Заветов, а также актуальным вопросам и проблемам нашего времени.

В Троицком соборе для молодежи проводят ночные литургии. Они длятся два часа, после чего все желающие могут остаться на чаепитие. Первая литургия запланирована на ближайшую пятницу, 16 ноября. Сбор в 23.00 у ворот в Кремль.

А в воскресенье, 18 ноября, у храма Александра Невского в 13.00 ждут молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет на бесплатный квест «Святой Александр Невский — имя России».

Организован киноклуб, в котором можно не только посмотреть и обсудить фильмы, но и побеседовать о них с профессионалами.

Недавно состоялась встреча с режиссером фильма «Движение вверх» Антоном Мегердичевым и его женой Еленой Пановой.

Отец Августин, руководитель Молодежного отдела Псковской епархии 

Наши проекты, которые мы самостоятельно планировали, и те проекты, которые идут по линии епархии, очень близки. У нас движение в одном направлении. Мы работаем на одну цель — культурное и духовное обогащение студентов.

Олег Никифоров, менеджер отдела по работе со студенческими организациями ПсковГУ

Серия культурных студенческих поездок и встреч станет хорошим фундаментом для завязывания контактов, обмена опытом и знаниями между молодыми людьми.

Замечательно, что наша епархия дает мощный толчок развитию молодежного движения. Все те проблемы, которые в разных регионах всплывают, — они из-за отсутствия работы с молодежью, поэтому и пожинаем такие плоды. А наши проекты станут базой, основой. Ведь если не мы, то кто?

Ирина Самаль, заместитель заведующего кафедрой теологии ПсковГУ 
СПРАВКА

Присоединиться к православной молодежи Пскова можно в ВКонтакте.

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