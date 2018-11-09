«Цирк вернул мне здоровье»

Благодаря таким историям воспаряешь духом. И вспоминаешь одну прописную истину: в жизни возможно все, главное не сдаваться. Особенно если герой такой истории — семилетняя девочка. Девочка, живущая в детском доме, без друзей, без поддержки взрослых, без положительного примера. Просто однажды решившая стать сильной. Сейчас Ларисе Васильевой шестьдесят восемь, она без труда отжимается от пола сотню раз, подтягивается на турнике и качает пресс. А когда-то девочку не брали ни в одно училище из-за тяжелого диагноза и предлагали оформить инвалидность. Чтобы получить образование, справку пришлось порвать.

ДРАЗНИЛИ ГОРБАТОЙ И БИЛИ

Когда Ларисе было несколько месяцев от роду, у нее умерла мама. Отец, не умевший ухаживать за младенцем, отдал дочку в Дом малютки. Через несколько лет, когда он забрал дочку домой, заметил вдруг, что ребенок плохо развивается и приволакивает ножку. Врачи сказали, сломаны шейные позвонки. Вправлять поздно — время упущено. Вероятно, в Доме малютки девочку уронили и скрыли этот факт. Все детство Лариса вынуждена была носить специальный корсет. В детском доме, куда отец вновь отдал девочку, побоявшись, что не сможет поставить на ноги, ее дразнили горбатой и били. — Я решила стать сильной, чтобы уметь постоять за себя, и начала тренироваться, — вспоминает Лариса Владимировна. — Вставала раньше всех, каждое утро выходила в коридор, отжималась сначала от стенки, потом от пола, делала гимнастику, начала вставать на мостик. Никто семилетней девочке упражнений не показывал, до каждого правильного движения доходила сама, укрепляла спину, делала растяжку. Первые успехи вдохновили и заставили продолжать занятия. — Я начала следить за осанкой, — продолжает Лариса Владимировна. — Постоянно напоминала себе о необходимости расправлять плечи и выработала привычку. Однажды в детдоме появилась новенькая. Девочка росла в соседнем детдоме, и там увлекались гимнастикой и модными в то время пирамидами. Новая подруга сразу нашла единомышленницу в лице Ларисы. — Мы начали даже ездить на конкурсы, — вспоминает Лариса Васильева. — Увлеклись, у нас хорошо получалось. Свои занятия дети тоже организовывали сами, без помощи взрослых. В четвертом классе Ларисе повезло: досталась путевка в Крым. — Там было замечательно, — вспоминает Лариса Владимировна. — Море меня спасло. Сначала я его страшно боялась, но учитель физкультуры меня заставил войти в воду. До сих пор помню сначала обжигающий холод воды, а потом жаркий восторг. Лечебная физкультура и плавание в море возымели свое целительное действие. Об этом времени остались самые теплые воспоминания. Но потом вновь пришлось вернуться в детский дом.

С ДОЧКОЙ ПОД КУПОЛОМ

Когда пришло время выбирать профессию, Лариса хотела пойти в строители, но отец отговорил: «Куда тебе с твоим здоровьем. Иди лучше в швеи, машинку купим». Но даже в швейное училище не хотели брать. Тогда Лариса порвала и выбросила медицинское заключение. Одна из новых знакомых, зная о ее увлеченности гимнастикой, посоветовала Ларисе пойти в цирковой кружок. — Меня охватил трепет, я очень волновалась и была уверена, что меня не возьмут, — вспоминает Лариса Васильева. — Первое время я сидела на лавочке и только наблюдала за артистами. Девочку, которая приходила каждый день и жадно следила за чужими тренировками, просто не могли не заметить. Ларисе предложили заниматься. Один принес гимнастический купальник, другой подарил колготки. Однажды одна из артисток осталась без партнерши и предложила Ларисе ее заменить. Сначала Лариса просто сидела на высокой трапеции, потом потихоньку начала раскачиваться, затем пробовать трюки. Свой 55-летний юбилей Лариса Васильева встретила под куполом цирка коронным номером воздушной гимнастки. Больше тридцати лет наша героиня проработала на почте. Днем выполняла нехитрые обязанности, а вечером бежала на тренировки. Благо муж попался понимающий. Помогал делать реквизит. А вечерами ждал припозднившуюся жену с горячим ужином. — Я маленькую дочку брала с собой в цирк, — продолжает Лариса Владимировна. — У меня тренировка, а она в коляске спит. Так из этой коляски она и выползла на дорожку, где другие дети занимались. С ними за компанию она начала кувыркаться, а в четыре года встала на мостик и села на шпагат. Я решила попробовать сделать совместный номер. Пока дочка училась в школе, выступали вместе, настоящая династия Васильевых получилась.

ЦИРКОВАЯ БАБУШКА