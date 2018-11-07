Штыковая атака

«Псковская правда» продолжает следить за состоянием памятника солдату Первой мировой, установленному на набережной реки Великой в Пскове. Несколько дней назад мы уже рассказывали о плачевном состоянии памятника. Галифе солдата в районе паха измазаны синей краской, штык изогнут и шатается. Мы обратились к городским властям, несколько дней коммунальщики и работники культуры не могли решить, кто будет приводить памятник в порядок. Решили, что управление культуры делегирует эту обязанность комбинату благоустройства.

2 ноября мы проверили, что сделано. Почти ничего. По галифе солдата кто-то поелозил тряпкой с растворителем. Но этого явно недостаточно. Следы синей краски видны отчетливо. А штык все в том же дугообразном состоянии и того и гляди выпадет, когда очередной турист возьмется за него, чтобы сделать фото.