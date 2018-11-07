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Общество

Штыковая атака

Краску с памятника солдату Первой мировой отмыли для галочки

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Наталья Баранова
7 ноября 2018 года, 11:16
Фото: Юлия Шарипова
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«Псковская правда» продолжает следить за состоянием памятника солдату Первой мировой, установленному на набережной реки Великой в Пскове. Несколько дней назад мы уже рассказывали о плачевном состоянии памятника. Галифе солдата в районе паха измазаны синей краской, штык изогнут и шатается. Мы обратились к городским властям, несколько дней коммунальщики и работники культуры не могли решить, кто будет приводить памятник в порядок. Решили, что управление культуры делегирует эту обязанность комбинату благоустройства.

2 ноября мы проверили, что сделано. Почти ничего. По галифе солдата кто-то поелозил тряпкой с растворителем. Но этого явно недостаточно. Следы синей краски видны отчетливо. А штык все в том же дугообразном состоянии и того и гляди выпадет, когда очередной турист возьмется за него, чтобы сделать фото.

Так выглядили галифе до чистки.
Фото Юлии Шариповой.
Так стали выглядеть галифе после чистки.
Фото Андрея Степанова.

Мы снова перезвонили начальнику управления культуры города Юрию Мартынову.

- Попрошу, чтобы отчистили получше, - пообещал чиновник.

Памятник солдатам Первой мировой установили в августе 2015 года на набережной реки Великой в день 100-летней годовщины «Атаки мертвецов» - рота солдат под командованием уроженца Псковской губернии подпоручика Котлинского, несмотря на пущенный немцами газ, пошла в атаку.

В 2015 году сразу после установки памятник дважды становился жертвой вандалов. Один из них – студент, приехавший учиться в Псков из Палкино - получил 2 года 6 месяцев условно. Не только за отломанный штык, а по совокупности преступлений. Помимо вандализма молодой человек совершил еще угон и кражу.

В нынешнем случае обращения в полицию по факту вандализма не поступало.

Юрий Мартынов пояснил, что заявление в правоохранительные органы писать не планирует.

Штык по-прежнему находится в погнутом состоянии.
Фото Юлии Шариповой.
В четверг, 8 ноября, в 15:00 у памятника планируется торжественный митинг к 100-летию окончания Первой мировой войны. Студенты областного колледжа искусств кооперативного техникума, школьники из гимназии № 1 собираются возложить к скульптуре цветы. Акция, безусловно, хорошая, но памятнику в данную минуту явно требуется более деятельная забота. Может, студенты поучаствуют? 

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