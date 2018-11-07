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Общество

Работа для инвалида

Зарплата меньше, трудностей больше

Текст:
Ольга Нефёдова
7 ноября 2018 года, 10:09
Фото: obzor.westsib.ru
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В Псковской области трудоустроено менее четверти инвалидов. 50 % — к такому показателю регион должен будет выйти к 2020 году. Возможно ли это и что для этого делается.

Небольшие цифры трудоустроенных инвалидов неудивительны. 80 % вакансий не подходят людям с ограниченными возможностями. Да и предлагаемая заработная плата едва ли превышает МРОТ.

— Порой работодатели создают заведомо не подходящие для инвалида рабочие места, — отметил директор Дновской теплоснабжающей организации Владимир Петров, он сам сидит в инвалидной коляске. — Ради интереса я зашел на портал «Работа в России». Знаете, какие там вакансии? Токарь 4-5 разряда, монтер пути, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей. Инвалидов с какими нарушениями функций работодатели хотят видеть на этих должностях? Работать слесарем по ремонту оборудования тепловых сетей сложно даже физически крепкому человеку. Расскажу еще один интересный случай. В крупную торговую сеть в Псковской области требуется программист со знанием четырех языков программирования, опытом работы не менее трех лет, знанием технического английского и высшим образованием. Инвалиду на этой должности предлагают 11 500 рублей, хотя средняя зарплата на такой должности в регионе — 25 тысяч рублей. То есть предлагаются заведомо те условия, на которые инвалид работать не пойдет. Это бред.

ОСОБЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

— Трудности в поиске рабочего места испытывают все граждане, а самые незащищенные из них особенно, — отмечает заместитель начальника областного комитета по труду и занятости населения Леонид Кириллов. — Мы обязались в течение 2018 — 2019 годов выполнить показатели, которые дает нам Министерство труда — 23,5 % трудоустроенных инвалидов. Это порядка 4000 человек. Цифра реальна, к ней мы стремимся.

Он подчеркнул, что к 2020 году в регионе и вовсе планируется трудоустроить 50 % инвалидов.

И вроде все предпосылки для этого есть. Работает региональный закон о возмещении части затрат для организаций с численностью работающих инвалидов более 50 %, четыре предприятия получают по этому закону средства, а это порядка 3 млн рублей.

— Льготный период для получения субсидии составлял шесть месяцев, — рассказал Леонид Кириллов. — С просьбой пересмотреть его руководители предприятий обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Глава региона инициативу поддержал. Уже со следующего года этот период планируется увеличить до 9 месяцев. Ожидается, что на подобную господдержку направят 1,6 млн рублей.

— Эти деньги идут на дело, их не жалко тратить, потому что на этих предприятиях работают не только люди с ограниченными возможностями, но и специалисты, которые знают, как помочь и поддерживать такого человека, — сказал Кириллов.

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Инфографика Алексея Кедрова.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В числе мер господдержки — квотирование рабочих мест для организаций. Благодаря этому 77 % работодателей приняли на работу 1 тысячу 279 инвалидов. Сегодня заквотировано 140 рабочих мест.

— К сожалению, не все организации предоставляют квоты, — пояснил Леонид Кириллов. — Но и в этом направлении мы работаем. Есть предложения, которые мы поддерживаем, чтобы работодатель, который по какой-то причине не может предоставить квоту, платил в соответствующий фонд определенные средства. Экономисты уже просчитали, что эта сумма будет составлять примерно 7900 рублей в месяц. Мы прикинули, что если работодатели региона будут платить указанную сумму, то наберется порядка 7-9 млн рублей. Думаю, что это будут не лишние деньги, особенно для тех, кто готов в этом направлении работать.

— Работодатели считают, что квотирование рабочих мест является принуждением, — говорит Владимир Петров. — Они полагают, что государство стремится переложить свои функции по социальной защите инвалидов на них. И здесь, к сожалению, нет никакой помощи от государства. Это неправильно, и эту ситуацию как раз и надо менять.

ОСОБЫЕ СОТРУДНИКИ

В свое время инвалид-колясочник Владимир Петров тоже искал работу через службу занятости.

— На тот момент действовала программа выделения субсидий для обычных граждан для открытия своего дела, — рассказал он. — Я начал свое дело, взял на работу людей и работал до тех пор, пока мне не предложили должность директора на рынке.

Сейчас, возглавляя муниципальное предприятие, принимать на работу инвалидов не пугается. Однако в этом вопросе работодатели поставлены в непростые условия. Например, чтобы взять инвалида на работу, им нужно затратить немалые деньги. Далеко не все это могут себе позволить.

— Чем отличается инвалид от обычного человека? Ничем, — уверяет Владимир. — Он точно так же хочет быть нужен обществу. У меня работают три человека с ограниченными возможностями. Никаких сложностей при их трудоустройстве я не испытал.

Однако на предприятии переделали входную группу и оборудовали заново два рабочих места. 

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