Не могу молчать

В понедельник — занятия в Университете третьего возраста, во вторник — совместное празднование дней рождения друзей и единомышленников, среда — лекция по пенсионной реформе, пятница — дежурство в Красном Кресте. Неделя Александры Кузьминичны Соколовой расписана буквально по минутам. Она только недавно задумалась о покупке проездного билета, до этого из одного конца города в другой добиралась исключительно пешком.
На столе горячий чай с лимоном и имбирем, шарлотка с клюквой, мед и фрукты — двери ее дома всегда открыты. За одиннадцать лет, что живет в Пскове, друзей у нее появилось немало.
Сын живет в Дедовичах, дочь — в Кингисеппе. Она счастливая бабушка пятерых внуков. Самой маленькой, Рите, всего шесть. В гости к бабушке ее привозят родители. Старшие — Илья и Ксюша — заходят сами. Аннушка работает переводчиком в Эмиратах, поэтому бывает реже других. Есть еще старшая Оленька, которой хоть и нет в живых, но в любящем сердце навсегда.
Несмотря на занятость, Александра Кузьминична время находит для каждого — накормит, напоит, выслушает, подбодрит, поддержит советом.
— Мне нравится с людьми общаться. Сразу чувствую — хороший человек или нет. У хороших энергетика особая. В этом отношении я счастливая: если уж дружу с кем-то, то десятилетиями. Никогда от меня друзья не уходили.
Родом из Сарапула — небольшого городка под Ижевском, она 30 лет прожила на Украине. Когда умер муж, тоже, кстати, Александр, переехала в Псков. На тот момент здесь жил сын.
— Псков мне сразу очень понравился. Порой даже не верится, что он мне вроде как и не родной. Да и окружающие удивляются, когда узнают, что родилась я совсем в другом месте.
Общительная от природы, открытая и неравнодушная, она не смогла сидеть в четырех стенах.
— Как-то на глаза попалось объявление в одной из газет о том, что Красный Крест начинает проект «Хозяюшка». Я стала первой, кто пришел. Надо было привлекать людей. Мы расклеивали объявления по домам, рассказывали о проекте. И люди начали приходить, среди них — мои первые друзья, с которыми до сих пор общаюсь.
Активной и деятельной, ей очень быстро предложили влиться в ряды Союза пенсионеров. Тогда там только набирал силу Университет третьего возраста. Она с огромным удовольствием стала посещать занятия. Учится до сих пор. Для себя выбрала факультет «Здоровье и долголетие». Любит ходить на лекции по психологии и истории. Но и это не предел — с некоторых пор еще и участница профсоюзного «Клуба поколений».
— Конечно, больше пользы мы приносим в Красном Кресте. Там мы — волонтеры. Разбираем ли вещи, организуем ли праздник, общаемся ли с одинокими людьми — от этой деятельности я получаю особое удовольствие. Ежегодно проводим акцию «Дерево детских желаний», привлекаем людей к участию, потом дарим подарки детям. Знаете, у них глаза светятся. Столько радости получаешь, когда видишь, что ребенок счастлив.
Красный Крест, Союз пенсионеров — Александру Кузьминичну трудно застать дома.
Фото из личного архива Александры Соколовой
За время работы волонтером Александра Кузьминична пришла к выводу, что щедрых и добрых людей в Пскове намного больше, чем скупых.
— А еще я заметила, что чем более обеспеченный человек, тем черствее у него душа. Идет, например, женщина, видно, что обеспеченная — в шубе, драгоценностях. Просишь ее помочь, а она отворачивается. А следом — парень, работяга, и одет совсем скромно и просто, но всегда остановится и последние деньги отдаст. Почему я всегда всем говорю, что не хочу быть богатой. Только люди, прошедшие через нужду, понимают других.
Александре Кузьминичне было четыре года, когда началась война. Отца забрали сразу, он погиб в 1941 году. С мамой и сестрой они жили в сыром подвальном помещении. За водой ходили с коромыслом, еду варили на примусе, туалет — на улице.
— И при всем при этом мы не ощущали себя несчастными, тогда все так жили. И классовых различий не было. У меня мама — прачка, а со мной дружили девочки, у которых папы были начальником милиции и главным инженером. И никто ни на кого пальцем не показывал.
В первом классе от недоедания маленькая Саша не могла толком учиться. Когда мама устроилась работать в детдом и девочек стали подкармливать, оказалось, что дочка — отличница и активистка.
— Я была лучшей ученицей в классе, а еще звеньевой, старостой, комсоргом. Участвовала во всех мероприятиях — танцевала и стихи читала.
Такая она до сих пор: всегда откликнется, поучаствует, посодействует чем может. А еще — совершенно не умеет мириться с беспорядком и бесхозяйственностью.
Лучшая ученица класса, звеньевая, староста, комсорг — Александра всегда была активной и отзывчивой.
Фото из личного архива Александры Соколовой
— Мы полтора года ходим по гравию. У нас никак не могут закончить ремонт двора. Обещали сделать к выборам, еще к тем, что весной проходили, даже технику пригнали, и ничего. Когда я была на губернаторском приеме в честь Дня Победы, к нам подходил Михаил Ведерников (тогда еще врио губернатора Псковской области. — Прим. авт.). Я рассказала ему про наш двор, он обещал обратить внимание. А недавно пришло письмо, что его отремонтируют до 1 ноября. Хочется верить, что так и будет.
Таких примеров масса. Неухоженные могилы на площади Жертв Революции, что на ул. Кузнецкой, тревожили ее несколько лет. Носила цветы сама, поднимала вопрос в разговоре с главой Пскова Иваном Цецерским. Уже совсем отчаявшись, обратилась даже к директору близлежащей школы № 2 с просьбой привлечь школьников. Со временем цветы на захоронениях стала оставлять не только она.
Полтора месяца ждала очереди в дневной стационар. Оказалось, что пока прием пациентов приостановлен — план в прошлом месяце перевыполнили. Решать вопрос отправилась в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. В тот же день ей позвонили и пригласили в понедельник. Судя по наполненности палат, срок ожидания сократили и для других пациентов.
— Урн в городе катастрофически не хватает. А я убеждена, если бы их было достаточно, не бросали бы люди мусор.
Обращалась с просьбой увеличить их число в органы власти. Получила ответ, что если хочет, чтобы урн было больше в ее дворе, то надо собирать собрание жильцов и подавать заявку в управляющую компанию. А если по городу, то идти в администрацию и писать еще одно заявление.
— Ну не смешно ли? Такое ощущение, что ездят наши чиновники по городу на машинах и ничего не видят, а нет чтобы ногами-то пройтись да посмотреть, чего и где не хватает, да соответствующие указания дать. Не могу спокойно на это безобразие смотреть. И молчать не могу. Только наше неравнодушие и участие может менять жизнь к лучшему.