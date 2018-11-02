Не могу молчать

В понедельник — занятия в Университете третьего возраста, во вторник — совместное празднование дней рождения друзей и единомышленников, среда — лекция по пенсионной реформе, пятница — дежурство в Красном Кресте. Неделя Александры Кузьминичны Соколовой расписана буквально по минутам. Она только недавно задумалась о покупке проездного билета, до этого из одного конца города в другой добиралась исключительно пешком.

СВОЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

На столе горячий чай с лимоном и имбирем, шарлотка с клюквой, мед и фрукты — двери ее дома всегда открыты. За одиннадцать лет, что живет в Пскове, друзей у нее появилось немало. Сын живет в Дедовичах, дочь — в Кингисеппе. Она счастливая бабушка пятерых внуков. Самой маленькой, Рите, всего шесть. В гости к бабушке ее привозят родители. Старшие — Илья и Ксюша — заходят сами. Аннушка работает переводчиком в Эмиратах, поэтому бывает реже других. Есть еще старшая Оленька, которой хоть и нет в живых, но в любящем сердце навсегда. Несмотря на занятость, Александра Кузьминична время находит для каждого — накормит, напоит, выслушает, подбодрит, поддержит советом. — Мне нравится с людьми общаться. Сразу чувствую — хороший человек или нет. У хороших энергетика особая. В этом отношении я счастливая: если уж дружу с кем-то, то десятилетиями. Никогда от меня друзья не уходили. Родом из Сарапула — небольшого городка под Ижевском, она 30 лет прожила на Украине. Когда умер муж, тоже, кстати, Александр, переехала в Псков. На тот момент здесь жил сын. — Псков мне сразу очень понравился. Порой даже не верится, что он мне вроде как и не родной. Да и окружающие удивляются, когда узнают, что родилась я совсем в другом месте. Общительная от природы, открытая и неравнодушная, она не смогла сидеть в четырех стенах. — Как-то на глаза попалось объявление в одной из газет о том, что Красный Крест начинает проект «Хозяюшка». Я стала первой, кто пришел. Надо было привлекать людей. Мы расклеивали объявления по домам, рассказывали о проекте. И люди начали приходить, среди них — мои первые друзья, с которыми до сих пор общаюсь. Активной и деятельной, ей очень быстро предложили влиться в ряды Союза пенсионеров. Тогда там только набирал силу Университет третьего возраста. Она с огромным удовольствием стала посещать занятия. Учится до сих пор. Для себя выбрала факультет «Здоровье и долголетие». Любит ходить на лекции по психологии и истории. Но и это не предел — с некоторых пор еще и участница профсоюзного «Клуба поколений».

ПОДАРИТЬ ДРУГОМУ РАДОСТЬ

— Конечно, больше пользы мы приносим в Красном Кресте. Там мы — волонтеры. Разбираем ли вещи, организуем ли праздник, общаемся ли с одинокими людьми — от этой деятельности я получаю особое удовольствие. Ежегодно проводим акцию «Дерево детских желаний», привлекаем людей к участию, потом дарим подарки детям. Знаете, у них глаза светятся. Столько радости получаешь, когда видишь, что ребенок счастлив. За время работы волонтером Александра Кузьминична пришла к выводу, что щедрых и добрых людей в Пскове намного больше, чем скупых. — А еще я заметила, что чем более обеспеченный человек, тем черствее у него душа. Идет, например, женщина, видно, что обеспеченная — в шубе, драгоценностях. Просишь ее помочь, а она отворачивается. А следом — парень, работяга, и одет совсем скромно и просто, но всегда остановится и последние деньги отдаст. Почему я всегда всем говорю, что не хочу быть богатой. Только люди, прошедшие через нужду, понимают других. Александре Кузьминичне было четыре года, когда началась война. Отца забрали сразу, он погиб в 1941 году. С мамой и сестрой они жили в сыром подвальном помещении. За водой ходили с коромыслом, еду варили на примусе, туалет — на улице. — И при всем при этом мы не ощущали себя несчастными, тогда все так жили. И классовых различий не было. У меня мама — прачка, а со мной дружили девочки, у которых папы были начальником милиции и главным инженером. И никто ни на кого пальцем не показывал. В первом классе от недоедания маленькая Саша не могла толком учиться. Когда мама устроилась работать в детдом и девочек стали подкармливать, оказалось, что дочка — отличница и активистка. — Я была лучшей ученицей в классе, а еще звеньевой, старостой, комсоргом. Участвовала во всех мероприятиях — танцевала и стихи читала.

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ