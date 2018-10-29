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Общество

Соседи – это навсегда

Псковичей приглашают «вломиться» на рынки Евросоюза, а жителей Латвии – пополнить число резидентов «Моглино»

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Светлана Синцова
29 октября 2018 года, 14:14
Фото: infovisa.ru
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Псков и Ригу снова может связать авиамаршрут.

Чрезвычайный посол Республики Латвия в РФ Марис Риекстиньш 25 октября во время работы круглого стола, за которым собрались латвийские и псковские бизнесмены, сообщил о состоявшейся накануне встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

- Мы детально обсудили те возможности, которые стоят перед нашими регионами. Несмотря на некоторые трудности в политическом диалоге, есть сферы, где сотрудничество развивается очень позитивно. Это торговля, транспортная сфера, туризм. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших отношений, - отметил посол Латвии.

По словам Мариса Риекстиньша, на встрече с губернатором также обсуждалась возможность возобновления авиасообщения между Ригой и Псковом. Латвийские авиакомпании выполняют рейсы во многие российские города, и Псков может стать одним из новых (хорошо забытых старых) направлений.

- Соседи - это навсегда. Призываю всех активно искать возможности совместного развития и осваивать новые горизонты, - сказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Латвийская ассоциация водо- и газопользователей предложила российским коллегам сотрудничество в сфере разработки и внедрения городских программ достоверного учета воды и тепла. Еще одна латвийская компания готова оказать помощь в проектировании современных зданий. Архитектурное бюро уже имеет опыт работы на Псковской земле: его специалистами был подготовлен проект гостиницы в Великих Луках. Другие компании выразили заинтересованность в размещении заказов на территории Псковской области и предоставлении услуг псковским организациям. Причем представители латвийского бизнеса обещали помочь российским коллегам войти на европейский рынок.

С ганзейских времен Рига сохранила тесные экономические и торговые связи с другими городами, в том числе и с Псковом.
Фото solncetur.org
КСТАТИ

100 предприятий с участием латвийского капитала зарегистрировано в Псковской области.

С точки зрения легкости ведения бизнеса Латвия занимает 19-е место в мире. Как отметила руководитель представительства Латвийского агентства инвестиций и развития Ивета Струпкая, этому способствует введение различных льгот, наличие пяти особых экономических зон, три из которых расположены в портовых городах, а также меры поддержки стартапов.

- Латвия создала открытую привлекательную бизнес-среду для предпринимателей. У нас действует принцип создания одинаковых возможностей для местных и иностранных компаний, - сказала Ивета Струпкая.

- Предлагаю сильным псковским предприятиям «вломиться» в рынок Евросоюза. Мы обещаем создать все условия для того, чтобы они могли начать здесь производство и быть успешными, - сказал заместитель управляющего, руководитель отдела маркетинга и развития Управления свободного порта Вентспилс Игорь Удодов.

Псковичи рассказали латвийским коллегам о преимуществах размещения производств в ОЭЗ «Моглино». Технопарк под Псковом имеет не только выгодное географическое положение, но и налоговые и таможенные преференции, которые выливаются в весомую экономию для бизнеса.

Я не в первый раз в Пскове. Город меняется. Я вижу интерес людей, горящие глаза. Я настроен положительно. Есть интерес к Псковской области. Учитывая, что я произвожу текстиль, в первую очередь меня интересуют рынки сбыта. В то же время есть интерес и к организации здесь производства. Я задумываюсь о возможности инвестировать средства и разместить часть производства в ОЭЗ «Моглино». Псков привлекателен близостью к моей стране. И ментально мы похожи. Причин сказать «да» больше, чем сказать «нет». «Моглино» также привлекает условиями: льготным налогообложением и обещаниями всесторонней поддержки.

Михаил Багузин, руководитель латвийского швейного предприятия ООО «ALVA1»
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