Псков и Ригу снова может связать авиамаршрут.

Чрезвычайный посол Республики Латвия в РФ Марис Риекстиньш 25 октября во время работы круглого стола, за которым собрались латвийские и псковские бизнесмены, сообщил о состоявшейся накануне встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

- Мы детально обсудили те возможности, которые стоят перед нашими регионами. Несмотря на некоторые трудности в политическом диалоге, есть сферы, где сотрудничество развивается очень позитивно. Это торговля, транспортная сфера, туризм. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших отношений, - отметил посол Латвии.

По словам Мариса Риекстиньша, на встрече с губернатором также обсуждалась возможность возобновления авиасообщения между Ригой и Псковом. Латвийские авиакомпании выполняют рейсы во многие российские города, и Псков может стать одним из новых (хорошо забытых старых) направлений.

- Соседи - это навсегда. Призываю всех активно искать возможности совместного развития и осваивать новые горизонты, - сказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Латвийская ассоциация водо- и газопользователей предложила российским коллегам сотрудничество в сфере разработки и внедрения городских программ достоверного учета воды и тепла. Еще одна латвийская компания готова оказать помощь в проектировании современных зданий. Архитектурное бюро уже имеет опыт работы на Псковской земле: его специалистами был подготовлен проект гостиницы в Великих Луках. Другие компании выразили заинтересованность в размещении заказов на территории Псковской области и предоставлении услуг псковским организациям. Причем представители латвийского бизнеса обещали помочь российским коллегам войти на европейский рынок.