Выбери меня

Второй этап проекта «Великие имена России» по присвоению имен знаменитых соотечественников главным аэропортам страны завершается. Тройка лидеров из списка имен-претендентов определится в ходе социологического опроса, который в Псковской области проведет Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Сейчас в списке шесть имен – 6-я рота, Василий Маргелов, княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт и Александр Пушкин. Они были отобраны почти из 40 предложенных в ходе общественной дискуссии. Этот перечень передан в Общественную палату всей страны и размещен на сайте ВеликиеИмена.рф.

Добавить свое имя к этому списку еще не поздно и может любой желающий житель страны и региона в период до 28 октября. Правда, предложенная кандидатура попадет в него в том случае, если имя получало 500 голосов поддержки.

Чтобы рассказать псковичам о конкурсе, получить предложения от них, в городе работают 50 волонтеров.