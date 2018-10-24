Выбери меня

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Московские социологи изучат предпочтения псковичей в выборе нового имени аэропорта

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Ольга Нефёдова
24 октября 2018 года, 14:32
Фото: Андрей Степанов
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Второй этап проекта «Великие имена России» по присвоению имен знаменитых соотечественников главным аэропортам страны завершается. Тройка лидеров из списка имен-претендентов определится в ходе социологического опроса, который в Псковской области проведет Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Сейчас в списке шесть имен – 6-я рота, Василий Маргелов, княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт и Александр Пушкин. Они были отобраны почти из 40 предложенных в ходе общественной дискуссии. Этот перечень передан в Общественную палату всей страны и размещен на сайте ВеликиеИмена.рф.

Добавить свое имя к этому списку еще не поздно и может любой желающий житель страны и региона в период до 28 октября. Правда, предложенная кандидатура попадет в него в том случае, если имя получало 500 голосов поддержки.

Чтобы рассказать псковичам о конкурсе, получить предложения от них, в городе работают 50 волонтеров.

Наших волонтеров мы специально обучили. Разъяснили положение конкурса и даже разыграли некоторые ситуации на улице.

Целую неделю с 17.30 до 19.30 ребята раздают листовки в торговых сетях, на железнодорожном вокзале, аэропорту. Им можно задать вопросы, выразить свое собственную точку зрению о проекте.

Мнений очень много разных. Порой диаметрально противоположных даже. Кто-то с радостью воспринял идею, а кому-то она пришлась совсем не по душе.

Евгений Рудый, координатор волонтерского сопровождения конкурса «Великие имена России» в Псковской области от регионального отделения «Волонтеры Победы»

Третий этап, который начнется с 29 октября, - социологический опрос. Проводит его Всероссийский центр изучения общественного мнения. Сотрудники центра опросят жителей на улицах городов-участников проекта, в том числе, псковичей. По итогам опроса определится тройка лидеров. Из нее уже и будет выбрано имя, которое будет носить псковский аэропорт.

Хочу еще раз напомнить. Что мы не переименовываем аэропорт, мы просто присваиваем ему имя нашего прославленного соотечественника. Просьба ко всем, кто участвует в проекте помнить об этом и голосовать за того человека, который внес значимый вклад в развитие региона.

Анатолий Мультах, председатель Общественной палаты региона 
Голосование продолжится до 30 ноября. 5 декабря на Форуме волонтеров в Москве вся Россия узнает 45 имен, которые присвоят аэропортам по всей стране.

- Радует, что безразличных людей у нас намного меньше, чем тех, которые проектом заинтересовались, - отметил Анатолий Мультах.

ХОД КОНКУРСА

1. С 29 октября по 7 ноября в ходе социологических опросов определяют тройку лидеров имен-претендентов на название аэропорта.

2. 8 ноября по 30 ноября состоится голосование за одно имя из трех, по принципу « один голос – один аэропорт – одно имя»:

- на сайте ВеликиеИмена.рф;

- в социальных сетях («ВКонакте», «Одноклассники»)

- отправкой смс-сообщения на короткий номер, опубликованный на сайте ВеликиеИмена.рф;

- заполнить анкету:

1. в офисе Общественной приемной проекта на Октябрьском проспекте, 11 в Пскове;

2. в брендированных пунктах «Волонтеров Победы»:

- в Пскове - в торговых центрах «ПИК 60» и «Акваполис», на ж/д вокзале и в поезде «Ласточка», на автовокзале, в аэропорту и на борту самолета «Псков - Москва»;

- в Великих Луках – в торговом центре «Апельсин»;

- заполнить опубликованную в региональных печатных СМИ анкету и отправить ее почтой на адрес Общественной палаты РФ: 125993, Москва, ГСП-3, Миусская площадь, дом 7, строение 1.

3. Новые имена 45 аэропортов по всей стране назовут 5 декабря.

КОНКРЕТНО

В ТОП-6 первого этапа регионального отбора вошли:

1) Княгиня Ольга

2) Василий Маргелов

3) Князь Александр Невский

4) Александр Пушкин

5) Князь Довмонт

6) 6-я рота

Лидером симпатий псковичей стала княгиня Ольга. В сообществе «Великие имена России. Псков» проводили тематический опрос. Её кандидатура набрала более 24% голосов и занимает первое место.  

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