Богаты именами

1) Княгиня Ольга
2) Александр Пушкин
3) 6-я рота
4) Князь Довмонт
5) Василий Маргелов
6) Князь Александр
7) Невский
В Псковской области много великих исторических имен, которые связаны с нашей древней землей, и я рассчитываю, что жители примут самое активное участие в голосовании, чтобы мы все вместе определили, как будет называться наш аэропорт. Проект «Великие имена России» — хорошая возможность для привлечения дополнительного внимания к псковскому аэропорту, который обретает вторую жизнь.
Мы возобновили авиаперевозки по маршруту «Псков — Москва», завершается конкурс по акционированию «Псковавиа», логическим итогом которого будет приход инвестора с планами по реконструкции аэропорта.
От проекта «Великие имена России» я жду, в первую очередь, реконструкции аэропорта. Он должен соответствовать выбранному названию, масштабу личности и вкладу в развитие региона и страны — то есть выглядеть достойно. Наш аэропорт имеет статус международного. Хотелось бы, чтобы пассажиры, прилетающие в Псков, чувствовали это с первых шагов. В Псковской области свой след оставили многие выдающиеся люди — поэты, композиторы, ученые, военачальники. Наверное, правильно, если сами жители выберут название, которое им ближе.
Поддерживаю идею назвать псковский аэропорт именем княгини Ольги. Это решение было бы наиболее правильным. Проект «Великие имена России» заслуживает внимания общественности, и важно, чтобы имена знаменитых людей, которыми славятся конкретные регионы и города, были закреплены через наименования аэропортов.
Любая инициатива, которая связана с закреплением исторических имен, только на пользу. Я за этой ситуацией слежу, и речь ведь идет даже не о переименовании аэропортов, а о присвоении дополнительного имени. Вся эта кампания не означает, что аэропорты Шереметьево, Внуково и наш, псковский, Кресты переименуют. Им присвоят имя исторического персонажа. Оно может быть напечатано на билете или отражено на фасаде здания аэровокзала. В Псковской области много исторических персонажей, в том числе героев СССР, героев РФ, летчиков, которые могут дать свое имя аэропорту. Но я склоняюсь к тому, что это должен быть исторический персонаж, которому не менее 200-300 лет. Например, княгиня Ольга, князь Довмонт, Ордин-Нащокин. Предлагать имя Пушкина не считаю целесообразным, все-таки это всероссийский масштаб, к тому же на него уже претендуют московские аэропорты.
Я считаю, что нужно своих, псковских как-то продвигать. Любое имя достойно названия аэропорта, но вот псковский аэропорт небольшой, поэтому, может быть, и не стоит тревожить память княгини Ольги для маленького аэропорта. Наша Псковская область богата именами.
Понятия «родина», «отечество» всегда связаны с определенными нашими историческими победами и героями. Поэтому и для молодого поколения, и для всех жителей региона всегда интересно, чтобы история находила свое отражение в знаковых наименованиях. Я с интересом слежу за тем, что говорят люди, когда выбирают имена. И согласна, что это должно быть уникальное название, уникальный исторический представитель, который ассоциируется только с Псковской областью. Если бы мне сейчас предложили назвать аэропорт, я бы еще подумала. Мне больше импонирует княгиня Ольга, потому что это то, что именно наше, но мне еще понравилась идея с князем Довмонтом.
1) Княгиня Ольга
2) Александр Пушкин
3) 6-я рота
4) Князь Довмонт
5) Василий Маргелов
6) Князь Александр
7) Невский