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Общество

Богаты именами

Что думают о конкурсе «Великие имена России» и конкретных персоналиях лидеры общественного мнения

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Алексей Кедров
24 октября 2018 года, 08:55
Фото: Андрей Степанов
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В Псковской области много великих исторических имен, которые связаны с нашей древней землей, и я рассчитываю, что жители примут самое активное участие в голосовании, чтобы мы все вместе определили, как будет называться наш аэропорт. Проект «Великие имена России» — хорошая возможность для привлечения дополнительного внимания к псковскому аэропорту, который обретает вторую жизнь.

Мы возобновили авиаперевозки по маршруту «Псков — Москва», завершается конкурс по акционированию «Псковавиа», логическим итогом которого будет приход инвестора с планами по реконструкции аэропорта.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

От проекта «Великие имена России» я жду, в первую очередь, реконструкции аэропорта. Он должен соответствовать выбранному названию, масштабу личности и вкладу в развитие региона и страны — то есть выглядеть достойно. Наш аэропорт имеет статус международного. Хотелось бы, чтобы пассажиры, прилетающие в Псков, чувствовали это с первых шагов. В Псковской области свой след оставили многие выдающиеся люди — поэты, композиторы, ученые, военачальники. Наверное, правильно, если сами жители выберут название, которое им ближе.

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов

Поддерживаю идею назвать псковский аэропорт именем княгини Ольги. Это решение было бы наиболее правильным. Проект «Великие имена России» заслуживает внимания общественности, и важно, чтобы имена знаменитых людей, которыми славятся конкретные регионы и города, были закреплены через наименования аэропортов.

Андрей Царёв, исполнительный директор Фонда развития Псковской области имени святой равноапостольной княгини Ольги, член Общественной палаты Псковской области 

Любая инициатива, которая связана с закреплением исторических имен, только на пользу. Я за этой ситуацией слежу, и речь ведь идет даже не о переименовании аэропортов, а о присвоении дополнительного имени. Вся эта кампания не означает, что аэропорты Шереметьево, Внуково и наш, псковский, Кресты переименуют. Им присвоят имя исторического персонажа. Оно может быть напечатано на билете или отражено на фасаде здания аэровокзала. В Псковской области много исторических персонажей, в том числе героев СССР, героев РФ, летчиков, которые могут дать свое имя аэропорту. Но я склоняюсь к тому, что это должен быть исторический персонаж, которому не менее 200-300 лет. Например, княгиня Ольга, князь Довмонт, Ордин-Нащокин. Предлагать имя Пушкина не считаю целесообразным, все-таки это всероссийский масштаб, к тому же на него уже претендуют московские аэропорты.

Григорий Турчин, депутат Псковской городской Думы

Я считаю, что нужно своих, псковских как-то продвигать. Любое имя достойно названия аэропорта, но вот псковский аэропорт небольшой, поэтому, может быть, и не стоит тревожить память княгини Ольги для маленького аэропорта. Наша Псковская область богата именами.

Валерий Павлов,
член Общественной палаты Псковской области

Понятия «родина», «отечество» всегда связаны с определенными нашими историческими победами и героями. Поэтому и для молодого поколения, и для всех жителей региона всегда интересно, чтобы история находила свое отражение в знаковых наименованиях. Я с интересом слежу за тем, что говорят люди, когда выбирают имена. И согласна, что это должно быть уникальное название, уникальный исторический представитель, который ассоциируется только с Псковской областью. Если бы мне сейчас предложили назвать аэропорт, я бы еще подумала. Мне больше импонирует княгиня Ольга, потому что это то, что именно наше, но мне еще понравилась идея с князем Довмонтом. 

Галина Невалённая, главный врач Псковской городской поликлиники
ТОП-6 ЛИДЕРОВ ОТБОРА В ПСКОВЕ

1) Княгиня Ольга

2) Александр Пушкин

3) 6-я рота

4) Князь Довмонт

5) Василий Маргелов

6) Князь Александр

7) Невский

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