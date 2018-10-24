Богаты именами

В Псковской области много великих исторических имен, которые связаны с нашей древней землей, и я рассчитываю, что жители примут самое активное участие в голосовании, чтобы мы все вместе определили, как будет называться наш аэропорт. Проект «Великие имена России» — хорошая возможность для привлечения дополнительного внимания к псковскому аэропорту, который обретает вторую жизнь.

Мы возобновили авиаперевозки по маршруту «Псков — Москва», завершается конкурс по акционированию «Псковавиа», логическим итогом которого будет приход инвестора с планами по реконструкции аэропорта.