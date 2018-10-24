Ольга лидирует

Как распределились голоса, какие названия остались в итоговом списке, отправленном в Москву, и как можно в дальнейшем поддержать своего фаворита. Завершился первый этап проекта «Великие имена России» по присвоению имен знаменитых соотечественников главным аэропортам страны. Был он недолгим, но псковичи нашли время и откликнулись, предложив свои варианты.

КНЯЗЬЯ ПОБЕЖДАЮТ «БЕРЕЗКУ»

В итоге список получился внушительным — 35 имен. Среди них как известные в истории люди — Герой Великой Отечественной войны Александр Матросов, выдающийся музыкант Модест Мусоргский, известный архитектор и скульптор Юрий Спегальский, знаменитый писатель Сергей Довлатов, так и малоизвестные — летчик морской авиации, Герой Советского Союза Филипп Герасимов, командир корабля Ил-76 Владимир Гудин, советский и российский тренер по хоккею Виктор Фёдоров. Предложения собирали в областной Общественной палате. — Поступило много предложений и настолько разных, что назвать аэропорт предлагали даже «Березка» или «Скобарь», — отметил председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах. Еще один вариант — присвоить ему имя супругов Фёдоровых. Их историю рассказала дозвонившаяся в офис по приему предложений по переименованию псковского аэропорта жительница Пушкиногорского района. Зоя Николаевна работала дояркой в совхозе «Исса», а ее муж Пётр Дмитриевич — скотником. 11 августа 1971 года они вдвоем спасли стадо из 95 голов крупного рогатого скота, наткнувшееся на электропровод, а сами погибли. Оба награждены посмертно. Запущено голосование было и в группе «Великие имена России. Псков», для него отобрали восемь персон. На нашей диаграмме показано, как распределились голоса: тройку лидеров возглавили князья.

НАПОМИНАЕМ СЕБЕ

Участники круглого стола 18 октября из 35 предложенных имен отобрали шесть: 6-я рота, Василий Маргелов, княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт и Александр Пушкин. Предварительный список будет направлен в Общественную палату Российской Федерации. Дополнительное наименование аэропорта не потребует каких-то вложений. Напротив, участвующие в проекте аэровокзалы (а новые имена выбирают для 45 воздушных гаваней) получат от этого разные бонусы. К примеру, в них будут организованы музейные выставки. — Аэропорты пропускают 170 млн граждан России и зарубежных гостей, — пояснил Анатолий Мультах. — И когда они прибывают в аэропорт, например имени Пушкина, задают вопрос: «Кто он такой?» Ответ найдут на выставке об этом человеке на территории аэропорта. Тем самым мы пропагандируем имена своих великих людей. Мы напоминаем себе о нашей истории.

КСТАТИ В сообществе «Великие имена России. Псков» запустили голосование. К утру 22 октября в нем приняли участие 4735 человек. Аэропорт Кресты должен носить имя… 1) Княгиня Ольга 24,96% 2) Князь Александр Невский 22,32% 3) Князь Довмонт 21,54% 4) Василий Маргелов 12,61% 5) Александр Пушкин 9,29% 6) Николай II 5,05% 7) Константин Рокоссовский 4,22%

ХОД КОНКУРСА

1) До 21 октября в каждом регионе сформировали лонг-листы с предложенными именами. 2) С 22 октября псковичи смогут дополнить перечень имен. Для этого одно имя должны предложить не менее 500 человек. Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области. Офис располагается в здании Главпочтамта на Октябрьской площади Пскова и работает в будние дни с 10:00 до 17:00. А с 1 ноября он переедет в Общественную приемную Михаила Ведерникова (Октябрьский проспект, 11). 3) С 29 октября по 7 ноября в ходе социологических опросов будет определена тройка лидеров имен-претендентов на название аэропорта. 4) Финальное голосование состоится с 8 по 30 ноября на сайте проекта, в социальных сетях, посредством СМС-голосования и с помощью анкет из печатных изданий, которые можно будет отдать волонтерам. Любой желающий сможет выразить свое мнение по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». 5) Результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».