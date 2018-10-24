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Общество

Ольга лидирует

Отобрано шесть названий для псковского аэропорта

Текст:
Ольга Нефёдова
24 октября 2018 года, 08:50
Фото: фото Дарьи Хватковой, коллаж Кирилла Гавриленко
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Как распределились голоса, какие названия остались в итоговом списке, отправленном в Москву, и как можно в дальнейшем поддержать своего фаворита.

Завершился первый этап проекта «Великие имена России» по присвоению имен знаменитых соотечественников главным аэропортам страны. Был он недолгим, но псковичи нашли время и откликнулись, предложив свои варианты.

КНЯЗЬЯ ПОБЕЖДАЮТ «БЕРЕЗКУ»

В итоге список получился внушительным — 35 имен. Среди них как известные в истории люди — Герой Великой Отечественной войны Александр Матросов, выдающийся музыкант Модест Мусоргский, известный архитектор и скульптор Юрий Спегальский, знаменитый писатель Сергей Довлатов, так и малоизвестные — летчик морской авиации, Герой Советского Союза Филипп Герасимов, командир корабля Ил-76 Владимир Гудин, советский и российский тренер по хоккею Виктор Фёдоров. Предложения собирали в областной Общественной палате.

— Поступило много предложений и настолько разных, что назвать аэропорт предлагали даже «Березка» или «Скобарь», — отметил председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах.

Еще один вариант — присвоить ему имя супругов Фёдоровых. Их историю рассказала дозвонившаяся в офис по приему предложений по переименованию псковского аэропорта жительница Пушкиногорского района. Зоя Николаевна работала дояркой в совхозе «Исса», а ее муж Пётр Дмитриевич — скотником. 11 августа 1971 года они вдвоем спасли стадо из 95 голов крупного рогатого скота, наткнувшееся на электропровод, а сами погибли. Оба награждены посмертно.

Запущено голосование было и в группе «Великие имена России. Псков», для него отобрали восемь персон. На нашей диаграмме показано, как распределились голоса: тройку лидеров возглавили князья.

НАПОМИНАЕМ СЕБЕ

Участники круглого стола 18 октября из 35 предложенных имен отобрали шесть: 6-я рота, Василий Маргелов, княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт и Александр Пушкин.

Предварительный список будет направлен в Общественную палату Российской Федерации.

Дополнительное наименование аэропорта не потребует каких-то вложений. Напротив, участвующие в проекте аэровокзалы (а новые имена выбирают для 45 воздушных гаваней) получат от этого разные бонусы. К примеру, в них будут организованы музейные выставки.

— Аэропорты пропускают 170 млн граждан России и зарубежных гостей, — пояснил Анатолий Мультах. — И когда они прибывают в аэропорт, например имени Пушкина, задают вопрос: «Кто он такой?» Ответ найдут на выставке об этом человеке на территории аэропорта. Тем самым мы пропагандируем имена своих великих людей. Мы напоминаем себе о нашей истории.

КСТАТИ

В сообществе «Великие имена России. Псков» запустили голосование. К утру 22 октября в нем приняли участие 4735 человек.

Аэропорт Кресты должен носить имя…

1) Княгиня Ольга 24,96%

2) Князь Александр Невский 22,32%

3) Князь Довмонт 21,54%

4) Василий Маргелов 12,61%

5) Александр Пушкин 9,29%

6) Николай II 5,05%

7) Константин Рокоссовский 4,22%

ХОД КОНКУРСА

1) До 21 октября в каждом регионе сформировали лонг-листы с предложенными именами.

2) С 22 октября псковичи смогут дополнить перечень имен. Для этого одно имя должны предложить не менее 500 человек.

Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области. Офис располагается в здании Главпочтамта на Октябрьской площади Пскова и работает в будние дни с 10:00 до 17:00. А с 1 ноября он переедет в Общественную приемную Михаила Ведерникова (Октябрьский проспект, 11).

3) С 29 октября по 7 ноября в ходе социологических опросов будет определена тройка лидеров имен-претендентов на название аэропорта.

4) Финальное голосование состоится с 8 по 30 ноября на сайте проекта, в социальных сетях, посредством СМС-голосования и с помощью анкет из печатных изданий, которые можно будет отдать волонтерам. Любой желающий сможет выразить свое мнение по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».

5) Результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

СПРАВКА

Дополнительная информация о проекте 8 (8112) 72-16-10 или на официальном сайте.

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