С граблями в честь Ольги

На Ольгинской набережной в Пскове 19 октября работники областной администрации во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым убирали листву и мусор. Вместе с представителями власти на ежегодный осенний субботник вышли общественники, волонтеры и участники «Команды 2018», которых можно было узнать по толстовкам с логотипом этого масштабного губернаторского проекта.

Кстати, в таких толстовках были замечены и представители администрации. Например, новое лицо в команде главы региона ­­и. о. председателя областного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов. Судя по всему, «Команда 2018», созданная как объединение частных общественных инициатив, плотно сработалась с областной властью, став ее частью, а чиновники, решительно настроенные на работу с новым главой региона, в полной мере ощущают себя составляющей «Команды 2018».

Символичным в этот день стало и место уборки. Неслучайно для приведения в порядок выбрали территорию рядом с Ольгинской часовней, на Ольгинской набережной, у Ольгинского моста. В стране активно идет формирование списка великих российских имен, которыми планируют назвать аэропорты. В псковском списке лидирующую позицию занимает княгиня Ольга, так что, возможно, топонимов с этим именем станет больше.

— Сегодня у нас двойная миссия: с одной стороны, мы хотим сделать город чище, с другой — поддержать конкурс «Великие имена России». Эти места неразрывно связаны с именем святой равноапостольной княгини Ольги. Она сыграла значимую роль в истории Псковской земли и нашей страны, поэтому я буду голосовать за то, чтобы наш аэропорт назывался «Аэропорт святой княгини Ольги», — сказал Михаил Ведерников.

Участники субботника собрали несколько десятков мешков с листвой и мусором. Их затем вывез региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Мехуборка», которая уже работает в области и активно участвует в экологических акциях, таких как, например, уборка Талабских островов в начале сентября. Она же предоставила и инвентарь для осенней уборки.

Всего в рамках субботника были приведены в порядок почти полтора десятка городских территорий: вблизи объектов культурного наследия, захоронений, зеленых зон вдоль рек, в парках и скверах, на улицах и во дворах. В общей сложности в уборке приняли участие почти 700 человек.