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Общество

Потребительский терроризм

Кто отвечает за качество воды в колодце

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Ольга Нефёдова
19 октября 2018 года, 08:30
Фото: Михаил Алякин
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Историю Ольги Ансимовой, которая решила выкопать на даче в Черняковицах колодец, «Псковская правда» уже рассказывала. Ей была нужна вода для питья и полива огорода. За помощью она обратилась в компанию «Гильдия колодезников России» (она же ООО «Мисалторг», MISAL). Колодец ей выкопали, но мало того что воды в нем совсем немного, так она еще и качества сомнительного — желтая и с песком. Не то что пить, ее и в детский бассейн набирать страшно.

Женщина пыталась решить вопрос с руководством компании, но не вышло. Тогда она обратилась в суд. Судебная тяжба длились год. Потребовалась не одна экспертиза, несколько выездов на место, консультации экспертов и юристов. Но суд она выиграла. Теперь ей должны возместить порядка 100 000 рублей. Правда, Ольга опасается, что останется без денег.

— Мы не согласны с решением суда и видим «потребительский терроризм» в полном его исполнении, — прокомментировал ситуацию директор группы компаний  MISAL Михаил Алякин. — Заказчик заказал колодец, мы предупреждали до, во время и после, что мы не можем гарантировать качество воды. Мы гарантируем применение качественно используемых материалов и то, что колодец будет построен по правилам строительства. Так и получилось — идеально ровная шахта, стоит донный фильтр, кольца скреплены скобами. В итоге же мы оказались виноваты в том, что качество воды в колодце не соответствует СанПиНу. Заказчик старается нас очернить, придумывая все новые лживые аргументы. К примеру, что колодец ей обошелся в 40 000 рублей вместо 32 500. Что воды в колодце набираемся всего 60 см, тогда как проводимая в феврале экспертиза показала больше метра. А говорить о том, что мы работаем нелегально и у нас нет сотрудников, она вообще не имеет права. Считаем, что решение суда не объективно. Любая компания, которая занимается копкой колодцев, подтвердит, что качество воды в колодце гарантировать просто невозможно. Суд мы проиграли. Все деньги выплатим. Решение оспаривать больше не будем, потому что, если честно, уже устали от этого, а правда все равно на нашей стороне. 

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