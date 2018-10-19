Ушам своим не поверила

Сейчас семья делает ремонт, новоселье планирует отметить в Новый год.

Историю молодой самоотверженной псковички Олеси Богунь мы рассказали в августе этого года. Напомним, Олеся воспитывает троих детей, у ее сыновей-близнецов серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас мальчикам по пять лет, но Ваня может ходить лишь при помощи ходунков и с поддержкой взрослых, а Сережа только начинает вставать на ножки. В семье есть еще старшая дочь Варвара, которая в этом году пошла в первый класс. Несмотря на то, что Варе всего семь лет, она очень помогает маме с братьями и поддерживает.

У Олеси и ее детей не было отдельного жилья. Они были вынуждены вместе с родственниками жить вдесятером в трехкомнатной квартире. Олеся обратилась за помощью к городским властям. Но чиновники подошли к проблеме молодой мамы формально. Предложили ей квартиру в районе аэропорта, далеко от детской поликлиники и совершенно не приспособленную под нужды детей в инвалидной коляске.