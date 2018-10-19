Ушам своим не поверила

Сейчас семья делает ремонт, новоселье планирует отметить в Новый год.
Историю молодой самоотверженной псковички Олеси Богунь мы рассказали в августе этого года. Напомним, Олеся воспитывает троих детей, у ее сыновей-близнецов серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас мальчикам по пять лет, но Ваня может ходить лишь при помощи ходунков и с поддержкой взрослых, а Сережа только начинает вставать на ножки. В семье есть еще старшая дочь Варвара, которая в этом году пошла в первый класс. Несмотря на то, что Варе всего семь лет, она очень помогает маме с братьями и поддерживает.
У Олеси и ее детей не было отдельного жилья. Они были вынуждены вместе с родственниками жить вдесятером в трехкомнатной квартире. Олеся обратилась за помощью к городским властям. Но чиновники подошли к проблеме молодой мамы формально. Предложили ей квартиру в районе аэропорта, далеко от детской поликлиники и совершенно не приспособленную под нужды детей в инвалидной коляске.
Олеся делает все от нее зависящее, чтобы поправить здоровье сыновей. Возит их в бассейн, на массаж и занятия по иппотерапии, поэтому хорошая инфраструктура для нее очень важна.
Олеся Богунь попросила помощи у «Псковской правды» и сходила на прием к губернатору Михаилу Ведерникову. Месяц назад у нее на руках оказались ключи от новой квартиры. Сейчас там идет ремонт.
— Мне предложили несколько квартир, я просто не поверила своим ушам, — рассказала нам счастливая Олеся. — Я остановила свой выбор на улице генерала Маргелова. В доме хороший лифт, просторная лестничная площадка, удобные пандусы на входе и в подъезде. До детской поликлиники можно дойти пешком. И дочке не придется менять школу.
В новую квартиру Олеся вместе с детьми и мужем планируют переехать в декабре, когда закончат ремонт. И еще предстоит купить новую мебель.
Олеся уже приступила к ремонту в своем новом доме.
Фото Андрея Степанова
— Новоселье совместим с Новым годом, — продолжает Олеся. — Я очень благодарна всем, кто принял участие в моей судьбе!