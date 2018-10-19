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Общество

Ушам своим не поверила

После публикации в «Псковской правде» и общения с губернатором маме с двумя детьми-инвалидами предложили сразу несколько квартир

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Наталья Баранова
19 октября 2018 года, 08:55
Фото: Андрей Степанов
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Сейчас семья делает ремонт, новоселье планирует отметить в Новый год.

Историю молодой самоотверженной псковички Олеси Богунь мы рассказали в августе этого года. Напомним, Олеся воспитывает троих детей, у ее сыновей-близнецов серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас мальчикам по пять лет, но Ваня может ходить лишь при помощи ходунков и с поддержкой взрослых, а Сережа только начинает вставать на ножки. В семье есть еще старшая дочь Варвара, которая в этом году пошла в первый класс. Несмотря на то, что Варе всего семь лет, она очень помогает маме с братьями и поддерживает.

У Олеси и ее детей не было отдельного жилья. Они были вынуждены вместе с родственниками жить вдесятером в трехкомнатной квартире. Олеся обратилась за помощью к городским властям. Но чиновники подошли к проблеме молодой мамы формально. Предложили ей квартиру в районе аэропорта, далеко от детской поликлиники и совершенно не приспособленную под нужды детей в инвалидной коляске.

Олеся делает все от нее зависящее, чтобы поправить здоровье сыновей. Возит их в бассейн, на массаж и занятия по иппотерапии, поэтому хорошая инфраструктура для нее очень важна.

Олеся Богунь попросила помощи у «Псковской правды» и сходила на прием к губернатору Михаилу Ведерникову. Месяц назад у нее на руках оказались ключи от новой квартиры. Сейчас там идет ремонт.

— Мне предложили несколько квартир, я просто не поверила своим ушам, — рассказала нам счастливая Олеся. — Я остановила свой выбор на улице генерала Маргелова. В доме хороший лифт, просторная лестничная площадка, удобные пандусы на входе и в подъезде. До детской поликлиники можно дойти пешком. И дочке не придется менять школу.

Олеся уже приступила к ремонту в своем новом доме.
Фото Андрея Степанова
В новую квартиру Олеся вместе с детьми и мужем планируют переехать в декабре, когда закончат ремонт. И еще предстоит купить новую мебель.

— Новоселье совместим с Новым годом, — продолжает Олеся. — Я очень благодарна всем, кто принял участие в моей судьбе!  

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