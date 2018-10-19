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Первые слова

Четырехлетней Вике помогли заговорить после звонка родителей на прямую линию в «Псковской правде»

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Ольга Нефёдова
19 октября 2018 года, 09:05
Фото: Андрей Степанов
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Подвижная и веселая, Вика отстает от своих сверстников в развитии. Совсем крохой она начинала говорить, но в полтора года замолчала. Псковские врачи только руками разводили, а родители боялись упустить время и не успеть помочь дочери. Пытались использовать на лечение материнский капитал, но закон запрещает. Через 18 дней после начала лечения девочка стала произносить три первых слова. Поставленные, наконец, диагнозы помогли семье, в которой работает только папа, оформить пенсию по инвалидности.

НЕЖДАННАЯ ПОМОЩЬ

Весной родители девочки обратилась к главе региона Михаилу Ведерникову во время прямой линии в «Псковской правде» с просьбой помочь в лечении дочери.

— Информацию о том, что можно задать вопрос, я в интернете увидела, — рассказывает мама девочки Ирина. — Говорю мужу: «Давай позвоним. Попытка не пытка».

Папа малышки Павел позвонил в редакцию заранее. Михаил Ведерников, просматривая вопросы, сам набрал номер. Трубку сняла Ирина. Она в двух словах обрисовала ему ситуацию:

— Мы хотели бы часть денег от материнского капитала потратить на лечение дочери. У нее задержка психоречевого развития. Мы ездили в Санкт-Петербург в Институт мозга человека имени Бехтеревой, где нам посоветовали провести курс на специальном аппарате, чтоб дать толчок мозгу. Стоит это немалых денег. Да еще и жить где-то надо. Возможно ли потратить на эти цели часть маткапитала? У меня двое детей, а зарплата мужа 21 000 рублей.

Через несколько дней после звонка с родителями девочки связались и попросили принести документы. К сожалению, средства материнского капитала использовать на лечение ребенка нельзя, а Институт Бехтеревой берет детей из регионов платно. Но Вика с мамой все равно поехали. Деньги — более 100 000 рублей — им выделили из резервного фонда администрации региона.

— Если честно, мы в шоке были, что нам помогли, — признается женщина.

— Что же, совсем не ожидали?

— А кто такое ожидает! — удивляется Ирина.

В клинике малышка и ее мама провели 18 дней. Девочку обследовали. Наконец-то поставили диагноз. К сожалению, не один. Среди них — сенсорно-моторная алалия, общее недоразвитие речи первого уровня, поведенческие нарушения. Магнитно-резонансная томография показала повреждения в лобной доле. Выяснилось, что мозг неправильно обрабатывает звуки. Вике провели микрополяризацию головного мозга — процедуру, которую так советовали питерские врачи.

— После возвращения домой она стала говорить «ой», «ай» и «бо». Для нас это большое достижение, — радуется Ирина.

НИКТО НЕ ЗНАЕТ

До полутора лет Вика росла и развивалась как обычный ребенок. Родители на нее нарадоваться не могли. Все изменилось буквально в один день. Начавшая было говорить малышка вдруг замолчала. Еще через какое-то время заметили, что у девочки трясутся ножки.

— Начали ходить по врачам, — вспоминает Ирина. — Но единогласия по нашему случаю у них не было. Лечение назначалось наобум.

Один врач уверял родителей, что те все выдумывают. Советовал ждать двух лет — возраста, после которого дети якобы начинают говорить. Второй подозревал ММД. О том, что это минимальная мозговая дисфункция, Ирина уже позже вычитала в интернете. Сам доктор внятных объяснений не давал, пугая лишь будущими проблемами. Третий советовал пойти в логопедический сад.

— Мы год в этот детсад отходили, а результатов никаких, — уверяет Ирина. — Дочь по-прежнему молчала, а ей уже четыре.

Обеспокоенные родители, так и не получив ответа на вопрос о том, что же происходит с ребенком, решили везти Вику в Санкт-Петербург, в Институт мозга имени Бехтеревой. В клинике врачи и посоветовали начать с микрополяризации мозга. Процедура не дешевая — 1600 рублей один сеанс, а надо в среднем 10-15.

— На это еще можно деньги найти, а вот чтоб там все это время жить и питаться — тяжело, поэтому, конечно, огромная благодарность губернатору за помощь, — говорит Ирина.

Ездить в питерскую больницу следует регулярно — есть в мозгу у Вики какая-то активность непонятного происхождения, и за ней надо наблюдать, ну и микрополяризацию стоит продолжать.

Получится ли это сделать — вопрос. В семье растет еще двухлетний Дима. Муж обеспечивает всю семью. Подспорьем стала пенсия Вики по инвалидности — ее удалось наконец-то оформить после постановки диагнозов питерскими врачами. 

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