Первые слова

Подвижная и веселая, Вика отстает от своих сверстников в развитии. Совсем крохой она начинала говорить, но в полтора года замолчала. Псковские врачи только руками разводили, а родители боялись упустить время и не успеть помочь дочери. Пытались использовать на лечение материнский капитал, но закон запрещает. Через 18 дней после начала лечения девочка стала произносить три первых слова. Поставленные, наконец, диагнозы помогли семье, в которой работает только папа, оформить пенсию по инвалидности.

НЕЖДАННАЯ ПОМОЩЬ

Весной родители девочки обратилась к главе региона Михаилу Ведерникову во время прямой линии в «Псковской правде» с просьбой помочь в лечении дочери.

— Информацию о том, что можно задать вопрос, я в интернете увидела, — рассказывает мама девочки Ирина. — Говорю мужу: «Давай позвоним. Попытка не пытка».

Папа малышки Павел позвонил в редакцию заранее. Михаил Ведерников, просматривая вопросы, сам набрал номер. Трубку сняла Ирина. Она в двух словах обрисовала ему ситуацию:

— Мы хотели бы часть денег от материнского капитала потратить на лечение дочери. У нее задержка психоречевого развития. Мы ездили в Санкт-Петербург в Институт мозга человека имени Бехтеревой, где нам посоветовали провести курс на специальном аппарате, чтоб дать толчок мозгу. Стоит это немалых денег. Да еще и жить где-то надо. Возможно ли потратить на эти цели часть маткапитала? У меня двое детей, а зарплата мужа 21 000 рублей.

Через несколько дней после звонка с родителями девочки связались и попросили принести документы. К сожалению, средства материнского капитала использовать на лечение ребенка нельзя, а Институт Бехтеревой берет детей из регионов платно. Но Вика с мамой все равно поехали. Деньги — более 100 000 рублей — им выделили из резервного фонда администрации региона.

— Если честно, мы в шоке были, что нам помогли, — признается женщина.

— Что же, совсем не ожидали?

— А кто такое ожидает! — удивляется Ирина.

В клинике малышка и ее мама провели 18 дней. Девочку обследовали. Наконец-то поставили диагноз. К сожалению, не один. Среди них — сенсорно-моторная алалия, общее недоразвитие речи первого уровня, поведенческие нарушения. Магнитно-резонансная томография показала повреждения в лобной доле. Выяснилось, что мозг неправильно обрабатывает звуки. Вике провели микрополяризацию головного мозга — процедуру, которую так советовали питерские врачи.

— После возвращения домой она стала говорить «ой», «ай» и «бо». Для нас это большое достижение, — радуется Ирина.