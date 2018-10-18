Треть землекопа

Среднестатистический безработный в регионе — это мужчина 30-40 лет с высшим образованием. То есть псковский соискатель работы, как говорил один известный персонаж, это «красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил».

— Эти мужчины имеют хорошее образование, профессионалы своего дела, — рассказал заместитель председателя Госкомитета Псковской области по труду и занятости населения Леонид Кириллов. — Это их достоинство и одновременно их беда. Ищут хорошо оплачиваемую работу только по своей профессии. Такая же история среди рабочих. Например, в области многие котельные перевели на газовое оборудование, которое требует меньшего количества обслуживающего персонала. Кочегаров сократили, рабочих мест для них нет, но они настойчиво требуют работы именно по этому профилю. Мы стараемся их переубедить, предлагаем переучиваться на более востребованные специальности, но часто безуспешно.

В основном востребованы вакансии, которые подразумевают физический труд.

Большая потребность в инжене­­рных кадрах, особенно на юге региона. В частности, в Великолукский агрохолдинг требуется 1200 человек. А вот в псковский «Двор Подзноева» готовы принять на работу 8 массажистов из Таиланда. Как рассказал Леонид Кириллов, в регион приезжают высококвалифицированные работники, в том числе из Сирии.