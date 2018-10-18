Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Треть землекопа

Каков рынок труда в Псковской области: вакансии, самые востребованные и самые ненужные специалисты (ИНФОГРАФИКА)

Текст:
Алёна Комарова
18 октября 2018 года, 10:32
Фото: r16.ru
0

Среднестатистический безработный в регионе — это мужчина 30-40 лет с высшим образованием. То есть псковский соискатель работы, как говорил один известный персонаж, это «красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил».

— Эти мужчины имеют хорошее образование, профессионалы своего дела, — рассказал заместитель председателя Госкомитета Псковской области по труду и занятости населения Леонид Кириллов. — Это их достоинство и одновременно их беда. Ищут хорошо оплачиваемую работу только по своей профессии. Такая же история среди рабочих. Например, в области многие котельные перевели на газовое оборудование, которое требует меньшего количества обслуживающего персонала. Кочегаров сократили, рабочих мест для них нет, но они настойчиво требуют работы именно по этому профилю. Мы стараемся их переубедить, предлагаем переучиваться на более востребованные специальности, но часто безуспешно.

В основном востребованы вакансии, которые подразумевают физический труд.

Большая потребность в инжене­­рных кадрах, особенно на юге региона. В частности, в Великолукский агрохолдинг требуется 1200 человек. А вот в псковский «Двор Подзноева» готовы принять на работу 8 массажистов из Таиланда. Как рассказал Леонид Кириллов, в регион приезжают высококвалифицированные работники, в том числе из Сирии.

Кликните на картинку, чтобы увеличить.
Инфографика Алексея Кедрова
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора

4 ноября

  • Псковичи отмечают праздник стрит-артом
  • Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
  • Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
  • Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
  • Сегодня отмечают День народного единства

    • 3 ноября

  • Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
  • В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
  • Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове
  • Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября
  • В Псковском районе продолжают розыск пропавшей женщины
  • В субботу псковичей ожидает дождливая погода

    • 2 ноября

  • Более 270 мероприятий пройдут в Псковской области в День народного единства (ПРОГРАММА)
  • Двор дома ул. Невского, 1 прошёл официальную приемку после ремонта
  • Михаил Ведерников – разведчикам: Благодарю всех, кто честно и с достоинством несёт военную службу
  • Новый детский сад на 120 мест построят в Псковском районе
  • В Порховском, Бежаницком и Островском районах завершается капремонт мостов
  • В Великих Луках задержали квартирантку, которая обокрала владельцев жилья
  • Губернатор объявил о назначении руководителей трех новых управлений
  • На следующей неделе в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел
  • Разыскивается псковичка Светлана Серка, пропавшая в 2005 году (ФОТО)
  • Команда Псковской области по плаванию вернулась из Сыктывкара с медалями
  • В областное Собрание внесён проект бюджета на 2019 год и плановый двухлетний период
  • Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября
  • Псковские полицейские ищут свидетелей ДТП месячной давности

    • 1 ноября

  • Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове
  • В Псковской области арестовали насильника девочки, которого искали несколько месяцев
  • Иван Цецерский поздравил настоятеля воинского храма Александра Невского отца Олега Теора с днём рождения
  • Гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов разрабатывают в Псковской области
  • Михаил Ведерников – аграриям: Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения

    • Новости

    Экономика
    Наталья Баранова 1 ноября 09:37

    Мужская территория

    Мода на барбершопы добралась и до Пскова

    Общество
    30 октября 09:54

    Особые заслуги

    Кому и за что будут вручать награды в Псковской области

    Общество
    29 октября 14:14

    Соседи – это навсегда

    Псковичей приглашают «вломиться» на рынки Евросоюза, а жителей Латвии – пополнить число резидентов «Моглино»