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Общество

Большая стройка

В будущем году дновцы получат новую школу, отремонтированные больницу и библиотеку

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Алексей Кедров
18 октября 2018 года, 08:50
Фото: Сергей Герасимов
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Михаил Ведерников привез в Дно книгу «Несвятые святые» и планы многомиллионного ремонта.

Новую школу в Дно возводят на месте старой, аварийное здание которой снесли. Здесь все будет по последнему слову техники. Уже заключили контракты на поставку и монтаж учебного оборудования для кабинетов технологии, 3D-моделирования, робототехники. Школа должна открыть свои двери для учеников 1 сентября 2019 года. И чтобы не выбиться из графика, на строительство школы бросят дополнительные силы — еще сто каменщиков. По словам представителя подрядной организации Сергея Мазура, небольшое отставание от графика появилось из-за необходимости разработать новый проект ливневой канализации. А из-за нехватки мощности электричества на объекте никак не разместить достаточное количество бытовок для рабочих. Губернатор Михаил Ведерников, посетивший Дно 12 октября, пообещал проблему решить.

— Весь запланированный до конца года объем строительных работ должен быть выполнен, — сказал Михаил Ведерников.

Сейчас строители монтируют фундамент, до конца этой недели планируют завершить возведение цокольного этажа и перейти к укладке плит перекрытия первого этажа. Параллельно идут работы по обустройству спортивной площадки.

Дновская больница пока только готовится к ремонту. Средства на проведение работ — 37 млн руб­лей — получили дополнительно из госбюджета благодаря стараниям Михаила Ведерникова. В план капремонта включили первый и четвертый этажи, где сейчас работают терапевтическое и хирургическое отделения. Как рассказала главный врач Порховской межрайонной больницы Татьяна Горбунова, после ремонта на первый этаж для удобства пациентов и врачей переедут районные детская и взрослая поликлиники, а также кабинет флюорографии. Все помещения переоборудуют. Терапевтическое отделение разместится на втором этаже, который сегодня пустует. Проведут косметический ремонт, заменят системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, сделают внутренние отделочные работы, усилят существующие конструкции здания, обустроят крыльцо. Окончание ремонтных работ намечено на следующее лето.

Михаил Ведерников прошел по всем этажам и обратил внимание, что второй и третий этажи тоже нуждаются в косметическом ремонте. Губернатор предложил запланировать вторую очередь ремонтных работ на 2020 год.

Конечно, общаясь с медиками, Михаил Ведерников не мог не поднять острую для региона проблему — нехватку медицинских кадров. Татьяна Горбунова предложила предусмотреть подъемные не только для работников фельдшерско-акушерских пунктов, но и для конкретных специалистов, которые требуются району, например акушеров-гинекологов или фельдшеров скорой медицинской помощи.

Губернатор отметил, что уже поставил задачу переформатировать региональную программу поддержки медицинских кадров на селе и поручил собрать предложения со всех районов. Специфику каждого муниципалитета учтут в региональной программе.

Последние 30 лет в помещениях дновской библиотеки, здание которой построили в 1963 году, проводили только локальные ремонты за счет средств муниципального бюджета.

Михаил Ведерников оценил объем необходимых работ и пообщался с и. о. директора Ольгой Кучмистовой. Она рассказала, что на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений требуется ориентировочно 5,2 млн рублей.

— Несмотря на не очень комфортные условия, люди приходят сюда с удовольствием, — рассказала Ольга Кучмистова, — за 9 месяцев этого года услугами воспользовались более двух тысяч взрослых и полторы тысячи детей.

Михаил Ведерников отметил, что библиотека имеет социальную значимость, и вопрос расходов на ремонт включат в бюджетную заявку на 2019 год.

Губернатор подарил библиотеке несколько экземпляров нашумевшей книги «Несвятые святые» митрополита Тихона и книги по истории России для детей. 

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