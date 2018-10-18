Волки атакуют

В советские годы трупы бездомных собак начиняли ядом и раскладывали в лесу, пытаясь отрегулировать численность волков. Сейчас этот метод уже не в ходу. В капкан серые хищники не идут, охотникам даются не всегда. Чувствуют себя вольготно. Жители деревни Морино регулярно находят у будок пустые ошейники — собаки бесследно исчезают. Некоторым селянам удалось отбить своих питомцев, в одном случае помогла петарда, в другом — толстый ошейник, свет и шум. Местный охотовед с фамилией Волков ждет первого снега, чтобы открыть большую облаву.
ЕДИНСТВЕННАЯ СПОКОЙНАЯ НОЧЬ— В ночь на 3 октября в половине пятого утра моя мама обнаружила, что нашу собаку Багиру пытается утащить волк, — поделилась с «Псковской правдой» жительница деревни Морино Дновского района Марина Иванова. — Услышала, что собака на улице очень страшно кричит, громко, а маленькая собачка в доме залаяла. Мама сначала посветила охотничьим фонариком в окно, говорит, сразу поняла, что это волк. Цепь собачья была натянута. Не знаю, чего волк испугался — может, света, может, шума. Когда родители вышли на улицу, увидели, что у собаки разорвана шея, а на дворовой плитке лужа крови. От волка остались только следы. Зверь, видимо, хватал собаку за ошейник, он у нее толстый, поэтому не прокусил с первого раза.
Кроме разорванной шеи у собаки оказались разорванными ухо и кожа на голове.
— До этого мы не слышали, как наших собак утаскивали, собака вообще боится волка, от страха не может ничего сделать, а здесь — Багира старая, может, чего-то не поняла, закричала, поэтому мама услышала и успела выбежать, — говорит Марина.
Это уже третья собака в семье жительницы Морино, которая пострадала от волков. До этого двух волк утащил. Все пострадавшие в этой семье собаки не мелкие: овчарки и лайка. Еще одну собаку, соседскую, полгода назад девушка отбила у хищника. Кинула в него петарду, волк удрал. Собака выжила, осталась рана, которую пришлось зашивать.
Все бы ничего, если бы пострадали только эти собаки. Но, по словам Марины Ивановой, с 2016 года в деревне Морино волки уничтожили 30 собак, имеется целый пофамильный список жителей деревни, потерявших своих питомцев. Некоторые из них лишились по две-три собаки.
— Единственная ночь спокойная и безопасная за это время — новогодняя, когда были фейерверки, — отмечает Марина. — В остальное время волки нашу деревню терроризируют, едят собак в самом прямом смысле: человек оставил собаку на улице, утром — цепь и ошейник, и все!
Не только за собак беспокоится жительница Морино.
— В деревне освещения нет и не будет, люди идут на работу, дети в школу, — отмечает собеседница. — Понятно, что волк на человека не кидается, но если ребенок увидит хищника? Неизвестно, что будет. Мы писали жалобы, запросы, претензии главе Дновского района, главному порховскому охотоведу, в комитет по природопользованию. Везде нам отвечают, что популяция волков не превышена, всего пять волков на весь Дновский район… но, видимо, все они живут в Морино.
Светлана Андреева, мама Марины, написала письмо на имя губернатора, которое подписали и другие жители деревни. Они надеются, что глава региона поможет избавиться от хищников. Если зайти на сайт Ведерников.рф, то можно увидеть, что на набеги волков жалуются и жители других районов области. Например, свои жалобы оставили жители деревень Серёдка и Верхолино Псковского района. На письмо селян ответил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов. Из ответа ясно, что охотиться на волков должен охотпользователь (ИП или юрлицо с лицензией), который имеется в каждом районе. Также с 1 октября до конца февраля открыта любительская и спортивная охота на волка.
Багиру спасти удалось хозяйке, которая услышала ее страшный вой.
Фото Светланы Андреевой
«Несмотря на оседлый образ жизни, радиус индивидуального участка, занимаемого стаей волков, может достигать до 30 километров, а район, в котором охотятся волки, располагается за 10 и более километров от жилища. Постоянно проводится обследование мест возможных переходов волков и их дневных остановок (дневок), и при их обнаружении организуются мероприятия, направленные на их добычу. Постоянно организуются облавные охоты, охоты на волка на вабу и с засады», — пишет жителям деревень Виктор Мусатов и сообщает, что в 2018 году в Псковском районе добыто 9 волков, 3 из них в Серёдкинской волости. Также «граждане вправе обратиться в суд для взыскания с охотпользователя ущерба, нанесенного в результате жизнедеятельности волков». Вот только непонятно, как определить стоимость съеденных волками собак. Вряд ли жители псковских деревень держат на цепи породистых собак с документами, в которых указана их стоимость. При «обнаружении следов жизнедеятельности волков» просят сообщать в госкомитет или охотпользователю.
Думается, что такой ответ может прилететь и жителям Морино Дновского района. В беседе с «Псковской правдой» по телефону заместитель председателя областного комитета по природопользованию Андрей Горкунов рассказал, что о ситуации в Морино знает. Местные леса граничат с лесами Новгородской области, поэтому добыча волков там ведется вместе с соседями. В прошлом году там было 11 волков, троих псковские охотники убили и еще восемь со своей стороны добыли новгородцы. После этого жалоб на волков, по словам Андрея Горкунова, не было.
— Но сейчас там, возможно, появился выводок, — предположил чиновник. — Для волков этот район — хорошее место обитания, леса глухие, топи да болота. Если есть охотники в деревне, то нужно собраться и оказать помощь охотоведу, организовать охоту на волка. Мы со своей стороны свяжемся с коллегами в Новгородской области, чтобы они также проводили работу в этом направлении.
Для волков этот район — хорошее место, леса глухие, топи да болота.
ВОЛКОВ ОХОТИТСЯ НА ВОЛКОВМы дозвонились до охотоведа Порховского лесничества Николая Волкова. Он рассказал, что деревня Морино — это действительно проблемный участок.
— Выезжаем постоянно туда, в неделю пару раз точно, — рассказал он. — В этом году следов пока не видел, а вот в прошлом меток волчьей жизнедеятельности было много. Сейчас в деревню может ходить волк-одиночка, которого выгнали из стаи. Такие волки — основная проблема. В Морино трудность в том, что деревня находится на границе с горелым мхом, в котором обитает зверь, туда физически не попасть до морозов, да и морозы нужны хорошие, чтобы топь замерзла. Оттуда их выкурить нереально. В прошлом году мы с охотниками месяц охотились за стаей из четырех волков и не поймали. Какими только методами мы не пытались их изловить. Они дошли почти до Дно, то есть почти за 35 километров от Морино, и ушли на земли заповедника.
Причин, из-за которых теперь страдают жители деревень, по мнению охотоведа, несколько. Первая — из-за вируса чумы свиней, который обнаруживается в области чуть ли не каждый год, численность кабана в лесах снизилась, его практические нет, есть волкам нечего, выходят они к людям.
— На человека волк точно не нападет, — уверяет охотовед. — А вот собака для зверя — это первая добыча, так было всегда.
На человека волк точно не нападет. А вот собака для зверя — это первая добыча, так было всегда.Еще в советское время охотники уничтожали зверя с помощью бездомных собак, которых отлавливали в городах и поселках. Начиняли убитое животное ядом и раскладывали в местах обитания волков. Это, по словам Николая Волкова, был основной способ регулирования численности хищника. С марта можно было травить зверя, и травили в те времена много. Сейчас начинять ядом трупы бездомных собак вряд ли бы кто-то стал, времена сильно изменились. Но куриная тушка из магазина с опасной начинкой тоже могла бы стать приманкой. Однако этот способ запретили вообще, как негуманный — от яда погибали другие лесные жители.
— Теперь разрешены только отстрел и капкан, но в капкан волк не пойдет, — рассказал Николай
Третья причина, по которой и в Морино, и в других деревнях по всей области хозяйничает хищник, это неразвитая инфраструктура: мало дорог, много мест, где почти нет людей — природа берет свое. Ну и деревенские жители, по мнению охотоведа, слишком беспечны:
— Надо, чтобы люди понимали, что я не могу справиться со всем диким зверем в их местности, — увещевает охотовед. — В наших деревнях пасут овец в лесу, а потом жалуются, что волк зарезал. Этот же лес и для зверя, овца легкая добыча. Привыкли жить без заборов, а ведь за забор волк не полезет. Домашних животных надо вакцинировать, чтобы защитить от бешенства, которое могут разносить лесные звери.
Николай Волков был рядом с Морино 15 октября. Уверяет: там тишина.
— Никах волчьих меток не видел, но в любом случае будем бороться, — обещает Волков. — Техника подготовлена, люди подготовлены, ждем первого снега.