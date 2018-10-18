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Общество

Волки атакуют

Жители дновской деревни находят у будок пустые ошейники и боятся за детей

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Алёна Комарова
18 октября 2018 года, 09:46
Фото: supersadovod.ru
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В советские годы трупы бездомных собак начиняли ядом и раскладывали в лесу, пытаясь отрегулировать численность волков. Сейчас этот метод уже не в ходу. В капкан серые хищники не идут, охотникам даются не всегда. Чувствуют себя вольготно. Жители деревни Морино регулярно находят у будок пустые ошейники — собаки бесследно исчезают. Некоторым селянам удалось отбить своих питомцев, в одном случае помогла петарда, в другом — толстый ошейник, свет и шум. Местный охотовед с фамилией Волков ждет первого снега, чтобы открыть большую облаву.

ЕДИНСТВЕННАЯ СПОКОЙНАЯ НОЧЬ

— В ночь на 3 октября в половине пятого утра моя мама обнаружила, что нашу собаку Багиру пытается утащить волк, — поделилась с «Псковской правдой» жительница деревни Морино Дновского района Марина Иванова. — Услышала, что собака на улице очень страшно кричит, громко, а маленькая собачка в доме залаяла. Мама сначала посветила охотничьим фонариком в окно, говорит, сразу поняла, что это волк. Цепь собачья была натянута. Не знаю, чего волк испугался — может, света, может, шума. Когда родители вышли на улицу, увидели, что у собаки разорвана шея, а на дворовой плитке лужа крови. От волка остались только следы. Зверь, видимо, хватал собаку за ошейник, он у нее толстый, поэтому не прокусил с первого раза.

Кроме разорванной шеи у собаки оказались разорванными ухо и кожа на голове.

— До этого мы не слышали, как наших собак утаскивали, собака вообще боится волка, от страха не может ничего сделать, а здесь — Багира старая, может, чего-то не поняла, закричала, поэтому мама услышала и успела выбежать, — говорит Марина.

Это уже третья собака в семье жительницы Морино, которая пострадала от волков. До этого двух волк утащил. Все пострадавшие в этой семье собаки не мелкие: овчарки и лайка. Еще одну собаку, соседскую, полгода назад девушка отбила у хищника. Кинула в него петарду, волк удрал. Собака выжила, осталась рана, которую пришлось зашивать.

Все бы ничего, если бы пострадали только эти собаки. Но, по словам Марины Ивановой, с 2016 года в деревне Морино волки уничтожили 30 собак, имеется целый пофамильный список жителей деревни, потерявших своих питомцев. Некоторые из них лишились по две-три собаки.

— Единственная ночь спокойная и безопасная за это время — новогодняя, когда были фейерверки, — отмечает Марина. — В остальное время волки нашу деревню терроризируют, едят собак в самом прямом смысле: человек оставил собаку на улице, утром — цепь и ошейник, и все!

Не только за собак беспокоится жительница Морино.

— В деревне освещения нет и не будет, люди идут на работу, дети в школу, — отмечает собеседница. — Понятно, что волк на человека не кидается, но если ребенок увидит хищника? Неизвестно, что будет. Мы писали жалобы, запросы, претензии главе Дновского района, главному порховскому охотоведу, в комитет по природопользованию. Везде нам отвечают, что популяция волков не превышена, всего пять волков на весь Дновский район… но, видимо, все они живут в Морино.

Багиру спасти удалось хозяйке, которая услышала ее страшный вой.
Фото Светланы Андреевой

ИДИТЕ В СУД

Светлана Андреева, мама Марины, написала письмо на имя губернатора, которое подписали и другие жители деревни. Они надеются, что глава региона поможет избавиться от хищников. Если зайти на сайт Ведерников.рф, то можно увидеть, что на набеги волков жалуются и жители других районов области. Например, свои жалобы оставили жители деревень Серёдка и Верхолино Псковского района. На письмо селян ответил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов. Из ответа ясно, что охотиться на волков должен охотпользователь (ИП или юрлицо с лицензией), который имеется в каждом районе. Также с 1 октября до конца февраля открыта любительская и спортивная охота на волка.

«Несмотря на оседлый образ жизни, радиус индивидуального участка, занимаемого стаей волков, может достигать до 30 километров, а район, в котором охотятся волки, располагается за 10 и более километров от жилища. Постоянно проводится обследование мест возможных переходов волков и их дневных остановок (дневок), и при их обнаружении организуются мероприятия, направленные на их добычу. Постоянно организуются облавные охоты, охоты на волка на вабу и с засады», — пишет жителям деревень Виктор Мусатов и сообщает, что в 2018 году в Псковском районе добыто 9 волков, 3 из них в Серёдкинской волости. Также «граждане вправе обратиться в суд для взыскания с охотпользователя ущерба, нанесенного в результате жизнедеятельности волков». Вот только непонятно, как определить стоимость съеденных волками собак. Вряд ли жители псковских деревень держат на цепи породистых собак с документами, в которых указана их стоимость. При «обнаружении следов жизнедеятельности волков» просят сообщать в госкомитет или охотпользователю.

Думается, что такой ответ может прилететь и жителям Морино Дновского района. В беседе с «Псковской правдой» по телефону заместитель председателя областного комитета по природопользованию Андрей Горкунов рассказал, что о ситуации в Морино знает. Местные леса граничат с лесами Новгородской области, поэтому добыча волков там ведется вместе с соседями. В прошлом году там было 11 волков, троих псковские охотники убили и еще восемь со своей стороны добыли новгородцы. После этого жалоб на волков, по словам Андрея Горкунова, не было.

— Но сейчас там, возможно, появился выводок, — предположил чиновник. — Для волков этот район — хорошее место обитания, леса глухие, топи да болота. Если есть охотники в деревне, то нужно собраться и оказать помощь охотоведу, организовать охоту на волка. Мы со своей стороны свяжемся с коллегами в Новгородской области, чтобы они также проводили работу в этом направлении.

Для волков этот район — хорошее место, леса глухие, топи да болота.

ВОЛКОВ ОХОТИТСЯ НА ВОЛКОВ

Мы дозвонились до охотоведа Порховского лесничества Николая Волкова. Он рассказал, что деревня Морино — это действительно проблемный участок.

— Выезжаем постоянно туда, в неделю пару раз точно, — рассказал он. — В этом году следов пока не видел, а вот в прошлом меток волчьей жизнедеятельности было много. Сейчас в деревню может ходить волк-одиночка, которого выгнали из стаи. Такие волки — основная проблема. В Морино трудность в том, что деревня находится на границе с горелым мхом, в котором обитает зверь, туда физически не попасть до морозов, да и морозы нужны хорошие, чтобы топь замерзла. Оттуда их выкурить нереально. В прошлом году мы с охотниками месяц охотились за стаей из четырех волков и не поймали. Какими только методами мы не пытались их изловить. Они дошли почти до Дно, то есть почти за 35 километров от Морино, и ушли на земли заповедника.

Причин, из-за которых теперь страдают жители деревень, по мнению охотоведа, несколько. Первая — из-за вируса чумы свиней, который обнаруживается в области чуть ли не каждый год, численность кабана в лесах снизилась, его практические нет, есть волкам нечего, выходят они к людям.

— На человека волк точно не нападет, — уверяет охотовед. — А вот собака для зверя — это первая добыча, так было всегда.

На человека волк точно не нападет. А вот собака для зверя — это первая добыча, так было всегда.

ЖДЁМ ПЕРВОГО СНЕГА

Еще в советское время охотники уничтожали зверя с помощью бездомных собак, которых отлавливали в городах и поселках. Начиняли убитое животное ядом и раскладывали в местах обитания волков. Это, по словам Николая Волкова, был основной способ регулирования численности хищника. С марта можно было травить зверя, и травили в те времена много. Сейчас начинять ядом трупы бездомных собак вряд ли бы кто-то стал, времена сильно изменились. Но куриная тушка из магазина с опасной начинкой тоже могла бы стать приманкой. Однако этот способ запретили вообще, как негуманный — от яда погибали другие лесные жители.

— Теперь разрешены только отстрел и капкан, но в капкан волк не пойдет, — рассказал Николай

Третья причина, по которой и в Морино, и в других деревнях по всей области хозяйничает хищник, это неразвитая инфраструктура: мало дорог, много мест, где почти нет людей — природа берет свое. Ну и деревенские жители, по мнению охотоведа, слишком беспечны:

— Надо, чтобы люди понимали, что я не могу справиться со всем диким зверем в их местности, — увещевает охотовед. — В наших деревнях пасут овец в лесу, а потом жалуются, что волк зарезал. Этот же лес и для зверя, овца легкая добыча. Привыкли жить без заборов, а ведь за забор волк не полезет. Домашних животных надо вакцинировать, чтобы защитить от бешенства, которое могут разносить лесные звери.

Николай Волков был рядом с Морино 15 октября. Уверяет: там тишина.

— Никах волчьих меток не видел, но в любом случае будем бороться, — обещает Волков. — Техника подготовлена, люди подготовлены, ждем первого снега. 

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