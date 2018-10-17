27 вопросов про новое имя для псковского аэропорта

Уже в декабре 45 аэропортов по всей стране получат имена великих исторических деятелей. В том числе, и аэропорт в Пскове. Каким будет новое имя для воздушной гавани, решат не только жители города, во время интернет-голосования к псковичам присоединиться вся страна. Организаторы проекта «Великие имена России» ответили на самые часто задаваемые вопросы о конкурсе.

1. Почему аэропортам нужно присваивать человеческие имена?

Нейминг аэропортов – дань выдающимся людям страны. Их имена, навсегда вписанные в историю, продолжают жить в названиях транспортных узлов, разлетаясь по всему миру вместе с авиапассажирами. Более половины всех международных аэропортов носят собственное имя, а не просто название типа «Аэропорт Н-ска». Присвоение аэропортам имен лучших сынов и дочерей страны – мировой тренд, который набирает обороты. Чаще всего воздушные гавани называют в честь политиков и государственных деятелей, людей неба, исторических фигур, деятелей науки и культуры. Как театр начинается с вешалки, так город начинается с аэропорта; это своеобразный портал погружения в местный контекст. Яркое запоминающееся наименование становится культурно-исторической составляющей имиджа территории. Очень часто имя человека, в честь которого назван аэропорт, находит отражение в элементах оформления терминала, а также в биографических экспозициях, размещаемых на территории аэропорта.

2. Кто решает, чьим именем назвать аэропорт?

Решение принимают местные власти, но с инициативой присвоения воздушной гавани имени выдающегося земляка, как правило, выступают сами жители. Люди хотят, чтобы выбранное наименование соответствовало их представлениям о собственных исторических и духовных традициях, которыми они гордятся.

3. Откуда пошла эта традиция?

Традиция называть аэропорты человеческими именами зародилась в США, американцы по сей день остаются одними из самых активных ее последователей. Впервые в 1947 году международный нью-йоркский аэропорт был назван в честь бывшего мэра Нью-Йорка Фиорелло Ла Гуардия. Сегодня почти половина американских аэропортов носит чье-либо имя: аэропорт Нового Орлеана – Луи Армстронга, другой нью-йоркский международный аэропорт – Джона Ф. Кеннеди, международный аэропорт Вашингтона – Рональда Рейгана, аэропорт в Далласе – Джорджа Буша (старшего). Традиция давать аэропортам имена известных людей прижилась и в Европе. Так, например, в Италии по названиям аэропортов можно изучать историю и культуру страны. Римский аэропорт носит имя Леонардо да Винчи, болонский – изобретателя радио Гульельмо Маркони, пармский – Джузеппе Верди, аэропорт Римини – Федерико Феллини, генуэзский назван в честь Христофора Колумба. Именные аэропорты есть в большинстве европейских стран, а также странах Азии, Африки и Латинской Америки.

4. Есть ли у нас собственный опыт в области присвоения имен аэропортам?

Российский практический опыт здесь тоже очень важен. Пока таких аэропортов немного, и в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом. Три из них носят имена космонавтов: в Оренбурге – Юрия Гагарина, в Барнауле – Германа Титова, в Кемерово – Алексея Леонова. Международный аэропорт Махачкалы носит имя военного летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, а аэропорт Магаса, столицы Ингушетии – первого Героя России генерала С.С. Осканова. Аэропорт Ульяновска назван в честь Николая Карамзина – российского писателя и историка, уроженца Симбирской губернии, а новый международный аэропорт в Ростове-на-Дону, построенный к ЧМ по футболу 2018, назвали в честь казачьего атамана Матвея Платова. Имя знаменитого земляка было выбрано самими жителями в ходе интернет-голосования.

5. Зачем нужен конкурс?

Выбор названия для аэропорта – общественно значимое мероприятие, затрагивающее интересы различных групп: местных жителей, сотрудников аэропорта, пассажиров. Народное голосование – хорошая альтернатива административному решению, так как позволяет вовлечь в обсуждение максимальное число людей и учесть их мнение. Формат конкурса дает возможность каждому участнику выбрать из предложенного списка предпочтительный вариант имени для того или иного аэропорта, а также предложить свой. По итогам выбираются те, за которые проголосует большинство людей.

6. Кто организует конкурс? В какие сроки он проходит?

Организаторами конкурса выступают Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Конкурс проводится с 11 октября по 30 ноября 2018 года в четыре этапа. Вся информация о проведении конкурса, включая порядок, правила и сроки его проведения, промежуточные и финальные результаты, публикуется на сайте проекта.

7. Для чего выстроена такая сложная многоэтапная система?

Конкурс проходит в четыре этапа и предполагает различные способы голосования. Это сделано для того, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. На первом этапе каждый регион имеет возможность обсудить и выдвинуть идеи по выбору имени для «своего» аэропорта. По итогам публичных обсуждений общественные палаты субъектов РФ формируют списки имен – претендентов, которые могут включать от 3 до 10 вариантов. На втором этапе любой гражданин России имеет возможность предложить свой вариант имени для одного аэропорта из списка. Он может сделать это заполнив соответствующую форму на сайте ВеликиеИмена.рф. На третьем этапе путем всероссийского соцопроса тестируются все предложенные в ходе предыдущих этапов варианты. Из тех, которым отдаст свое предпочтение большинство респондентов, формируются тройки лидеров по каждому аэропорту. На финальном этапе проводится народное голосование по выбору имен-победителей. Голосование проводится параллельно различными способами: на сайте проекта, в социальных сетях («ВКонтакте» и «Одноклассники»), отправкой смс-сообщения на короткий номер, а также путем анкетирования. Каждый участник может выбрать предпочтительный для него режим участия в конкурсе и способ голосования.

8. Как будет проводиться анкетирование?

Анкеты для голосования будут опубликованы в печатных общественно-политических изданиях, имеющих самые большие тиражи. Анкету нужно вырезать, заполнить и отправить почтой на адрес Общественной палаты РФ. В брендированных пунктах конкурса, открытых в аэропортах и на ж/д вокзалах, пассажиры смогут заполнить анкету и опустить ее в урну для голосования. Помогать им будут волонтеры самой крупной добровольческой организации «Волонтеры Победы», имеющей отделения во всех регионах страны. Волонтеры проходят специальную подготовку, включающую владение историко-краеведческим материалом своего региона.

9. Как стать волонтером проекта «Великие имена России»?

Каждый желающий от 18 лет может стать волонтером проекта, выполнив всего три шага. Первый - зарегистрироваться на сайте проекта; второй – выбрать в личном кабинете из списка проект «Великие имена России»; третий – связаться с координатором волонтерской команды в своем регионе. Пройдя обучение по основному функционалу и истории края, вы можете присоединиться к миссии добровольных помощников проекта на одной из 400 точек для голосования по выбору имен для российских аэропортов.

10. Как мне принять участие в конкурсе? Что в итоге нужно выбрать?

Все довольно просто. Надо зайти на главную страницу сайта ВеликиеИмена.рф, там отображается вся актуальная информация. На втором этапе, с 22 по 28 октября, любой участник конкурса сможет предложить свой вариант имени для одного из аэропортов, участвующих в проекте. Для этого надо пройти простую авторизацию и следовать инструкциям, которые появятся на экране. На четвертом этапе, с 8 по 30 ноября проходит финальное голосование, к которому можно присоединиться, даже если вы не участвовали в конкурсе ранее. Участникам предложат выбрать один из трех вариантов имени для любого аэропорта из списка по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Процедура авторизации на сайте аналогична второму этапу. Проголосовать также можно в социальных сетях («ВКонтакте» и «Одноклассники»), отправкой смс-сообщения на короткий номер или вручную, заполнив печатную анкету в газете, на вокзале, в аэропорту или на борту самолета.

11. Кто может участвовать в конкурсе?

Любой гражданин России – никаких ограничений по участию в конкурсе не установлено. Для голосования онлайн (на сайте ВеликиеИмена.рф) необходимо пройти авторизацию.

12. Почему в списке для голосования только 45 аэропортов?

На сегодняшний день в России более 200 действующих аэропортов, из которых для участия в конкурсе были выбраны наиболее крупные по показателю пассажиропотока (совокупно они перевозят 170 млн человек, или более 80% всех авиапассажиров). Если инициатива получит широкую поддержку, традиция присваивать имена выдающихся соотечественников крупным транспортным объектам будет продолжена.

13. Как я могу предложить имя для аэропорта в Пскове до начала сбора предложений через интернет?

До 21 октября предложения принимает Общественная палата Псковской области. Офис по приему предложений в Пскове работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Расположен он в здании Главпочтамта по адресу: ул. Советская, 20, второй этаж. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 72-16-10.

14. По какому принципу можно предлагать имена для аэропортов?

Критерии, которым должны соответствовать предлагаемые имена-претенденты, детально прописаны в правилах конкурса (они размещены в соответствующем разделе на сайте проекта). Главные из них – значимый вклад в развитие и становление России, выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, историческая связь с Псковской областью. Есть важное ограничение – в качестве имен-претендентов нельзя предлагать имена политиков периода новейшей истории (последние 100 лет).

15. Почему нельзя предлагать имена политиков последнего столетия?

Учитывая неоднозначное отношение в обществе к данной категории имен, это сделано, чтобы не политизировать процесс и не провоцировать нежелательные дискуссии вокруг конкурса. Взвешенную оценку их деятельности могут дать только следующие поколения россиян.

16. Какому количеству аэропортов можно предложить названия?

Можно предложить свой вариант названия только одному аэропорту из 45, участвующих в проекте. Это можно сделать на втором этапе конкурса, с 22 по 28 октября.

17. Почему после того, как я на сайте предложил свой вариант имени аэропорта, оно не добавилось к общему списку имен-претендентов? Почему одни новые имена появляются, а другие – нет?

Чтобы ваш вариант имени добавился в общий список имен-претендентов, его должны предложить не менее 500 участников конкурса. Данное условие прописано в правилах конкурса.

18. Зачем нужна авторизация на сайте? Как она устроена?

Чтобы подтвердить, что человек не злоупотребляет своим правом голосования, на сайте ВеликиеИмена.рф введена система простой авторизации пользователей. Пройти авторизацию можно, используя действующий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», или с помощью мобильного телефона. В первом случае на сайте проекта необходимо выбрать соответствующий значок социальной сети, в появившемся поле ввести логин и пароль для входа в социальную сеть. После этого перейти к завершению голосования. Авторизация с помощью мобильного телефона устроена следующим образом. На сайте проекта необходимо выбрать способ авторизации по номеру телефона и ввести свой номер в соответствующее поле. Система генерирует уникальный код, который отправляется смс-сообщением на телефонный номер пользователя. Полученный уникальный код необходимо ввести на сайте в соответствующее поле. После проверки системой кода и заполнения анкеты участник считается авторизованным и может перейти к завершению голосования.

19. Я не могу авторизоваться с помощью мобильного телефона, так как мой оператор не поддерживает данную функцию. Что делать?

Опция авторизации с помощью СМС доступна для всех крупных операторов мобильной связи, действующих на территории Российской Федерации. Если ваш оператор не поддерживает данную функцию, авторизация возможна только через действующий аккаунт в одной из социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники»).

20. Как на сайте получить более подробную информацию об аэропортах и соответствующим им предложениям по именам-претендентам?

Это можно сделать двумя способами. Первый способ – на интерактивной карте при наведении курсора на отметку интересующего города появится информационное окно с наименованием и кратким описанием аэропорта, а также соответствующие ему варианты имен-претендентов. Второй способ – воспользоваться кнопкой «Все города списком», где при нажатии на интересующий город появится аналогичная информация.

21. Могу ли я проголосовать несколько раз на финальном этапе конкурса?

Мы призываем участников конкурса придерживаться принципа «один человек – один голос». Организаторы конкурса не могут технически препятствовать многократному голосованию, так как у участников есть возможность выбора способа голосования (сайт, социальные сети, смс-сообщение, анкетирование), и кто-то может воспользоваться сразу всеми способами. С учетом масштаба голосования, такие попытки не окажут существенного влияния на результаты.

22. Предусмотрен ли онлайн-счетчик голосования на сайте ВеликиеИмена.рф?

Сводная статистика голосования отражается на главной странице сайта и обновляется ежедневно не позднее 12 часов дня. Обновление в режиме «реального времени» технически невозможно, так как на разных этапах конкурса предусмотрены различные способы голосования – не только на сайте, но и на других платформах: социальные сети, отправка смс, анкетирование. При этом результаты анкетирования, поступающие из регионов, обрабатываются вручную и добавляются к сводным данным по мере готовности. В течение дня все голоса, полученные из разных источников, суммируются.

23. Я зашел на сайт, а голосование не идет. Что произошло?

Конкурс проходит в несколько этапов. Финальное голосование на сайте предусмотрено с 8 по 30 ноября. Если система голосования не работает в указанный период, необходимо связаться со службой поддержки по электронной почте support@velikieimena.ru

24. Как посмотреть, сколько людей проголосовало за варианты по аэропортам?

Эта информация отражается на главной странице сайта. На финальном этапе голосования данные о количестве проголосовавших за тот или иной вариант имени для каждого аэропорта ежедневно обновляются.

25. Как узнать, какие имена-претенденты лидируют в голосовании?

Эта опция появляется только на этапе финального голосования, когда участники голосуют за свой вариант из тройки лидеров. Динамика голосования отображается на сайте и ежедневно обновляется.

26. Как понять, учтен ли мой голос?

После того, как вы проголосуете, появится соответствующее уведомление на экране компьютера. В случае с авторизацией через смс-сообщение вы получите дополнительный запрос от оператора на подтверждение своего голоса.

27. Как будут подводиться итоги?