Аэропорт имени

Княгиня Ольга, князь Довмонт, Александр Невский, Юрий Спегальский — имена выдающихся деятелей, связанных с Псковом, перечислять можно бесконечно. Какое имя присвоить псковскому аэропорту, решать псковичам. Но уже сейчас ясно, что дискуссия будет жаркой. Заинтересовать жителей Псковской области должны будут волонтеры.

Проект по присвоению имен знаменитых соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России» стартовал 11 октября, а в псковском списке уже 18 имен. Среди них — Василий Шуйский, Афанасий Ордин-Нащокин, Александр Матросов, Модест Мусоргский, Константин Рокоссовский, Софья Ковалевская.

И это не предел. В пятницу, 12 октября, при Общественной палате Псковской области открылся офис по приему предложений по переименованию псковского аэропорта, и пока шло обсуждение организационных моментов, список предложили пополнить еще рядом имен.

Среди претендентов — палубный летчик, Герой России Тимур Апакидзе, один из создателей водородный бомбы Олег Лаврентьев, советский военачальник, командующий ВДВ, Герой Советского Союза Василий Маргелов.

— Не успели проект запустить, а люди уже подключились, — отметил председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах. — Нам есть из чего выбирать, у нашего региона богатая история. Чувствую, дискуссия будет жаркой.

— А я предлагаю остановиться на имени княгини Ольги, — предложила представительница псковского отделения Союза женщин России. — Большая часть имен в списке — мужские, а у нас будет женщина.

Кстати, один из инициаторов переименования аэропортов митрополит Псковский и Порховский Тихон на встрече со студентами Псковского университета в начале октября тоже предложил присвоить псковскому аэропорту имя Ольги.

— Почему в Париже аэропорт «Шарль де Голль», в Ливерпуле — «Джон Леннон», а у нас аэропорты названы в честь давно забытых деревень? — поинтересовался он. — Почему бы Шереметьево не назвать «Фёдор Достоевский», Пулково — «Александр Пушкин», аэропорт в Воронеже — «Андрей Платонов» или «Иван Бунин».