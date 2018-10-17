Аэропорт имени

Княгиня Ольга, князь Довмонт, Александр Невский, Юрий Спегальский — имена выдающихся деятелей, связанных с Псковом, перечислять можно бесконечно. Какое имя присвоить псковскому аэропорту, решать псковичам. Но уже сейчас ясно, что дискуссия будет жаркой. Заинтересовать жителей Псковской области должны будут волонтеры.
Проект по присвоению имен знаменитых соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России» стартовал 11 октября, а в псковском списке уже 18 имен. Среди них — Василий Шуйский, Афанасий Ордин-Нащокин, Александр Матросов, Модест Мусоргский, Константин Рокоссовский, Софья Ковалевская.
И это не предел. В пятницу, 12 октября, при Общественной палате Псковской области открылся офис по приему предложений по переименованию псковского аэропорта, и пока шло обсуждение организационных моментов, список предложили пополнить еще рядом имен.
Среди претендентов — палубный летчик, Герой России Тимур Апакидзе, один из создателей водородный бомбы Олег Лаврентьев, советский военачальник, командующий ВДВ, Герой Советского Союза Василий Маргелов.
— Не успели проект запустить, а люди уже подключились, — отметил председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах. — Нам есть из чего выбирать, у нашего региона богатая история. Чувствую, дискуссия будет жаркой.
— А я предлагаю остановиться на имени княгини Ольги, — предложила представительница псковского отделения Союза женщин России. — Большая часть имен в списке — мужские, а у нас будет женщина.
Кстати, один из инициаторов переименования аэропортов митрополит Псковский и Порховский Тихон на встрече со студентами Псковского университета в начале октября тоже предложил присвоить псковскому аэропорту имя Ольги.
— Почему в Париже аэропорт «Шарль де Голль», в Ливерпуле — «Джон Леннон», а у нас аэропорты названы в честь давно забытых деревень? — поинтересовался он. — Почему бы Шереметьево не назвать «Фёдор Достоевский», Пулково — «Александр Пушкин», аэропорт в Воронеже — «Андрей Платонов» или «Иван Бунин».
КСТАТИ
Конкурс пройдет в четыре этапа. Первый только начался и завершится 21-го октября. За это время по результатам публичных обсуждений Общественная палата региона сформирует список из 10 имен для названия местного аэропорта, который направит в Общественную палату России. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с Псковской областью.
170 млн человек — совокупный пассажиропоток 45 аэропортов, которым присвоят новые имена.
На втором этапе — с 22 по 28 октября — будет формироваться лонг-лист, в который все желающие смогут добавить свои варианты имен. Для этого одно имя должны предложить не менее 500 человек.
Затем с 29 октября по 7 ноября пройдет третий этап, когда в ходе социологических опросов будет определена тройка лидеров имен-претендентов на название аэропорта.
Финальное голосование состоится с 8 по 30 ноября на сайте проекта, в социальных сетях, посредством смс-голосования и с помощью анкет из печатных изданий, которые можно будет отдать волонтерам. Любой желающий сможет выразить свое мнение по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».
Чтобы каждый мог проголосовать за понравившееся имя, в регионе будут работать более 100 волонтеров.
— К работе мы привлекли большое количество общественников, — рассказал Анатолий Мультах. — Участвовать в этом процессе будут порядка 700 НКО Псковской области и порядка 100 «волонтеров Победы».
Последним предстоит собирать мнения от населения в каждом муниципалитете региона.
— Основная масса людей может по телефону на нас выйти или по интернету какие-то имена назвать, — пояснил он. — На волонтеров ложится самая главная часть по оффлайн-голосованию, когда человек персонально подходит к определенному волонтеру и высказывает свою точку зрения.
Предполагается, что волонтерские посты будут выставлены в самых оживленных местах — в торговых центрах, на автобусных и железнодорожных вокзалах. Их задача будет состоять еще и в том, чтобы рассказывать о проекте, заинтересовать людей.
КОНКРЕТНО
Куда приходить с предложениями: Офис по приему предложений в Пскове работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Расположен он в здании Главпочтамта по адресу: ул. Советская, 20, второй этаж.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 72-16-10.
Стать волонтером проекта.