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Общество

С обрезом в полицию

За нелегальный пистолет или обрез можно получить деньги

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Наталья Баранова
15 октября 2018 года, 10:31
Фото: warbook.info
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Незарегистрированное оружие готовы принять в любой дежурной части МВД.

Подобная акция полицейских действует на регулярной основе. За сданное оружие даже можно получить деньги. Решение о выплате вознаграждения принимает специальная комиссия. Также вы точно можете быть уверены, что вам не грозит уголовное преследование.

- Если человек нашел оружие и даже какое-то время хранил его у себя дома, но потом по собственной инициативе его сдал, он освобождается от уголовной ответственности, -рассказал «Псковской правде» начальник отделения информации и общественных связей Управления МВД России по Псковской области Алексей Баранов.

Правда, экспертиза еще должна признать найденное ружье или пистолет оружием.

- Если вы нашли заржавевший ствол времен Великой Отечественной войны, место ему, скорее всего, в музее, - сказал Алексей Баранов.

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Комментарии

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