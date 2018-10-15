С обрезом в полицию

Незарегистрированное оружие готовы принять в любой дежурной части МВД.

Подобная акция полицейских действует на регулярной основе. За сданное оружие даже можно получить деньги. Решение о выплате вознаграждения принимает специальная комиссия. Также вы точно можете быть уверены, что вам не грозит уголовное преследование.

- Если человек нашел оружие и даже какое-то время хранил его у себя дома, но потом по собственной инициативе его сдал, он освобождается от уголовной ответственности, -рассказал «Псковской правде» начальник отделения информации и общественных связей Управления МВД России по Псковской области Алексей Баранов.

Правда, экспертиза еще должна признать найденное ружье или пистолет оружием.

- Если вы нашли заржавевший ствол времен Великой Отечественной войны, место ему, скорее всего, в музее, - сказал Алексей Баранов.