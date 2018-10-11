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Общество

Помню по именам

Пскович поделился воспоминаниями о школе

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Алексей Кедров
11 октября 2018 года, 08:03
Фото: Александр Осекин
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«Я с большим интересом прочитал в газете «Псковская правда» № 39-В статью «Псковские Несторы Петровичи» Светланы Евгеньевны Бруттан про Псковскую заочно-вечернюю среднюю школу. Я вспомнил время, 1952-1955 годы, когда в ней учился. Я, как и многие мои ровесники, труженики тыла и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тогда не смог получить среднее образование. Как только я окончил неполную среднюю школу, меня призвали в Красную армию воевать с фашистами. Закончилась война победой над фашистской Германией и Японией, а мы продолжали служить в армии. И только в 1951 году, спустя 7 лет, демобилизовались. Время было послевоенное, трудное, полуголодное, но стране нужны были специалисты всех профилей. В 1951 году я поступил учиться в Псковскую областную заочно-вечернюю среднюю школу. Тогда она размещалась на улице Гоголя напротив Дома Советов. Я работал и учился, учился и работал. Было у меня и у всех людей моего возраста стремление учиться, и это мы делали с большим желанием и упорством. Милые, добрые учителя этой школы старались нам дать хорошие знания, и у них это получалось. В июне 1955 года мы, ученики школы, успешно сдали экзамены и получили в торжественной обстановке аттестаты о среднем образовании. Мы радовались этому событию, и вместе с нами радовались наши любимые учителя. В память об этом событии мы всем классом сфотографировались на долгую память. На снимке 54 человека, из них 22 женщины. В свое время, когда мы учились, я знал всех по имени и отчеству и сейчас помню о многих, которые после учились в институтах. Окончив их, стали видными руководителями организаций и предприятий. Я закончил учебу в институте, защитил свой дипломный проект на отлично и работал по своей специальности «инженер-мостостроитель» до ухода на пенсию в 1987 году. При моем непосредственном участии построены все мосты и путепроводы в городе Пскове и области. Мне есть чем гордиться. Память всего дороже, и ее надо хранить вечно».

С уважением, Александр Михайлович Осекин, 91 год. 

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