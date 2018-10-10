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Общество

Тут вам не санаторий

Организация, призванная защищать права и интересы трудящихся, воюет с ними из-за жилья

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Алексей Кедров
10 октября 2018 года, 10:01
Фото: Андрей Степанов
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Больше десятка семей боятся, что их выселят из квартир. Альтернатива — подписать кабальный договор.

Дома № 1 и 2 на улице Санаторной в Пскове построили в 60-е и 90-е годы прошлого века как ведомственное жилье для сотрудников санатория «Черёха». Сейчас в основном здесь живут дети тех, кто по тридцать-сорок лет отработал в местной здравнице.

Конфликт, который разгорелся пару месяцев назад между жильцами и собственником домов — профсоюзами, далеко не первый. За право приватизировать свои квартиры жители несколько лет назад судились, но проиграли. Хотя некоторым жильцам в конце 90-х и начале нулевых получить квартиры в собственность удалось. Остальные недоумевают, за что им такая несправедливость?

— В августе встал вопрос о поверке и установке счетчиков, — рассказывает одна из жительниц дома № 1, которой не повезло с приватизацией, Светлана Каменская. — Нам сказали, что эти затраты войдут в квартплату. А 1 сентября нам раздали новые договоры, которые обязали подписать до 30 ноября. Согласно этому договору мы — не работающие в санатории жильцы — обязаны платить арендную плату в размере 3500 рублей, и нет никаких гарантий, что в ближайшем будущем эта сумма не вырастет.

Пол в доме давно не видел ремонта.
Фото Светланы Каменской
Жители жалуются и на плохое состояние домов, по их словам, с момента постройки их ни разу не ремонтировали.

— Дома в ужасном, если не сказать аварийном состоянии, — продолжает Светлана Каменская. — Страшно в подъезд зайти, трубы все залатаны, крыша течет.

Это далеко не все претензии, которые Светлана адресует собственнику. Счетчики на воду жильцы, не являющиеся собственниками, обязаны менять за свои деньги. В 2017 году Светлана Каменская хотела прописать в квартиру несовершеннолетнюю дочь, но ей не разрешили больше чем на полгода. Очень настораживает пункт договора, согласно которому наниматель обязан в случае возникновения аварийных ситуаций половину расходов по ее устранению взять на себя.

— До 2009 года я даже не знала, что моя квартира — собственность профсоюзов, — рассказывает жительница дома на Санаторной, 2, Вера Героева. — Раньше я работала на заводе «Стройдеталь», долго стояла на очереди, и квартиру мне дали от завода. «Стройдеталь» получила эти квартиры от профсоюзов по взаиморасчету. Ордер от завода у меня есть.

«Воспользоваться правом бесплатной приватизации оставшимся жильцам не удается. Псковский областной совет профсоюзов необоснованно препятствует передаче квартир в собственность жильцов. Псковоблсовпроф стал собственником санатория и домов вместе с жильцами, которые ничего об этом не знали. В настоящее время  жильцы являются заложниками сложившейся ситуации. В 2011 году Федерацией независимых профсоюзов России было принято положительное решение о передаче квартир в собственность. К этому были предприняты многие шаги со стороны жильцов. В это время жильцами были подготовлены документы в БТИ. И все приостановилось», — написали жители многострадальных домов в своем коллективном обращении к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

— Мы бы очень хотели встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию с председателем облсовпрофа Ульяной Михайловой, но она на контакт не идет, — говорит Светлана Каменская.

Ульяна Михайлова ответила жителям Санаторной тоже через сайт губернатора. Весь ответ за ее подписью занимает несколько страниц. Из этого ответа следует, что профсоюзы делают как текущий, так и аварийный ремонт и не берут за него денег с жильцов, дома находятся в хорошем инженерно-техническом состоянии, областной совет профсоюзов не имеет намерения выселять граждан, но продолжит политику сохранения и приумножения профсоюзного имущества.

Стены «в хорошем инженерно-техническом состоянии».
Фото Светланы Каменской
Кстати, в уведомлении сказано, что если жильцы отказываются подписывать договор, они обязаны освободить квартиры и их снимут с регистрационного учета.

Передать квартиры в собственность жильцам — исключительно добрая воля профсоюзов. Но они ее проявлять не хотят.

Жители договор аренды тоже подписывать не намерены. И в своем стремлении добиться справедливости готовы дойти до президента. А пока планируют встречу с губернатором области. 

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