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Общество

Пенсионный ответ

Дискуссия о внесении изменений в пенсионную систему достигла апогея

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Александр Машкарин
4 сентября 2018 года, 10:19
Фото: kremlin.ru
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В среду, 29 августа, президент Владимир Путин выступил со специальным обращением по поводу предлагаемых изменений в пенсионную систему. Вопрос затрагивает каждого жителя России, и потому это было одно из самых ожидаемых выступлений главы государства за последние годы.

Впервые Владимир Путин озвучил свое отношение к предлагаемым изменениям 20 июля, почти сразу после принятия Госдумой в первом чтении законопроекта с базовыми параметрами изменений пенсионной системы. «Когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста», — сказал он.

Однако, подчеркнул он, вносить изменения хоть и болезненно, но необходимо. «Наступит момент, и довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо лопнут бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы. Поэтому, конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается, и в целом есть большой запас прочности. И если думать не о сегодняшнем дне, а о дне завтрашнем, нужно иметь в виду все эти обстоятельства», — заявил Владимир Путин.

Было очевидно, что комментарий главы государства не итоговый.

В стране развернулась одна из самых масштабных за всю новейшую историю дискуссий. Количество высказанных экспертных мнений исчисляется десятками тысяч, а число направленных от регионов в Москву предложений, изменений, дополнений — сотнями. Свой пакет поправок после серии экспертных обсуждений в Москву отправила и Псковской область.

Однако все ждали одного экспертного мнения — из уст президента. 29 августа он его озвучил.

Владимир Путин подробно и четко объяснил, почему так важны изменения в пенсионную систему, и внес сразу несколько предложений, которые фактически смягчают предлагаемые в первом чтении параметры.

«Наше бездействие сейчас и принятие косметических временных мер было бы нечестным по отношению к стране и нашим детям. Тенденция, сложившаяся сейчас в сфере демографии и на рынке труда, показывает, что тянуть дальше нельзя. Но наши решения должны быть справедливыми», — подчеркнул Владимир Путин.

Этого обращения Путина ждали. Он никогда не был политиком-популистом, но в его стиле было принимать важные решения и брать ответственность за них, какими бы непопулярными они ни были, на себя.

Так и случилось.

«Президент всегда честно, открыто и напрямую говорит с жителями страны, в том числе по таким сложным и непопулярным вопросам, - отметил врио губернатора Михаил Ведерников. — Мы провели большую работу, и на федеральный уровень направлены наши предложения по совершенствованию пенсионного законодательства. И мне приятно было услышать, что значительная часть предложений от Псковской области президентом была озвучена».

Дискуссия по поводу пенсионной системы будет продолжаться. После выступления главы государства можно сказать, что разговор о будущем страны преодолел важную веху. Мы стали свидетелями организации действительно экспертного обсуждения, состоявшегося как в масштабах страны, так и в Псковской области. Сделанные «снизу», в регионах, на дискуссионных площадках рекомендации не потерялись по пути к субъектам принятия решения, как это частенько бывает, а были учтены, обобщены и проанализированы. Что и продемонстрировало обращение Владимира Путина к жителям России. 

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