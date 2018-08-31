Звезды сошлись в «Звездном»

Издалека молодежный форум напоминал полувоенный полевой лагерь : спасибо военным, которые предоставили организаторам палатки. Строем между ними никто не ходил. Наоборот, движение на большой поляне рядом напоминало броуновское движение: группы людей то собирались вместе в палатках, то разбегались по сторонам, то собирались уже вместе перед сценой. Более 400 молодых людей и девушек со всей области, несколько десятков федеральных и региональных экспертов (а среди них были и настоящие звезды, профи) варились в гигантской кухне форума. На протяжении четырех дней — деловые игры, тренинги, дискуссии, мастер-классы, защиты проектов.

Несколько дней подряд из невельских лесов на берегу красивейшего озера Большой Иван раздавались то возбужденные крики спорящих людей, то аплодисменты, то музыка, то снова звуки споров. Недолгие тихие паузы знающих людей не обманывали: на Первом молодежном форуме Псковской области в лагере «Звездный» рождались идеи, обкатывались проекты, некоторым из которых суждено претвориться в жизнь.

Проекты разные — от развития производства сыра на отдельно взятой фермы до создания приложения по поиску мест отдыха на территории региона — с пляжами, кемпингами, базами.

По оценке экспертов, которые работали на форуме, из нескольких десятков разработанных проектов несколько могут стартовать уже немедленно. Но цель форума была не только и не столько в этом.

Накануне проведения форума в псковских политических телеграм-каналов были высказаны разные версии про причины и следствия мероприятия.

Например, канал «Воробей» сделал прогноз, согласно которому молодежный форум станет традиционным. Во-вторых, написали авторы телеграм-канала, «нельзя исключать того, что он вырастет в федеральную площадку, наподобии «Машука». Благо, опыта организации подобных мероприятий с мощной идеологической подпиткой у Михаила Ведерникова более чем достаточно».

Кроме того, считают комментаторы, «Ведерников на наших глазах цементирует "под себя" устойчивую, пассионарную группу людей - платформу, на которую он будет опираться. Увидели мы это на примере "Команды2018", полагаем, увидим и на молодежном форуме».

Телеграм-канал «Скобаристан» считает, что первый молодежный форум — еще один «имиджевый проект для региона, привлекающий к нему федеральное внимание». «Практика показывает, что подобные проекты — один из способов вывести регион из провинциальной тени и тем самым повысить шансы на федеральное участие в решении его проблем», считают ведущие «Скобаристан».

Обе точки зрения имеют права на жизнь. Но понятные и прикладные цели проведения форума обозначил сам Михаил Ведерников.

Сформированные на форуме проектные региональные команды начнут работу сразу после его закрытия, рассказал он на встрече с участниками форума.