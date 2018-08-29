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Общество

Замещение

Деньги коррупционеров — пенсионерам. Как еще предлагают изменить пенсионную систему

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Алексей Кедров
29 августа 2018 года, 08:35
Фото: Дарья Хваткова
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Сократить рабочий стаж для выхода на досрочную пенсию, отнять деньги у коррупционеров и передать в Пенсионный фонд, лишить пенсионных преференций депутатов — более 100 предложений поступило в Госдуму накануне парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, состоявшихся 21 августа.

Содержание части предложений стало известно после совместного заседания генсовета «Единой России» и совета руководителей ее фракций. Позиция «Единой России» — пенсии в РФ должны быть сохранены. При этом партия считает своим долгом обеспечить нынешним пенсионерам достойный уровень жизни.

УСТРАНИТЬ НЕРАВЕНСТВО

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак отметил, что партия намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение сохранить все существующие льготы и социальные выплаты в переходный период совершенствования пенсионной системы для людей 55—60 лет. Предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Кроме того, он предложил перечислять конфискованные у коррупционеров миллиарды в Пенсионный фонд.

Еще одно предложение партии — отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.

— Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с себя. Будет правильным, если депутаты и сенаторы устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции. Данная норма, я считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года. Депутаты Госдумы и сенаторы должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан РФ порядке, — сказал Андрей Турчак.

Также «Единая Россия» предлагает сократить стаж, дающий право выхода на досрочную пенсию, до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин и выступает за предоставление дополнительного отпуска для граждан предпенсионного возраста.

Пенсии неработающих пенсионеров должны вырасти минимум на четверть.
Фото Дарьи Хватковой

ПОВЫСИТЬ НА ЧЕТВЕРТЬ

Напомним, что Госдума уже приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

В частности, по словам выступавшего на слушаниях главы Счетной палаты Алексея Кудрина, благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить минимум на четверть.

— Мы оценили предложения правительства по повышению пенсионного возраста. Я считаю, что нам необходимо сегодня ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть и впоследствии на треть, при этом доводя коэффициенты замещения (соотношение среднего размера пенсии с размером средней заработной платы) до 40 %. С учетом добровольной составляющей, во всех странах накопительная пенсия составляет от 60—70 % от заработной платы. Нам также нужно ставить эту задачу, — сказал Кудрин. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виктор Антонов, руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии:

— Тема повышения размера пенсий красной линией прослеживается через все обсуждение предстоящих изменений в пенсионной системе. Сегодня на одну только пенсию, не работая, прожить достаточно сложно. Пенсии, безусловно, должны расти. Этим и объясняется актуальность и необходимость происходящих изменений. Один из важных вопросов, встающих при обсуждении совершенствования пенсионной системы, — забота о долголетии граждан. Пенсионеры должны быть здоровы, и в этой связи мы должны говорить о качестве и доступности медицины. А значит, нужно подумать об изменении и развитии системы здравоохранения, решении проблемы с нехваткой кадров. Задача перед нами стоит очень непростая. Также необходима разработка программы содействия занятости граждан предпенсионного возраста, учитывающей региональную специфику. 

Сергей Кулаков, представитель политической партии «Союз пенсионеров России»:

— Лидеры некоторых партий показали не очень хорошую подготовленность по вопросу пенсионной реформы на состоявшихся слушаниях. Один кричал в пустоту, другой читал стихи своих однопартийцев, а третий занимался пустой риторикой. Партия «Единая Россия» предлагает все обсуждать, но нужна уже конкретика. Отдельные предложения, в частности о лишении преференции депутатов Госдумы, были правильными.

Александр Козловский, Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» :

— Сейчас много спорят о том, какой должна быть пенсионная реформа — что изменить в первоначальном варианте, а что оставить. На основании мнения граждан, в том числе жителей Псковской области, сформированы поправки, цель их — найти справедливое решение, соответствующее нашим экономическим реалиям. И предложение об изменении правил формирования пенсий депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации — это путь в том же направлении. Это вопрос справедливости. Экономическая и демографическая ситуации, к сожалению, требуют изменения пенсионных правил для наших сограждан. Но это должно касаться всех и прежде всего нас, депутатов и сенаторов! Мы обязаны быть вместе с людьми, и особые условия формирования пенсий депутатов и сенаторов должны быть отменены! Еще раз повторю — это вопрос справедливости! 

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