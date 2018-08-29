ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виктор Антонов, руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии:

— Тема повышения размера пенсий красной линией прослеживается через все обсуждение предстоящих изменений в пенсионной системе. Сегодня на одну только пенсию, не работая, прожить достаточно сложно. Пенсии, безусловно, должны расти. Этим и объясняется актуальность и необходимость происходящих изменений. Один из важных вопросов, встающих при обсуждении совершенствования пенсионной системы, — забота о долголетии граждан. Пенсионеры должны быть здоровы, и в этой связи мы должны говорить о качестве и доступности медицины. А значит, нужно подумать об изменении и развитии системы здравоохранения, решении проблемы с нехваткой кадров. Задача перед нами стоит очень непростая. Также необходима разработка программы содействия занятости граждан предпенсионного возраста, учитывающей региональную специфику.

Сергей Кулаков, представитель политической партии «Союз пенсионеров России»:

— Лидеры некоторых партий показали не очень хорошую подготовленность по вопросу пенсионной реформы на состоявшихся слушаниях. Один кричал в пустоту, другой читал стихи своих однопартийцев, а третий занимался пустой риторикой. Партия «Единая Россия» предлагает все обсуждать, но нужна уже конкретика. Отдельные предложения, в частности о лишении преференции депутатов Госдумы, были правильными.

Александр Козловский, Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» :

— Сейчас много спорят о том, какой должна быть пенсионная реформа — что изменить в первоначальном варианте, а что оставить. На основании мнения граждан, в том числе жителей Псковской области, сформированы поправки, цель их — найти справедливое решение, соответствующее нашим экономическим реалиям. И предложение об изменении правил формирования пенсий депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации — это путь в том же направлении. Это вопрос справедливости. Экономическая и демографическая ситуации, к сожалению, требуют изменения пенсионных правил для наших сограждан. Но это должно касаться всех и прежде всего нас, депутатов и сенаторов! Мы обязаны быть вместе с людьми, и особые условия формирования пенсий депутатов и сенаторов должны быть отменены! Еще раз повторю — это вопрос справедливости!