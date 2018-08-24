Ответ в квадрате

Продолжаем публиковать ответы на вопросы жителей Псковской области, заданные во время прямой линии, которую в редакции «Псковской правды» провел врио губернатора Михаил Ведерников. На вопросы по теме ЖКХ отвечает председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.

РАНЬШЕ СРОКА — САМИ

Татьяна Малинина, Дедовичи: «Я возмущена тем, что на протяжении десятилетий мы живем с текущей крышей. Дом на улице Егорова, 32, пятый этаж. В этом году мы снова не включены в программу капремонта. Куда утекают в поселке наши деньги? За все годы не ремонтировался ни один фасад, улицы превратились в трущобы. Была компания управляющая «КГВ-Строй». Заявления пишем, ответа нет. Перешли в другую УК, но воз и ныне там». Председатель Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов: «Региональной программой установлены следующие плановые периоды проведения капитального ремонта общего имущества МКД: — крыши, подвальных помещений — 2021-2023 гг.; — фасада, внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, газоснабжения — 2024-2026 гг.; — внутридомовой инженерной системы электроснабжения — 2027-2029 гг.; — внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения — 2030-2032 гг.; — внутридомовой инженерной системы водоотведения — 2033-2035 гг. Региональный оператор не имеет права провести ремонт ранее установленных сроков. Собственники помещений вправе в любое время самостоятельно организовать и провести капитальный ремонт без использования бюджетных средств и средств регионального оператора. В этом случае региональный оператор произведет зачет стоимости ранее проведенных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту общего имущества в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт. Собственники помещений многоквартирного дома вправе в любое время изменить способ формирования фонда капитального ремонта на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В этом случае собственники помещений в МКД самостоятельно и в любое время проводят капремонт за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного из перечисленных региональным оператором средств фонда капитального ремонта на специальный счет и накопленных собственниками средств на специальном счете». Виталий Кайгоротов, Псков: «Почему не выполняется распоряжение президента РФ об оплате коммунальных услуг непосредственно поставщикам этих услуг? Когда закончится беспредел коммунальщиков?» «Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», принятый 3 апреля, предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными ресурсами и обеспечению потребителей коммунальными услугами. В новой модели отношений договоры заключаются организациями непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме по типовой форме, утверждаемой правительством Российской Федерации, в случае если они примут такое решение на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме либо организация в одностороннем порядке откажется от договора ресурсоснабжения, заключенного с лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом. При этом основанием для такого отказа является признанная им или подтвержденная решением суда задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате по такому договору в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате. Для защиты граждан от «двойных» квитанций о заключении (расторжении) такого договора уведомляется орган государственного жилищного надзора».

БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДЬЮ

Татьяна Варикова, Псков: «Нас расселили из аварийного жилья, но опять же будто в коммуналку. Семь человек на 80 метров. Живем в одной квартире три поколения. Я ветеран труда, проработала 40 лет. Дочка многодетная. Стоим в общей и в льготной городской очереди. Я уже 40 лет стою в очереди. Когда же она подойдет?» «В соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, выселяемым из жилых помещений в непригодном для проживания многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным требованиям и находящиеся в границах данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель, соответственно, имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же количества комнат в коммунальной квартире. Таким образом, предоставление жилого помещения носит компенсационный характер, условия проживания не должны быть ухудшены, а улучшения жилищных условий не происходит. Ваша семья была зарегистрирована по месту жительства в трех муниципальных комнатах общей площадью 60,5 кв. м. Постановлением администрации города Пскова вашей семье предоставлена по договору социального найма трехкомнатная квартира в Пскове общей площадью 82,4 кв. м. Таким образом, площадь предоставленного жилого помещения превышает общую площадь ранее занимаемого жилого помещения на 21,9 кв. м. В 2015 году эта трехкомнатная квартира передана вашей семье в собственность по договору приватизации. С учетом вышеизложенного, жилое помещение, предоставленное вашей семье, соответствует требованиям действующего жилищного законодательства. Жилье предоставляется по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия их на учет. Ваша семья на данном учете состоит с 1987 года, после перерегистрации очереди в 2015 году учетный номер 490, права на внеочередное обеспечение жилой площадью не имеете. Обеспечение многодетных семей жилыми помещениями на льготных основаниях не предусмотрено. В связи с этим оснований для предоставления вашей семье жилого помещения по договору социального найма в настоящее время не имеется».

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Валентина Рыженкова, Великие Луки: «В 2014 году наш дом на Заводской, 4 признан аварийным. Попадаем ли мы в программу расселения и когда?» Любовь Голубева, Плюсса: «В 2016 году наш дом был признан аварийным. В декабре 2016 года обещали переселить нас в новый дом, но не переселили. Сейчас говорят, что денег нет, новые дома не строятся. Как быть?» Елена Дмитриева, Остров: «Будет ли продолжена программа по переселению из аварийного жилья? У нас есть дом на Калинина, 10. Он до войны еще был построен, уже разваливается, а ему все не могут придать статус — то ли он аварийный, то ли ветхий, то ли сносить его будут, то ли ремонтировать». «В настоящее время на территории Псковской области реализуется областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2018 годах», в рамках которой расселяются аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми по состоянию на 1 января 2012 года.